Κυψέλη: «Όσο προχωρούσε ο μετροπόντικας, οι ρωγμές μεγάλωναν»: Αγωνιούν οι κάτοικοι για καθιζήσεις

Ρωγμές και φθορές σε κτίρια της Κυψέλης μετά τη διέλευση του μετροπόντικα Γραμμής 4 - Το Newsbomb βρέθηκε στην Κυψέλη, φωτογράφισε τις ζημιές σε σχεδόν 30 κτίρια και αποτύπωσε την αγωνία των κατοίκων που ζητούν διαβεβαιώσεις για την στατική επάρκεια των διαμερισμάτων τους

Κυψέλη: «Όσο προχωρούσε ο μετροπόντικας, οι ρωγμές μεγάλωναν»: Αγωνιούν οι κάτοικοι για καθιζήσεις
Ρωγμές και καθιζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω του μετροπόντικα για τη Γραμμή 4 του Μετρό
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
7'
1 ΣΧΟΛΙΑ
Snapshot
  • Στην Κυψέλη εμφανίστηκαν ρωγμές και φθορές σε πολυκατοικίες μετά τη διέλευση του μετροπόντικα για τη Γραμμή 4 του Μετρό.
  • Οι εργασίες διάνοιξης της σήραγγας έχουν προσωρινά σταματήσει και ειδικοί εξετάζουν τα δεδομένα πριν την επανέναρξη.
  • Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθούν πιθανά αξιόποινα και ζητήματα ασφάλειας.
  • Οι μέχρι τώρα έλεγχοι δείχνουν ρωγμές σε τοίχους και σοβάδες, όχι όμως στον φέροντα οργανισμό των κτιρίων.
  • Οι κάτοικοι ζητούν ξεκάθαρες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των κτιρίων και εκφράζουν ανησυχία για την επίδραση σεισμού και την οικονομική τους κατάσταση.
Snapshot powered by AI

Φωτογραφίες - Βίντεο: Χάρης Γκίκας

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Κυψέλη, στην περιοχή όπου εμφανίστηκαν μεγάλες ρωγμές και σημαντικές φθορές σε περίπου 30 πολυκατοικίες και συνολικά 200 διαμερίσματα, σε μια ακτίνα μερικών δεκάδων μέτρων από την πλατεία, λόγω της διέλευσης του μετροπόντικα που πραγματοποιούσε εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Λόγω του γεγονότος ότι αρκετές πολυκατοικίες, κυρίως στην οδό Κυψέλης, υπέστησαν σοβαρές ζημιές που αποδίδονται στις υπόγειες εργασίες για το Μετρό, ο μετροπόντικας εδώ και σχεδόν ένα μήνα (προτού δηλαδή καταρρεύσει η πολυκατοικία στα Πετράλωνα λόγω κακών χειρισμών σε εργασίες ανέγερσης διπλανής πολυκατοικίας) έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Οι αναστατωμένοι κάτοικοι ζητούν να ενημερωθούν για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στα κτίρια που επηρεάστηκαν από τις εργασίες του μετροπόντικα και δηλώνουν ότι βασικό τους αίτημα είναι να διασφαλιστεί πως μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους με ασφάλεια.

Το Newsbomb πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και κατέγραψε εικόνες από κτίρια όπου οι κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν εμφανιστεί ρωγμές και φθορές. Σύμφωνα με τις καταγραφές της ομάδας κατοίκων, τα προβλήματα αφορούν περίπου 30 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης.

Δείτε το ρεπορτάζ του Νewsbomb - Εικόνα: Χάρης Γκίκας:

Το θέμα βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών. Ο μετροπόντικας έχει σταματήσει προσωρινά τη διάνοιξη της σήραγγας, ενώ ειδικοί εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό εξετάζουν λεπτομερώς τα στατικά δεδομένα και την γεωμορφολογία του εδάφους πριν αποφασιστεί η επανεκκίνηση των εργασιών. Παράλληλα, με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διατάχθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, ώστε να διερευνηθεί αν προκύπτουν αξιόποινες πράξεις και εάν υπάρχει ζήτημα επικινδυνότητας για τα κτίρια ή τη δημόσια ασφάλεια.

aylh.jpg

Ζημιές σε αυλή κατοικίας, όπως καταγγέλλουν οι ένοικοι της περιοχής.

Newsbomb

Από την πλευρά της, η εταιρεία «Ελληνικό Μετρό», φαίνεται να διαβεβαιώνει ότι οι μέχρι στιγμής ενδείξεις αφορούν τριχοειδείς ρωγμές σε τοιχοποιίες, επιχρίσματα και σοβάδες και όχι στον φέροντα οργανισμό των κτιρίων, με τους ελέγχους να συνεχίζονται.

Κυψέλη

Ζημιές σε εσωτερικό τοίχο σπιτιού

Newsbomb

Ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, κάτοικος της περιοχής, περιγράφει την αγωνία των ενοίκων της πολυκατοικίας του: «Οι ρωγμές δημιουργήθηκαν μετά το πέρασμα του μετροπόντικα. Όλα τα διαμερίσματα έχουν υποστεί φθορές, άλλες μικρότερες και άλλες μεγαλύτερες. Εμείς δεν νιώθουμε ασφαλείς. Θέλουμε τις μετρήσεις της στατικότητας του κτιρίου, γιατί ζούμε με τον φόβο του τι μπορεί να συμβεί σε έναν σεισμό», αναφέρει.

Κυψελη

Οι καταγγελίες αφορούν, μεταξύ άλλων, ρωγμές σε τοίχους και προβλήματα στα κουφώματα

Newsbomb

Όπως λέει, οι ρωγμές εμφανίστηκαν στους κοινόχρηστους χώρους αλλά και στα διαμερίσματα. «Με το που πέρασε ο μετροπόντικας κάτω από την πολυκατοικία μας δημιουργήθηκαν αυτές οι ρωγμές. Όσο προχωρούσε, οι ρωγμές μεγάλωναν. Ακόμη και η πόρτα του ασανσέρ παρουσίασε πρόβλημα», σημειώνει.

κυψελη

Ρωγμές πάνω από το φρεάτιο του ανελκυστήρα

Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνονται με κόκκινο χρώμα τα σημεία στην οδό Κυψέλης και Σπετσών όπου, σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων, έχουν καταγραφεί προβλήματα σε κτίρια:

xartis-kypseli-spots-1.jpg

Στον παρακάτω χάρτη σημειώνονται με κόκκινο τα κτίρια στην οδό Κυψέλης και Σπετσών όπου έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με τους κατοίκους, προβλήματα και ρωγμές.

Newsbomb / Εβελίνα Καράτζιου

«Οι ρωγμές συνεχίζουν να μεγαλώνουν»

Ο Βασίλης Πισσανός υποστηρίζει ότι οι φθορές δεν περιορίζονται σε μία μόνο πολυκατοικία.

«Όλο το κτίριο έχει ρωγμές. Έχουν εμφανιστεί ζημιές σε πολλές πολυκατοικίες της περιοχής και υπάρχουν παράθυρα που πλέον δεν ανοίγουν ούτε κλείνουν», αναφέρει.

Ο ίδιος εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο ενός σεισμού.

kypseli.jpg

Ρωγμή στο σημείο επαφής δύο γειτονικών πολυκατοικιών

«Έχουμε καταγράψει περίπου 20 πολυκατοικίες με προβλήματα και σχεδόν 200 διαμερίσματα. Δεν μας εγγυάται κανείς τι θα συμβεί σε έναν επόμενο σεισμό», λέει.

Κυψέλη

Ρωγμές στην είσοδο πολυκατοικίας στην Κυψέλη, σύμφωνα με τους κατοίκους.

«Ζούμε με φόβο, μειώνεται και το εισόδημα μας γιατί δεν μπορούμε να νοικιάσουμε τα σπίτια μας»

Η Τασούλα Παζίου εξηγεί ότι οι πρώτες ρωγμές εμφανίστηκαν λίγες ημέρες μετά τη διέλευση του μετροπόντικα και σταδιακά αυξήθηκαν.

«Στην αρχή ήταν πολύ μικρές και δύσκολα τις παρατηρούσες. Στη συνέχεια όμως άρχισαν να μεγαλώνουν και να εμφανίζονται νέες. Σήμερα υπάρχουν οριζόντιες, κάθετες και διαγώνιες ρωγμές σε όλο το κτίριο, ενώ παράθυρα και πόρτες δεν κλείνουν πλέον σωστά», αναφέρει.

Κυψελη

Φωτογραφία που αποτυπώνει τις ζημιές

Newsbomb

Όπως τονίζει, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα.

Κυψέλη

Ρωγμές σε μπαλκόνι διαμερίσματος ισογείου στην Κυψέλη

Newsbomb

«Δεν είναι το αισθητικό κομμάτι που μας απασχολεί. Θέλουμε να ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί το κτίριο σε έναν σεισμό. Ζούμε με φόβο και ζητάμε γραπτές διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των κατοικιών μας».

Κυψέλη

Ζημιές σε εσωτερικό τοίχο πολυκατοικίας, όπως καταγγέλλουν οι ένοικοι της περιοχής.

Newsbomb

Η ίδια αναφέρεται και στις επιπτώσεις που είχε η κατάσταση στους ενοικιαστές της.

Κυψέλη

Εικόνα από τις φθορές που, σύμφωνα με κατοίκους, παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικία της Κυψέλης

Newsbomb

«Μειώνεται το εισόδημα μας, δεν μπορούμε να νοικιάσουμε τα σπίτια μας.Οι άνθρωποι έφυγαν από το διαμέρισμα μου γιατί φοβήθηκαν. Δεν πρόκειται να το νοικιάσω ξανά μέχρι να είμαι βέβαιη ότι όποιος μείνει μέσα θα είναι ασφαλής».

Κυψέλη

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ρωγμές στο σημείο που χωρίζει δύο γειτονικές πολυκατοικίες, καθώς και περιμετρικά της ταράτσας

Newsbomb

«Το υπόγειο πλημμυρίζει συνεχώς»

Ο Στέφανος Κομνηνέλλης, ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης στην πλατεία Κυψέλης, περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η επιχείρησή του.

«Τα τελευταία χρόνια, από τότε που ξεκίνησαν τα έργα, έχουμε συνέχεια προβλήματα. Το υπόγειό μου πλημμυρίζει κάθε φορά που βρέχει, έχουν καταστραφεί τρόφιμα και μηχανήματα, ενώ η σκόνη και η περίφραξη έχουν επηρεάσει σημαντικά την κίνηση του καταστήματος», λέει.

Όπως σημειώνει, η επιχείρηση συνεχίζει να λειτουργεί με δυσκολία.

Κυψέλη

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι φθορές εμφανίστηκαν κατά την περίοδο διέλευσης του μετροπόντικα.

Newsbomb

«Η δουλειά έχει πέσει κατακόρυφα. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε το μαγαζί ανοιχτό».

χαρτης

Χάρτης με την πορεία της Γραμμής 4 του Μετρό και τα σημεία όπου κάτοικοι της Κυψέλης αναφέρουν ότι έχουν εμφανιστεί ρωγμές και φθορές σε κτίρια

Domisi / Δήμος Αθηναίων

«Δεν είμαστε αντίθετοι στο Μετρό»

Η Λίζα Τρύφωνος υπογραμμίζει ότι οι κάτοικοι δεν είναι απέναντι στο έργο, αλλά ζητούν να αισθάνονται ασφαλείς.

«Είμαστε υπέρ του Μετρό, όμως έχουμε και τις ζωές μας. Έχουν εμφανιστεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές πολυκατοικίες και οι άνθρωποι ζουν με αγωνία. Θέλουμε να γνωρίζουμε ότι τα σπίτια μας είναι ασφαλή», αναφέρει.

Κυψέλη

Εικόνα από φθορές σε τοίχους στο εσωτερικού σπιτιού που, σύμφωνα με κατοίκους, παρουσιάστηκαν με τα έργα του μετρό

Newsbomb

Όπως λέει, οι κάτοικοι δυσκολεύονται ακόμη και να καλύψουν το κόστος ιδιωτικών ελέγχων.

Κυψέλη

Εικόνα από ρωγμές που καταγράφονται στο διάκενο μεταξύ δύο πολυκατοικιών και περιμετρικά της ταράτσας

Newsbomb

«Οι μηχανικοί κοστίζουν χιλιάδες ευρώ και δεν είναι εύκολο για έναν κάτοικο να ανταποκριθεί. Το μόνο που ζητάμε είναι να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για την ασφάλεια των σπιτιών μας».

Κυψέλη

Σκάλα με ρωγμές από αυλή σπιτιού

Newsbomb

Ευθύμιος Λέκκας: «Χρειάζεται διερεύνηση - Δεν μπορεί να προσδιοριστεί η αιτία χωρίς στοιχεία»

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας, σημειώνει στο Newsbomb ότι «το ζήτημα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, καθώς χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η αιτία των ρωγμών».

Κυψέλη

Φθορές σε εσωτρικό πολυκατοικίας

Newsbomb

Όπως επισημαίνει, «υπάρχει πιθανότητα να συνδέονται με τις εργασίες στην περιοχή, ωστόσο δεν αποκλείεται να έχουν προκύψει και από άλλους παράγοντες. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται πλήρης τεχνική αξιολόγηση πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα».

lekkas.jpg

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

«Δεν θα πληρώσουμε με το Μετρό τις ζωές μας»

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων βρέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης κάτοικοι της Κυψέλης, ζητώντας να συζητηθούν τα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, έχουν εμφανιστεί σε κτίρια της περιοχής μετά τις εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό. Οι κάτοικοι κρέμασαν πανό με το μήνυμα «Δεν θα πληρώσουμε με το Μετρό τις ζωές μας».

Κυψελη

Κάτοικοι της Κυψέλης έξω από το Δημαρχείο Αθηναίων κρατούν πανό με το σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε με το Μετρό τις ζωές μας», ζητώντας απαντήσεις για τις ρωγμές και τις φθορές που καταγγέλλουν ότι εμφανίστηκαν σε κτίρια της περιοχής

Newsbomb

Μεταξύ των αιτημάτων που έθεσαν είναι η πραγματοποίηση δωρεάν στατικών και γεωτεχνικών ελέγχων στα κτίρια, η αποκατάσταση των ζημιών που καταγγέλλουν ότι έχουν προκληθεί, καθώς και η πλήρης ενημέρωση για τα τεχνικά δεδομένα και τις μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

Κυψελη

Κάτοικοι της Κυψέλης έξω από το Δημαρχείο Αθηναίων κρατούν πανό με το σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε με το Μετρό τις ζωές μας», ζητώντας απαντήσεις για τις ρωγμές και τις φθορές που καταγγέλλουν ότι εμφανίστηκαν σε κτίρια της περιοχής

Newsbomb

Οι κάτοικοι υπογραμμίζουν ότι στηρίζουν την επέκταση του Μετρό, ωστόσο ζητούν, όπως αναφέρουν, να διασφαλιστεί πρώτα η ασφάλεια των ανθρώπων και των κατοικιών τους.

κυψελη

Κάτοικοι της Κυψέλης έξω από το Δημαρχείο Αθηναίων κρατούν πανό με το σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε με το Μετρό τις ζωές μας»

Δούκας για Κυψέλη: «Κάποιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος με ανάρτησή του αναφέρθηκε στο θέμα που έχει ανακύψει με τα προβλήματα από τον μετροπόντικα κάτω από γειτονιές της αθηναϊκής συνοικίας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Στην περιοχή της Κυψέλης που πραγματοποιούνται εργασίες του μετρό, παρατηρήθηκαν επικίνδυνες ρωγμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Έθεσα σήμερα το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών.

Παράλληλα, ζητώ συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη Διοίκηση του Ελληνικού Μετρό.

Μάλιστα, υπάρχει ήδη προγραμματισμένη συζήτηση του σοβαρού αυτού θέματος στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (1)
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:37ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Ποια ημέρα θα δούμε το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

17:31ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Λήγει αύριο η προθεσμία υποβολής του - Τι να προσέξετε

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: 112 για εκκένωση του βόρειου τμήματος της Σουρωτής

17:30ΥΓΕΙΑ

Αν νιώθεις κάτι, πες κάτι! Πρόληψη και ανίχνευση γυναικολογικών καρκίνων

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νεκρές δύο γυναίκες σε τροχαίο - Στο ίδιο σημείο είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νέοι πριν από ένα μήνα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Το τηλέφωνο της ηλικιωμένης στην οικιακή βοηθό πριν την τραγωδία - «Ο παππούς κάτι πείραξε στην κουζίνα και μυρίζει»

17:17LIFESTYLE

Ο Σταύρος Θεοδωράκης ανακοίνωσε το τέλος της εκπομπής «Πρωταγωνιστές»

17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυρτώ Κοροβέση: Ορκίστηκε η νεότερη βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου – Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ

17:09ANNOUNCEMENTS

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης σε μια μεγάλη συναυλία στον Λυκαβηττό

17:06ANNOUNCEMENTS

Μετά το τρίτο sold out η Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται ξανά στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ στις 21&22 Σεπτεμβρίου

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: «Όταν άρχισα να παλεύω με καρκίνους ήταν κοντά μου σαν φίλη και σαν μάνα» λέει ο πρώην σύζυγός της

16:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμανατίδης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα παραμείνει παρών

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Είναι υποψήφια για βραβείο Emmy και το γιορτάζει

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: «Εμφύλιος» και άγριο ξύλο μεταξύ Αργεντινών οπαδών στην Ατλάντα πριν από τον ημιτελικό με την Αγγλία

16:48ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέα συνδυαστική θεραπεία στην Ευρώπη για ανίατη μορφή λεμφώματος

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Φόκλαντ: Ο πόλεμος των 10 εβδομάδων μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας που σημάδεψε και το Μουντιάλ '86

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά και στη Μεσαρά Ηρακλείου

16:45WHAT THE FACT

Ο «καθεδρικός» του Ατλαντικού: Ένα φυσικό θαύμα 60 εκατομμυρίων ετών με τοίχους σαν να σχεδιάστηκαν με χάρακα

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης: SMS ετοιμότητας από το 112

16:32ΕΛΛΑΔΑ

«Όσο προχωρούσε ο μετροπόντικας, οι ρωγμές μεγάλωναν»: Αγωνιούν οι κάτοικοι στην Κυψέλη για καθιζήσεις που προκάλεσε ο μετροπόντικας για την γραμμή 4 του Μετρό - Ζημιές σε 30 πολυκατοικίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Το τηλέφωνο της ηλικιωμένης στην οικιακή βοηθό πριν την τραγωδία - «Ο παππούς κάτι πείραξε στην κουζίνα και μυρίζει»

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό για να πέσει η χοληστερόλη

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα - Νεκρή μια γυναίκα - Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

15:35ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θυμάται το συμβάν» – Απώλεια μνήμης και σοκ για τον Σέρβο επιβάτη στην πτήση της Ryanair

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Μητέρα έφερε στον κόσμο το 14ο παιδί της – Το συγκινητικό μήνυμα της κλινικής

17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυρτώ Κοροβέση: Ορκίστηκε η νεότερη βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου – Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ

16:32ΕΛΛΑΔΑ

«Όσο προχωρούσε ο μετροπόντικας, οι ρωγμές μεγάλωναν»: Αγωνιούν οι κάτοικοι στην Κυψέλη για καθιζήσεις που προκάλεσε ο μετροπόντικας για την γραμμή 4 του Μετρό - Ζημιές σε 30 πολυκατοικίες

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει» – Η συγκίνηση του Γιώργου Κωνσταντίνου για την απώλεια της αγαπημένης του συμπρωταγωνίστριας

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης: SMS ετοιμότητας από το 112

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: «Εμφύλιος» και άγριο ξύλο μεταξύ Αργεντινών οπαδών στην Ατλάντα πριν από τον ημιτελικό με την Αγγλία

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: 112 για εκκένωση του βόρειου τμήματος της Σουρωτής

15:18ΕΛΛΑΔΑ

«Για καλή μου τύχη ήμουν στη φυλακή την ημέρα του εμπρησμού της Marfin»: Τι έγραψε πρόσωπο που θεωρεί ότι συμπεριλαμβάνεται στο ανώνυμο email με τους 8 που προκάλεσαν την τραγωδία

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός μέχρι τέλος του μήνα: Πότε δύο μοντέλα προβλέπουν ραγδαία πτώση θερμοκρασίας

16:15WHAT THE FACT

Κρητικό χωριό καταργεί το αλκοόλ στα γλέντια για να σταματήσει τα τροχαία

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: «Όταν άρχισα να παλεύω με καρκίνους ήταν κοντά μου σαν φίλη και σαν μάνα» λέει ο πρώην σύζυγός της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ