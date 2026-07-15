Κατεπείγουσα προκαταρκτική για τις ρωγμές από τα έργα μετρό στην Κυψέλη

Εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, έδωσε ο εισαγγελέας

Άγγελος Βουράκης

Κατεπείγουσα προκαταρκτική για τις ρωγμές από τα έργα μετρό στην Κυψέλη
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Την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών για ρωγμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης, με αφορμή τις εργασίες για την κατασκευή του Μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας.

Με παραγγελία του δόθηκε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τις εργασίες έχουν προκύψει αξιόποινες πράξεις, αλλά και εάν υφίσταται ζήτημα επικινδυνότητας για τα κτίρια ή τη δημόσια ασφάλεια.

Η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ζημιές σε ακίνητα της περιοχής, οι οποίες αποδίδονται στις εργασίες του Μετρό.

Ο μετροπόντικας σταμάτησε τη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4 Γαλάτσι - Ευαγγελισμός, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την πλατεία της Κυψέλης, εδώ και ένα μήνα, καθώς εμφανίστηκαν τριχοειδείς ρωγμές στην τοιχοποιία κτιρίων της περιοχής.

Ειδικοί εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό βρίσκονται στην Ελλάδα και διερευνούν το ζήτημα, ενώ ο μετροπόντικας σταμάτησε τις εργασίες μόλις εμφανίστηκαν τα προβλήματα στα κτίρια, εδώ και περίπου ένα μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ξεκινήσει την διάνοιξη της σήραγγας αν δεν ολοκληρωθούν τα συμπεράσματα των Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων που έχουν ειδίκευση στα μηχανήματα TΒΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την «Ελληνικό Μετρό», τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρωγμές δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό κτιρίων παρά μόνο τοιχοποιία και σοβάδες. Οι ίδιες πηγές διευκρίνιζαν ότι σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί της «Ελληνικό Μετρό» αλλά και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ερευνούν με προσοχή όλα τα δεδομένα πριν επανεκκινήσουν τα έργα.

Σημειώνεται ότι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται και σήμερα θα κάνουν παράσταση στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας.

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Φωτογραφία από FB / Πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης

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