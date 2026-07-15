Κυψέλη: Συγκέντρωση κατοίκων έξω από το Δημαρχείο Αθηναίων για τις ρωγμές στα κτίρια

Κάτοικοι της Κυψέλης συγκεντρώνονται έξω από το Δημαρχείο Αθηναίων ζητώντας να συζητηθούν οι ρωγμές στα κτίρια μετά τις εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό

Χάρης Γκίκας

Κυψέλη: Συγκέντρωση κατοίκων έξω από το Δημαρχείο Αθηναίων για τις ρωγμές στα κτίρια

Κάτοικοι της Κυψέλης έξω από το Δημαρχείο Αθηναίων κρατούν πανό με το σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε με το Μετρό τις ζωές μας», ζητώντας απαντήσεις για τις ρωγμές και τις φθορές που καταγγέλλουν ότι εμφανίστηκαν σε κτίρια της περιοχής

Newsbomb / Χάρης Γκίκας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Απαιτούν δωρεάν στατικούς και γεωτεχνικούς ελέγχους, πλήρη ενημέρωση για τις μετρήσεις και αποκατάσταση των ζημιών.
  • Οι φθορές αφορούν δεκάδες πολυκατοικίες και οι κάτοικοι ζητούν να νιώσουν ξανά ασφαλείς στα σπίτια τους.
  • Δηλώνουν ότι δεν αντιτίθενται στην κατασκευή του Μετρό, αλλά απαιτούν την προστασία της ασφάλειας των κατοίκων και των περιουσιών τους.
  • Η κινητοποίηση γίνεται ταυτόχρονα με τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων.
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Συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο Αθηναίων πραγματοποιούν αυτή την ώρα κάτοικοι της Κυψέλης, ζητώντας να συζητηθούν τα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της περιοχής μετά τις εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Οι κάτοικοι, κρατούν πανό με το μήνυμα «Δεν θα πληρώσουμε με το Μετρό τις ζωές μας» και ζητούν άμεσες απαντήσεις για την κατάσταση των κτιρίων τους.

Όπως αναφέρουν, βασικά τους αιτήματα είναι η πραγματοποίηση δωρεάν στατικών και γεωτεχνικών ελέγχων, η πλήρης ενημέρωση για τις μετρήσεις που έχουν γίνει στα κτίρια, καθώς και η αποκατάσταση των ζημιών που καταγγέλλουν ότι έχουν καταγραφεί.

Κυψελη

Κάτοικοι της Κυψέλης έξω από το Δημαρχείο Αθηναίων κρατούν πανό με το σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε με το Μετρό τις ζωές μας», ζητώντας απαντήσεις για τις ρωγμές και τις φθορές που καταγγέλλουν ότι εμφανίστηκαν σε κτίρια της περιοχής

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι φθορές αφορούν δεκάδες πολυκατοικίες στην περιοχή και δηλώνουν ότι ζητούν να αισθανθούν ξανά ασφαλείς μέσα στα σπίτια τους. Παράλληλα, τονίζουν ότι δεν τάσσονται απέναντι στην κατασκευή του Μετρό, αλλά ζητούν, όπως λένε, να προχωρήσει το έργο με τρόπο που να προστατεύει την ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους.

κυψελη

Κάτοικοι της Κυψέλης έξω από το Δημαρχείο Αθηναίων κρατούν πανό με το σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε με το Μετρό τις ζωές μας»

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται την ώρα που το θέμα συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.

Δούκας για Κυψέλη: «Κάποιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος με ανάρτησή του αναφέρθηκε στο θέμα που έχει ανακύψει με τα προβλήματα από τον μετροπόντικα κάτω από γειτονιές της αθηναϊκής συνοικίας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Στην περιοχή της Κυψέλης που πραγματοποιούνται εργασίες του μετρό, παρατηρήθηκαν επικίνδυνες ρωγμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Έθεσα σήμερα το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών.

Παράλληλα, ζητώ συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη Διοίκηση του Ελληνικού Μετρό.

Μάλιστα, υπάρχει ήδη προγραμματισμένη συζήτηση του σοβαρού αυτού θέματος στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους.

Γι' αυτό και έθεσα το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος εν συνεχεία διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών και παράλληλα, έχω ζητήσει συνάντηση και με τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση του Ελληνικό Μετρό, για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί».

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