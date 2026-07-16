Δούκας για Κυψέλη: Ζητήσαμε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια

Snapshot Ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων στην Κυψέλη.

Ο μετροπόντικας έχει σταματήσει προσωρινά λόγω των ρωγμών σε πάνω από 200 διαμερίσματα από τις εργασίες της γραμμής 4. Snapshot powered by AI

Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκων της Κυψέλης είχε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αντικείμενο τις ρωγμές που έχουν παρουσιάσει πάνω από 200 διαμερίσματα στη γειτονιά, από σημεία που περνά ο μετροπόντικας για τη γραμμή 4 του μετρό.

«Ζητήσαμε γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων»

Ο κ. Δούκας, δήλωσε: «Στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους κατοίκους και είχαμε μία πολύ αναλυτική συζήτηση με στελέχη και τη διοίκηση της “Ελληνικό Μετρό”. Συζητήσαμε για όλα τα κρίσιμα θέματα. Ζητήσαμε, πρώτον, να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων και ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι εντάξει στατικά. Δεύτερον, να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις, όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή, για όλους αυτούς τους λόγους, ο μετροπόντικας έχει σταματήσει. Περιμένουμε, από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες να μας ενημερώσουν για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία το αμέσως επόμενο διάστημα. Τρίτον, ζητάμε αναλυτική ενημέρωση μόλις εκδοθεί το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, σχετικά με τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών στην Κυψέλη. Είμαστε εδώ μαζί με τους κατοίκους για να παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις. Θέλουμε τη Γραμμή 4 του Μετρό, αλλά θέλουμε όλα να γίνονται σε συνθήκες ασφάλειας, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις».

Οι εκπρόσωποι των κατοίκων παρουσίασαν την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή και μετέφεραν τις ανησυχίες και τα αιτήματά τους για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων. Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του, ζήτησε την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των κατοίκων και της περιουσίας τους, την πλήρη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τις βλάβες, την ταχεία αποκατάστασή τους, καθώς και τη διαρκή ενημέρωση των πολιτών για την εξέλιξη των σχετικών ενεργειών.

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