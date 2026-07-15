Κυψέλη: «Όσο προχωρούσε ο μετροπόντικας, οι ρωγμές μεγάλωναν»: Αγωνιούν οι κάτοικοι για καθιζήσεις

Ρωγμές και καθιζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω του μετροπόντικα για τη Γραμμή 4 του Μετρό

Snapshot Στην Κυψέλη εμφανίστηκαν ρωγμές και φθορές σε πολυκατοικίες μετά τη διέλευση του μετροπόντικα για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Οι εργασίες διάνοιξης της σήραγγας έχουν προσωρινά σταματήσει και ειδικοί εξετάζουν τα δεδομένα πριν την επανέναρξη.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθούν πιθανά αξιόποινα και ζητήματα ασφάλειας.

Οι μέχρι τώρα έλεγχοι δείχνουν ρωγμές σε τοίχους και σοβάδες, όχι όμως στον φέροντα οργανισμό των κτιρίων.

Οι κάτοικοι ζητούν ξεκάθαρες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των κτιρίων και εκφράζουν ανησυχία για την επίδραση σεισμού και την οικονομική τους κατάσταση. Snapshot powered by AI

Φωτογραφίες - Βίντεο: Χάρης Γκίκας

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Κυψέλη, στην περιοχή όπου εμφανίστηκαν μεγάλες ρωγμές και σημαντικές φθορές σε περίπου 30 πολυκατοικίες και συνολικά 200 διαμερίσματα, σε μια ακτίνα μερικών δεκάδων μέτρων από την πλατεία, λόγω της διέλευσης του μετροπόντικα που πραγματοποιούσε εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Λόγω του γεγονότος ότι αρκετές πολυκατοικίες, κυρίως στην οδό Κυψέλης, υπέστησαν σοβαρές ζημιές που αποδίδονται στις υπόγειες εργασίες για το Μετρό, ο μετροπόντικας εδώ και σχεδόν ένα μήνα (προτού δηλαδή καταρρεύσει η πολυκατοικία στα Πετράλωνα λόγω κακών χειρισμών σε εργασίες ανέγερσης διπλανής πολυκατοικίας) έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Οι αναστατωμένοι κάτοικοι ζητούν να ενημερωθούν για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στα κτίρια που επηρεάστηκαν από τις εργασίες του μετροπόντικα και δηλώνουν ότι βασικό τους αίτημα είναι να διασφαλιστεί πως μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους με ασφάλεια.

Το Newsbomb πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και κατέγραψε εικόνες από κτίρια όπου οι κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν εμφανιστεί ρωγμές και φθορές. Σύμφωνα με τις καταγραφές της ομάδας κατοίκων, τα προβλήματα αφορούν περίπου 30 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης.

Δείτε το ρεπορτάζ του Νewsbomb - Εικόνα: Χάρης Γκίκας:

Το θέμα βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών. Ο μετροπόντικας έχει σταματήσει προσωρινά τη διάνοιξη της σήραγγας, ενώ ειδικοί εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό εξετάζουν λεπτομερώς τα στατικά δεδομένα και την γεωμορφολογία του εδάφους πριν αποφασιστεί η επανεκκίνηση των εργασιών. Παράλληλα, με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διατάχθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, ώστε να διερευνηθεί αν προκύπτουν αξιόποινες πράξεις και εάν υπάρχει ζήτημα επικινδυνότητας για τα κτίρια ή τη δημόσια ασφάλεια.

Ζημιές σε αυλή κατοικίας, όπως καταγγέλλουν οι ένοικοι της περιοχής. Newsbomb

Από την πλευρά της, η εταιρεία «Ελληνικό Μετρό», φαίνεται να διαβεβαιώνει ότι οι μέχρι στιγμής ενδείξεις αφορούν τριχοειδείς ρωγμές σε τοιχοποιίες, επιχρίσματα και σοβάδες και όχι στον φέροντα οργανισμό των κτιρίων, με τους ελέγχους να συνεχίζονται.

Ζημιές σε εσωτερικό τοίχο σπιτιού Newsbomb

Ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, κάτοικος της περιοχής, περιγράφει την αγωνία των ενοίκων της πολυκατοικίας του: «Οι ρωγμές δημιουργήθηκαν μετά το πέρασμα του μετροπόντικα. Όλα τα διαμερίσματα έχουν υποστεί φθορές, άλλες μικρότερες και άλλες μεγαλύτερες. Εμείς δεν νιώθουμε ασφαλείς. Θέλουμε τις μετρήσεις της στατικότητας του κτιρίου, γιατί ζούμε με τον φόβο του τι μπορεί να συμβεί σε έναν σεισμό», αναφέρει.

Οι καταγγελίες αφορούν, μεταξύ άλλων, ρωγμές σε τοίχους και προβλήματα στα κουφώματα Newsbomb

Όπως λέει, οι ρωγμές εμφανίστηκαν στους κοινόχρηστους χώρους αλλά και στα διαμερίσματα. «Με το που πέρασε ο μετροπόντικας κάτω από την πολυκατοικία μας δημιουργήθηκαν αυτές οι ρωγμές. Όσο προχωρούσε, οι ρωγμές μεγάλωναν. Ακόμη και η πόρτα του ασανσέρ παρουσίασε πρόβλημα», σημειώνει.

Ρωγμές πάνω από το φρεάτιο του ανελκυστήρα

Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνονται με κόκκινο χρώμα τα σημεία στην οδό Κυψέλης και Σπετσών όπου, σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων, έχουν καταγραφεί προβλήματα σε κτίρια:

Στον παρακάτω χάρτη σημειώνονται με κόκκινο τα κτίρια στην οδό Κυψέλης και Σπετσών όπου έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με τους κατοίκους, προβλήματα και ρωγμές. Newsbomb / Εβελίνα Καράτζιου

«Οι ρωγμές συνεχίζουν να μεγαλώνουν»

Ο Βασίλης Πισσανός υποστηρίζει ότι οι φθορές δεν περιορίζονται σε μία μόνο πολυκατοικία.

«Όλο το κτίριο έχει ρωγμές. Έχουν εμφανιστεί ζημιές σε πολλές πολυκατοικίες της περιοχής και υπάρχουν παράθυρα που πλέον δεν ανοίγουν ούτε κλείνουν», αναφέρει.

Ο ίδιος εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο ενός σεισμού.

Ρωγμή στο σημείο επαφής δύο γειτονικών πολυκατοικιών

«Έχουμε καταγράψει περίπου 20 πολυκατοικίες με προβλήματα και σχεδόν 200 διαμερίσματα. Δεν μας εγγυάται κανείς τι θα συμβεί σε έναν επόμενο σεισμό», λέει.

Ρωγμές στην είσοδο πολυκατοικίας στην Κυψέλη, σύμφωνα με τους κατοίκους.

«Ζούμε με φόβο, μειώνεται και το εισόδημα μας γιατί δεν μπορούμε να νοικιάσουμε τα σπίτια μας»

Η Τασούλα Παζίου εξηγεί ότι οι πρώτες ρωγμές εμφανίστηκαν λίγες ημέρες μετά τη διέλευση του μετροπόντικα και σταδιακά αυξήθηκαν.

«Στην αρχή ήταν πολύ μικρές και δύσκολα τις παρατηρούσες. Στη συνέχεια όμως άρχισαν να μεγαλώνουν και να εμφανίζονται νέες. Σήμερα υπάρχουν οριζόντιες, κάθετες και διαγώνιες ρωγμές σε όλο το κτίριο, ενώ παράθυρα και πόρτες δεν κλείνουν πλέον σωστά», αναφέρει.

Φωτογραφία που αποτυπώνει τις ζημιές Newsbomb

Όπως τονίζει, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα.

Ρωγμές σε μπαλκόνι διαμερίσματος ισογείου στην Κυψέλη Newsbomb

«Δεν είναι το αισθητικό κομμάτι που μας απασχολεί. Θέλουμε να ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί το κτίριο σε έναν σεισμό. Ζούμε με φόβο και ζητάμε γραπτές διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των κατοικιών μας».

Ζημιές σε εσωτερικό τοίχο πολυκατοικίας, όπως καταγγέλλουν οι ένοικοι της περιοχής. Newsbomb

Η ίδια αναφέρεται και στις επιπτώσεις που είχε η κατάσταση στους ενοικιαστές της.

Εικόνα από τις φθορές που, σύμφωνα με κατοίκους, παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικία της Κυψέλης Newsbomb

«Μειώνεται το εισόδημα μας, δεν μπορούμε να νοικιάσουμε τα σπίτια μας.Οι άνθρωποι έφυγαν από το διαμέρισμα μου γιατί φοβήθηκαν. Δεν πρόκειται να το νοικιάσω ξανά μέχρι να είμαι βέβαιη ότι όποιος μείνει μέσα θα είναι ασφαλής».

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ρωγμές στο σημείο που χωρίζει δύο γειτονικές πολυκατοικίες, καθώς και περιμετρικά της ταράτσας Newsbomb

«Το υπόγειο πλημμυρίζει συνεχώς»

Ο Στέφανος Κομνηνέλλης, ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης στην πλατεία Κυψέλης, περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η επιχείρησή του.

«Τα τελευταία χρόνια, από τότε που ξεκίνησαν τα έργα, έχουμε συνέχεια προβλήματα. Το υπόγειό μου πλημμυρίζει κάθε φορά που βρέχει, έχουν καταστραφεί τρόφιμα και μηχανήματα, ενώ η σκόνη και η περίφραξη έχουν επηρεάσει σημαντικά την κίνηση του καταστήματος», λέει.

Όπως σημειώνει, η επιχείρηση συνεχίζει να λειτουργεί με δυσκολία.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι φθορές εμφανίστηκαν κατά την περίοδο διέλευσης του μετροπόντικα. Newsbomb

«Η δουλειά έχει πέσει κατακόρυφα. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε το μαγαζί ανοιχτό».

Χάρτης με την πορεία της Γραμμής 4 του Μετρό και τα σημεία όπου κάτοικοι της Κυψέλης αναφέρουν ότι έχουν εμφανιστεί ρωγμές και φθορές σε κτίρια Domisi / Δήμος Αθηναίων

«Δεν είμαστε αντίθετοι στο Μετρό»

Η Λίζα Τρύφωνος υπογραμμίζει ότι οι κάτοικοι δεν είναι απέναντι στο έργο, αλλά ζητούν να αισθάνονται ασφαλείς.

«Είμαστε υπέρ του Μετρό, όμως έχουμε και τις ζωές μας. Έχουν εμφανιστεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές πολυκατοικίες και οι άνθρωποι ζουν με αγωνία. Θέλουμε να γνωρίζουμε ότι τα σπίτια μας είναι ασφαλή», αναφέρει.

Εικόνα από φθορές σε τοίχους στο εσωτερικού σπιτιού που, σύμφωνα με κατοίκους, παρουσιάστηκαν με τα έργα του μετρό Newsbomb

Όπως λέει, οι κάτοικοι δυσκολεύονται ακόμη και να καλύψουν το κόστος ιδιωτικών ελέγχων.

Εικόνα από ρωγμές που καταγράφονται στο διάκενο μεταξύ δύο πολυκατοικιών και περιμετρικά της ταράτσας Newsbomb

«Οι μηχανικοί κοστίζουν χιλιάδες ευρώ και δεν είναι εύκολο για έναν κάτοικο να ανταποκριθεί. Το μόνο που ζητάμε είναι να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για την ασφάλεια των σπιτιών μας».

Σκάλα με ρωγμές από αυλή σπιτιού Newsbomb

Ευθύμιος Λέκκας: «Χρειάζεται διερεύνηση - Δεν μπορεί να προσδιοριστεί η αιτία χωρίς στοιχεία»

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας, σημειώνει στο Newsbomb ότι «το ζήτημα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, καθώς χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η αιτία των ρωγμών».

Φθορές σε εσωτρικό πολυκατοικίας Newsbomb

Όπως επισημαίνει, «υπάρχει πιθανότητα να συνδέονται με τις εργασίες στην περιοχή, ωστόσο δεν αποκλείεται να έχουν προκύψει και από άλλους παράγοντες. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται πλήρης τεχνική αξιολόγηση πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα».

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

«Δεν θα πληρώσουμε με το Μετρό τις ζωές μας»

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων βρέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης κάτοικοι της Κυψέλης, ζητώντας να συζητηθούν τα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, έχουν εμφανιστεί σε κτίρια της περιοχής μετά τις εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό. Οι κάτοικοι κρέμασαν πανό με το μήνυμα «Δεν θα πληρώσουμε με το Μετρό τις ζωές μας».

Κάτοικοι της Κυψέλης έξω από το Δημαρχείο Αθηναίων κρατούν πανό με το σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε με το Μετρό τις ζωές μας», ζητώντας απαντήσεις για τις ρωγμές και τις φθορές που καταγγέλλουν ότι εμφανίστηκαν σε κτίρια της περιοχής Newsbomb

Μεταξύ των αιτημάτων που έθεσαν είναι η πραγματοποίηση δωρεάν στατικών και γεωτεχνικών ελέγχων στα κτίρια, η αποκατάσταση των ζημιών που καταγγέλλουν ότι έχουν προκληθεί, καθώς και η πλήρης ενημέρωση για τα τεχνικά δεδομένα και τις μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

Κάτοικοι της Κυψέλης έξω από το Δημαρχείο Αθηναίων κρατούν πανό με το σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε με το Μετρό τις ζωές μας», ζητώντας απαντήσεις για τις ρωγμές και τις φθορές που καταγγέλλουν ότι εμφανίστηκαν σε κτίρια της περιοχής Newsbomb

Οι κάτοικοι υπογραμμίζουν ότι στηρίζουν την επέκταση του Μετρό, ωστόσο ζητούν, όπως αναφέρουν, να διασφαλιστεί πρώτα η ασφάλεια των ανθρώπων και των κατοικιών τους.

Κάτοικοι της Κυψέλης έξω από το Δημαρχείο Αθηναίων κρατούν πανό με το σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε με το Μετρό τις ζωές μας»

Δούκας για Κυψέλη: «Κάποιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος με ανάρτησή του αναφέρθηκε στο θέμα που έχει ανακύψει με τα προβλήματα από τον μετροπόντικα κάτω από γειτονιές της αθηναϊκής συνοικίας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Στην περιοχή της Κυψέλης που πραγματοποιούνται εργασίες του μετρό, παρατηρήθηκαν επικίνδυνες ρωγμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Έθεσα σήμερα το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών.

Παράλληλα, ζητώ συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη Διοίκηση του Ελληνικού Μετρό.

Μάλιστα, υπάρχει ήδη προγραμματισμένη συζήτηση του σοβαρού αυτού θέματος στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους».

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