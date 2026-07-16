Παπαδόπουλος για Κυψέλη: Τα κτήρια αν έχουν υποστεί παραμόρφωση χάνουν την αντισεισμική τους αντοχή

Οι ρωγμές και άλλες φθορές ενδέχεται να έχουν μειώσει τη στατική επάρκεια των κτιρίων.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Παπαδόπουλος για Κυψέλη: Τα κτήρια αν έχουν υποστεί παραμόρφωση χάνουν την αντισεισμική τους αντοχή
ΕΛΛΑΔΑ
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Οι φόβοι κατοίκων για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη αναδεικνύεται σε σημαντικό θέμα. Συνομιλώντας και με μηχανικούς κάνω δύο σκέψεις αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος κι εξηγεί:

  1. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι εκτός από ρωγμές και άλλες αστοχίες στα διαμερίσματα σφήνωσαν πόρτες και παράθυρα. Αν αυτό συμβαίνει τότε τα συγκεκριμένα κτίρια έχουν υποστεί παραμόρφωση, δηλαδή αλλαγή σχήματος, πιθανότητα εξαιτίας μεταβολών στη στάθμη του εδάφους θεμελίωσης, π.χ. καθίζηση ή άνοδο.
  2. Οι ρωγμές και άλλες αστοχίες ενδεχομένως έχουν απομειώσει την αντισεισμική αντοχή που θα είχαν τα κτίρια αν δεν είχαν υποστεί αυτές τις φθορές.
  3. Επιβάλλεται άμεσος και επίσημος έλεγχος με πρώτο και κύριο στόχο την προστασία της ζωής. Το κράτος έχει ήδη συγκροτημένες τεχνικές επιτροπές ειδικών μηχανικών για τον προσεισμικό έλεγχο των δημόσιων κτιρίων.

Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι δυνατόν ορισμένες από τις επιτροπές να επιθεωρήσουν άμεσα τις συγκεκριμένες πολυκατοικίες, να εφαρμόσουν τα γνωστά πρωτόκολλα ελέγχου και να διαπιστώσουν τόσο τη στατική τους επάρκεια όσο και την τυχόν επικινδυνότητα των άλλων φθορών. Το κράτος πρέπει να είναι ευαίσθητο, ευέλικτο και αποτελεσματικό.Οι πολίτες πρέπει να είναι ενήμεροι και διεκδικητικοί.

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