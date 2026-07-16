Ταχιάος για τις ρωγμές στην Κυψέλη: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, οι ζημιές θα αποκατασταθούν»

Snapshot Οι ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης λόγω των εργασιών της Γραμμής 4 του Μετρό δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια των κτιρίων.

Οι βλάβες που συνδέονται με το έργο θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους κατοίκους.

Οι εργασίες μετροπόντικα διακόπηκαν προσωρινά για την αναθεώρηση και βελτίωση του ειδικού πολτού που χρησιμοποιείται στη διάνοιξη της σήραγγας.

Οι δακτύλιοι της σήραγγας στο συγκεκριμένο τμήμα έχουν ήδη κατασκευαστεί, καθιστώντας το έδαφος πλήρως ασφαλές.

Η Ελληνικό Μετρό εφαρμόζει συνεχείς μετρήσεις και διαδικασίες ελέγχου για την έγκαιρη ανίχνευση και αποκατάσταση τυχόν βλαβών. Snapshot powered by AI

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σχετικά με τις ρωγμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια της Κυψέλης λόγω των εργασιών κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό (σ.σ. που θα έχει ολοκληρωθεί το 2034), διαβεβαιώνοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας των κτιρίων και ότι όλες οι βλάβες που συνδέονται με το έργο θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ 105,8, ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αυτοψίες, έχουν καταγραφεί ζημιές σε περίπου 40 διαμερίσματα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι βλάβες είναι περιορισμένης έκτασης και δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια των κτιρίων.

Οι έλεγχοι, ο ειδικός πολφός και οι παρεμβάσεις των μηχανικών

«Οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας έχουν πραγματοποιήσει αυτοψίες και δεν υπάρχει ζήτημα στατικότητας. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο η διέλευση ενός μετροπόντικα να προκαλεί επιδράσεις σε οικοδομές που βρίσκονται πολύ κοντά στη χάραξη του έργου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, «οι πρώτες ρωγμές εμφανίστηκαν πριν από περίπου δύο μήνες, με αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά οι εργασίες του μετροπόντικα. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν πρόσθετοι έλεγχοι, ενώ κλιμάκιο Γερμανών μηχανικών διατύπωσε παρατηρήσεις σχετικά με την ποιότητα του ειδικού πολτού που χρησιμοποιείται κατά τη διάνοιξη της σήραγγας».

«Ο πολφός είναι ένα ειδικό μείγμα, περίπου σαν σαπουνόνερο, που εξέρχεται από την κεφαλή του μετροπόντικα, λιπαίνει τα κοπτικά εργαλεία και συμβάλλει στη σταθεροποίηση του εδάφους. Με τη συνδρομή Ελλήνων και ξένων ειδικών έγιναν βελτιώσεις στη σύνθεσή του ώστε να αυξηθεί η αντοχή του στις πιέσεις», εξήγησε ο υφυπουργός.

Ο ίδιος σημείωσε ότι στο συγκεκριμένο τμήμα έχουν ήδη κατασκευαστεί οι δακτύλιοι της σήραγγας, γεγονός που, όπως είπε, σημαίνει ότι το έδαφος είναι πλέον πλήρως ασφαλές.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αρκετές από τις ρωγμές που εμφανίζονται σε φωτογραφίες και αφορούν τις όψεις κτιρίων διαπιστώθηκε, μετά από συγκρίσεις με παλαιότερο φωτογραφικό υλικό, ότι προϋπήρχαν της διέλευσης του μετροπόντικα.

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι η Ελληνικό Μετρό διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε έργα διάνοιξης σηράγγων και πως εφαρμόζονται συνεχείς μετρήσεις και συγκεκριμένα όρια συναγερμού, ώστε να εντοπίζεται έγκαιρα οποιαδήποτε μεταβολή.

«Ο κόσμος είναι λογικό να ανησυχεί όταν βλέπει μια ρωγμή, όμως πρόκειται για ένα απολύτως ελεγχόμενο φαινόμενο. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με άλλες περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μετά την περιοχή της Κυψέλης, προς τα Δικαστήρια, δεν έχουν διαπιστωθεί εμφανείς βλάβες στις όψεις κτιρίων που να σχετίζονται με τη διέλευση του μετροπόντικα.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο έχει δώσει σαφείς οδηγίες στην Ελληνικό Μετρό να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε οι κάτοικοι να αισθάνονται ασφαλείς για τις κατοικίες και τους επαγγελματικούς τους χώρους.

Χωρίς κόστος για τους πολίτες η αποκατάσταση των βλαβών

Απαντώντας, τέλος, στο ερώτημα τι πρέπει να κάνει ένας πολίτης εάν διαπιστώσει σήμερα μια νέα ρωγμή στο ακίνητό του, ο υφυπουργός εξήγησε ότι συνεργεία της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου βρίσκονται διαρκώς στην περιοχή.

«Μόλις υπάρξει ενημέρωση από τον ενδιαφερόμενο στο πλησιέστερο εργοτάξιο, ενεργοποιούνται άμεσα όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Κάθε βλάβη που οφείλεται στο έργο αποκαθίσταται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη. Θέλουμε, κυρίως, να μην υπάρχει ούτε ψυχολογική επιβάρυνση από την κατασκευή ενός έργου που θα αναβαθμίσει σημαντικά τις δημόσιες συγκοινωνίες της Αθήνας», κατέληξε.

Τέλος, ο υφυπουργός ανέφερε ότι, με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, η Γραμμή 4 του Μετρό αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2032.

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