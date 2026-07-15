Δούκας για Κυψέλη: «Κάποιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους» - Ζητά συνάντηση με Υποδομών, Μετρό

Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος με ανάρτησή του αναφέρθηκε στο θέμα που έχει ανακύψει με τα προβλήματα από τον μετροπόντικα κάτω από γειτονιές της αθηναϊκής συνοικίας

Μιχάλης Παπαδάκος

Δούκας για Κυψέλη: «Κάποιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους» - Ζητά συνάντηση με Υποδομών, Μετρό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εργασίες του μετρό στην Κυψέλη προκάλεσαν σοβαρές ρωγμές και βλάβες σε πολλές πολυκατοικίες, οδηγώντας σε εκκένωση κατοικιών.
  • Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ζήτησε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα για την αναζήτηση ευθυνών.
  • Προγραμματίζεται συνάντηση με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη Διοίκηση του Ελληνικού Μετρό για το ζήτημα.
  • Το θέμα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, ενώ ο Δήμος δεσμεύεται να προστατεύσει τους πολίτες και την περιουσία τους με κάθε νόμιμο μέσο.
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Όταν άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Κυψέλη εξαιτίας σοβαρών ζημιών, δεν χωρούν καθυστερήσεις ούτε αμφιβολίες. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και η πλήρης διερεύνηση των αιτιών είναι αδιαπραγμάτευτες.

Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος με ανάρτησή του αναφέρθηκε στο θέμα που έχει ανακύψει με τα προβλήματα από τον μετροπόντικα κάτω από γειτονιές της αθηναϊκής συνοικίας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Στην περιοχή της Κυψέλης που πραγματοποιούνται εργασίες του μετρό, παρατηρήθηκαν επικίνδυνες ρωγμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Έθεσα σήμερα το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών.

Παράλληλα, ζητώ συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη Διοίκηση του Ελληνικού Μετρό.

Μάλιστα, υπάρχει ήδη προγραμματισμένη συζήτηση του σοβαρού αυτού θέματος στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους».

Κατεπείγουσα προκαταρκτική για τις ρωγμές

Την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών για ρωγμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης, με αφορμή τις εργασίες για την κατασκευή του Μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας.

Με παραγγελία του δόθηκε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τις εργασίες έχουν προκύψει αξιόποινες πράξεις, αλλά και εάν υφίσταται ζήτημα επικινδυνότητας για τα κτίρια ή τη δημόσια ασφάλεια.

Η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ζημιές σε ακίνητα της περιοχής, οι οποίες αποδίδονται στις εργασίες του Μετρό.

Ο μετροπόντικας σταμάτησε τη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4 Γαλάτσι - Ευαγγελισμός, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την πλατεία της Κυψέλης, εδώ και ένα μήνα, καθώς εμφανίστηκαν τριχοειδείς ρωγμές στην τοιχοποιία κτιρίων της περιοχής.

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