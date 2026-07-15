Ελληνικό Μετρό για ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη: Δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας

Τι απαντά η Ελληνικό Μετρό σε εκτενή της ανακοίνωση μετά την εμφάνιση ρωγμών σε σπίτια στην Κυψέλη

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ελληνικό Μετρό για ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη: Δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας

Εικόνα από ρωγμές που καταγράφονται στο διάκενο μεταξύ δύο πολυκατοικιών και περιμετρικά της ταράτσας

Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελληνικό Μετρό ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στα κτίρια της Κυψέλης όπου εμφανίστηκαν ρωγμές.
  • Ο ανάδοχος του έργου εκτελεί εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων με δική του ευθύνη και σε συνεργασία με ιδιοκτήτες και ενοίκους.
  • Οι εργασίες του μετροπόντικα (TBM) έχουν ανασταλεί από τις 08/05/2026 λόγω απρόβλεπτων γεωλογικών συνθηκών και μετακινήσεων πέραν των προβλεπόμενων.
  • Τεχνική διερεύνηση με ειδικούς συμβούλους βρίσκεται σε εξέλιξη για την επανέναρξη των εργασιών του TBM.
  • Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί αν υπάρχουν αξιόποινες πράξεις ή κίνδυνος για τα κτίρια και τη δημόσια ασφάλεια.
Snapshot powered by AI

Απάντηση μετά τις καταγγελίες για ρωγμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη – θέμα που ανέδειξε το Newsbomb με αυτοψία του στο σημείο- από σημεία όπου περνά ο μετροπόντικας που διανοίγει τα τούνελ για τη Γραμμή 4 του Μετρό, δίνεται η Ελληνικό Μετρό σε ανακοίνωσή της.

«Δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας των κτιρίων, διενεργούνται εργασίες αποκατάστασης»

Όπως αναφέρει η Ελληνικό Μετρό, σε κανένα κτίριο δεν διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Ειδικότερα, η Αττικό Μετρό, σημειώνει πως «από τις 08/05/26 οι εργασίες του TBM έχουν ανασταλεί καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Τα στελέχη του Ελληνικού Μετρό και του Αναδόχου έχουν λάβει από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και ενημερώνουν τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος».

«Επισημαίνεται ότι, βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου», τονίζει η Αττικό Μετρό και συνεχίζει:

«Παράλληλα, ο Ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων».

«Κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό στον Ανάδοχο του έργου και προκειμένου να επαναληφθούν οι εργασίες του TBM, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ειδικών τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν πρέπει να επισημανθεί ότι τα TBM (Μετροπόντικες) του έργου είναι μηχανήματα τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένα για εκδόσεις σηράγγων σε ιδιαίτερα εδάφη με δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και προσαρμογής στις εκάστοτε γεωτεχνικές συνθήκες», προσθέτει η Αττικό Μετρό.

Η κατασκευή της σήραγγας της Γραμμής 4 του μετρό, όπως επισημαίνει η εταιρεία, εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σηράγγων σε αστικό περιβάλλον.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από το TBM Αθηνά η διάνοιξη στο τμήμα «Γουδή -Ευαγγελισμός» και έχει ξεκινήσει η αποσυναρμολόγησή του. Στο τμήμα «Άλσος Βεΐκου - Ευαγγελισμός» επιχειρεί το TBM Νίκη, το οποίο έχει διέλθει κάτω από την πλατεία της Κυψέλης με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια.

Προκαταρκτική εξέταση

Υπενθυμίζεται ότι ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας ζήτησε την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών για τις ρωγμές.

Με παραγγελία του δόθηκε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τις εργασίες έχουν προκύψει αξιόποινες πράξεις, αλλά και εάν υφίσταται ζήτημα επικινδυνότητας για τα κτίρια ή τη δημόσια ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μέχρι το 2030 - «Μένει εδώ που ανήκει, σπίτι του»

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σουρωτή

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ο πατέρας κουνούσε τον 3χρονο γιο του όταν του γλίστρησε και έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μελιδοχώρι

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Βαλένθια: Η στιγμή που πολυκατοικία καταρρέει σαν χάρτινος πύργος – Βίντεο

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Απόσυρση Δούρου από την διεκδίκηση της ηγεσίας, ζητεί η πλευρά Πολάκη

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Σκασμένα χείλη, μούδιασμα στα χέρια και κόπωση: Μήπως έχετε χαμηλή βιταμίνη Β6;

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Νεκροί γυναίκα και βρέφος, μετά από σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο πρώην υπουργός εξωτερικών παραιτήθηκε από βουλευτής για να δουλέψει στην κινέζικη BYD

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Τρίχρονο αγοράκι έπεσε από το μπαλκόνι - Φέρει τραύματα στο κεφάλι

19:49ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων»: Η απάντηση της Ελληνικό Μετρό για τις ρωγμές σε σπίτια από σημεία που περνά ο μετροπόντικας

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία - Λετονία: Η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις σε υποδομές της Βαλτικής ή της Πολωνίας

19:28ΠΑΙΔΕΙΑ

«ΕΔΕ για τα λάθος θέματα έκθεσης σε δύο μαθητές ΕΠΑΛ, βαθμολογήθηκαν με άριστα»: Τι απαντά ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Επίδειξη αναξιοπρέπειας από τον Φάμελλο του εξώστη»: Ο Πολάκης επανατάσσεται στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και επιτίθεται στον πρώην πρόεδρο του κόμματος

19:08LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σκίστηκε πάλι το παντελόνι του ενώ τραγουδούσε - Η αντίδρασή του

19:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο κολοσσός της Τεχνητής Νοημοσύνης που φοβάται ότι θα φέρει το τέλος του κόσμου - Γιατί προσλαμβάνει ειδικούς των όπλων μαζικής καταστροφής

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Ο Γιάννης Αλαφούζος πρόεδρος της Λίγκας για τη σεζόν 2026/27 - Τη νέα σεζόν ο Μαρινάκης

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στον Ασπρόπυργο: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι – Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλική Κωστοπούλου: «Είμαι Ελληνίδα αυτιστική και μένω στο Άργος — Την πόλη που πυροβολεί ανθρώπους σε πανικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Νεκροί γυναίκα και βρέφος, μετά από σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυρτώ Κοροβέση: Ορκίστηκε η νεότερη βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου – Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ

18:45LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Συγκινεί ο Πασχάλης Τσαρούχας - «Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί»

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό για να πέσει η χοληστερόλη

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Το τηλέφωνο της ηλικιωμένης στην οικιακή βοηθό πριν την τραγωδία - «Ο παππούς κάτι πείραξε στην κουζίνα και μυρίζει»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Ποια ημέρα θα δούμε το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Τρίχρονο αγοράκι έπεσε από το μπαλκόνι - Φέρει τραύματα στο κεφάλι

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νεκρές δύο γυναίκες σε τροχαίο - Στο ίδιο σημείο είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νέοι πριν από ένα μήνα

19:28ΠΑΙΔΕΙΑ

«ΕΔΕ για τα λάθος θέματα έκθεσης σε δύο μαθητές ΕΠΑΛ, βαθμολογήθηκαν με άριστα»: Τι απαντά ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

15:35ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θυμάται το συμβάν» – Απώλεια μνήμης και σοκ για τον Σέρβο επιβάτη στην πτήση της Ryanair

19:08LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σκίστηκε πάλι το παντελόνι του ενώ τραγουδούσε - Η αντίδρασή του

19:49ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων»: Η απάντηση της Ελληνικό Μετρό για τις ρωγμές σε σπίτια από σημεία που περνά ο μετροπόντικας

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει με το θερινό πρόγραμμα σε Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και Τραμ

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ο πατέρας κουνούσε τον 3χρονο γιο του όταν του γλίστρησε και έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ