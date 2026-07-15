Ελληνικό Μετρό για ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη: Δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας

Εικόνα από ρωγμές που καταγράφονται στο διάκενο μεταξύ δύο πολυκατοικιών και περιμετρικά της ταράτσας

Snapshot Η Ελληνικό Μετρό ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στα κτίρια της Κυψέλης όπου εμφανίστηκαν ρωγμές.

Ο ανάδοχος του έργου εκτελεί εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων με δική του ευθύνη και σε συνεργασία με ιδιοκτήτες και ενοίκους.

Οι εργασίες του μετροπόντικα (TBM) έχουν ανασταλεί από τις 08/05/2026 λόγω απρόβλεπτων γεωλογικών συνθηκών και μετακινήσεων πέραν των προβλεπόμενων.

Τεχνική διερεύνηση με ειδικούς συμβούλους βρίσκεται σε εξέλιξη για την επανέναρξη των εργασιών του TBM.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί αν υπάρχουν αξιόποινες πράξεις ή κίνδυνος για τα κτίρια και τη δημόσια ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Απάντηση μετά τις καταγγελίες για ρωγμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη – θέμα που ανέδειξε το Newsbomb με αυτοψία του στο σημείο- από σημεία όπου περνά ο μετροπόντικας που διανοίγει τα τούνελ για τη Γραμμή 4 του Μετρό, δίνεται η Ελληνικό Μετρό σε ανακοίνωσή της.

«Δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας των κτιρίων, διενεργούνται εργασίες αποκατάστασης»

Όπως αναφέρει η Ελληνικό Μετρό, σε κανένα κτίριο δεν διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Ειδικότερα, η Αττικό Μετρό, σημειώνει πως «από τις 08/05/26 οι εργασίες του TBM έχουν ανασταλεί καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Τα στελέχη του Ελληνικού Μετρό και του Αναδόχου έχουν λάβει από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και ενημερώνουν τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος».

«Επισημαίνεται ότι, βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου», τονίζει η Αττικό Μετρό και συνεχίζει:

«Παράλληλα, ο Ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων».

«Κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό στον Ανάδοχο του έργου και προκειμένου να επαναληφθούν οι εργασίες του TBM, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ειδικών τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν πρέπει να επισημανθεί ότι τα TBM (Μετροπόντικες) του έργου είναι μηχανήματα τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένα για εκδόσεις σηράγγων σε ιδιαίτερα εδάφη με δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και προσαρμογής στις εκάστοτε γεωτεχνικές συνθήκες», προσθέτει η Αττικό Μετρό.

Η κατασκευή της σήραγγας της Γραμμής 4 του μετρό, όπως επισημαίνει η εταιρεία, εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σηράγγων σε αστικό περιβάλλον.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από το TBM Αθηνά η διάνοιξη στο τμήμα «Γουδή -Ευαγγελισμός» και έχει ξεκινήσει η αποσυναρμολόγησή του. Στο τμήμα «Άλσος Βεΐκου - Ευαγγελισμός» επιχειρεί το TBM Νίκη, το οποίο έχει διέλθει κάτω από την πλατεία της Κυψέλης με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια.

Προκαταρκτική εξέταση

Υπενθυμίζεται ότι ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας ζήτησε την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών για τις ρωγμές.

Με παραγγελία του δόθηκε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τις εργασίες έχουν προκύψει αξιόποινες πράξεις, αλλά και εάν υφίσταται ζήτημα επικινδυνότητας για τα κτίρια ή τη δημόσια ασφάλεια.

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