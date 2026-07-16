Κυψέλη: Ρωγμές και άλλες ζημιές σε 125 διαμερίσματα προκάλεσε ο μετροπόντικας

Snapshot Περίπου 125 διαμερίσματα σε 17 πολυκατοικίες στην Κυψέλη παρουσίασαν ρωγμές και ζημιές λόγω των εργασιών του μετροπόντικα για τη Γραμμή 4 του Μετρό, με τις εργασίες να έχουν σταματήσει εδώ και τρεις μήνες.

Η εταιρεία «Ελληνικό Μετρό» διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στα κτίρια και εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης των ρωγμών σε συνεργασία με τους κατοίκους.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί αν υπάρχουν αξιόποινες πράξεις ή κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια των κτιρίων σε περίπτωση σεισμού και ζητούν γραπτές διαβεβαιώσεις και ενημέρωση για τους ελέγχους που έχουν γίνει.

Η καθυστέρηση στην επανεκκίνηση των εργασιών του μετροπόντικα οφείλεται σε δυσμενείς γεωλογικές συνθήκες και έλλειψη τεχνικού προσωπικού, με το έργο να προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2032. Snapshot powered by AI

Προβληματισμό προκαλούν οι ρωγμές που εμφανίστηκαν σε περίπου 125 διαμερίσματα σε 17 πολυκατοικίες στη Κυψέλη πολύ κοντά στην πλατεία εξαιτίας του μετροπόντικα που εκτελούσε εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό. Καθησυχαστική εμφανίστηκε η εταιρεία «Ελληνικό Μετρό», που δηλώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb.gr, τα προβλήματα έχουν διαπιστωθεί σε περίπου 125 διαμερίσματα σε 17 πολυκατοικίες εδώ και τρεις μήνες και ο μετροπόντικας έχει σταματήσει τις εργασίες.

Όπως λένε αρμόδιες πηγές δεν υπάρχει πρόβλημα στην στατικότητα των κτιρίων αλλά οι καθυστερήσεις θα είναι εύλογες – πιθανότατα κάποιοι μήνες- προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα καθώς υπάρχει τεράστια έλλειψη τεχνικού προσωπικού.

Παράλληλα οι αρμόδιοι εξετάζουν το πώς και το πότε θα συνεχιστούν οι εργασίες του μετρό προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου για τη Γραμμή 4, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2032.

Ζημιές σε αυλή κατοικίας, όπως καταγγέλλουν οι ένοικοι της περιοχής. Newsbomb

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας έδωσε χθες εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τις εργασίες έχουν προκύψει αξιόποινες πράξεις, αλλά και εάν υφίσταται ζήτημα επικινδυνότητας για τα κτίρια ή τη δημόσια ασφάλεια.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι φθορές εμφανίστηκαν κατά την περίοδο διέλευσης του μετροπόντικα. Newsbomb

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ανέφερε: «Έχω μία απορία: κράτος υπάρχει; Κυβέρνηση υπάρχει; Ένα υπουργείο που δίνει τόσα εκατομμύρια δεν θα έπρεπε να έχει ελέγξει αυτή τη διαδικασία; Δεν θα έπρεπε να έχει στείλει ανθρώπους στα σπίτια;»

Ελληνικό Μετρό: Σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού

Σε ανακοίνωση η εταιρεία «Ελληνικό Μετρό» ανέφερε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην στατικότητα των κτιρίων και εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό:

Η κατασκευή της σήραγγας της Γραμμής 4 του μετρό εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σηράγγων σε αστικό περιβάλλον.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από το TBM Αθηνά η διάνοιξη στο τμήμα «Γουδή – Ευαγγελισμός» και έχει ξεκινήσει η αποσυναρμολόγησή του. Στο τμήμα «Άλσος Βεΐκου – Ευαγγελισμός» επιχειρεί το TBM Νίκη, το οποίο έχει διέλθει κάτω από την πλατεία της Κυψέλης με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια.

Κατά τη διάνοιξη εφαρμόζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει:

συνεχή, 24ωρη ενόργανη παρακολούθηση των υπερκείμενων κατασκευών που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής της διέλευσης του TBM,

προκαθορισμένο σχέδιο ενεργειών, το οποίο ενεργοποιείται προληπτικά όταν οι καταγραφόμενες μετακινήσεις προσεγγίζουν τα προκαθορισμένα όρια συναγερμού.

Από τις 08/05/26 οι εργασίες του TBM έχουν ανασταλεί καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Τα στελέχη της Ελληνικό Μετρό και του Αναδόχου έχουν επισκεφτεί από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και έχουν ενημερώσει τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος.

Επισημαίνεται ότι, βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, ο Ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό προς τον Ανάδοχο του έργου και προκειμένου να επανεκκινήσουν οι εργασίες του TBM, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ανεξάρτητων εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι τα TBM (Μετροπόντικες) του έργου είναι μηχανήματα τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένα για εκσκαφή σηράγγων σε ιδιαίτερα εδάφη με δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και προσαρμογής στις εκάστοτε γεωτεχνικές συνθήκες.

Η Ελληνικό Μετρό διαθέτει υπερτριακονταετή εμπειρία στη διάνοιξη σηράγγων σε αστικό περιβάλλον και στο έργο Κατασκευής της Γραμμής 4, έχει υιοθετήσει την πιο σύγχρονη τεχνογνωσία κατασκευής μετρό. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σε θέση να διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη και απολύτως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του σχεδιασμού και της επιχειρησιακής λειτουργίας της.

«Όσο προχωρούσε ο μετροπόντικας, οι ρωγμές μεγάλωναν»

Ρεπορτάζ: Αναστασία Βασιλική Γκολέμη Φωτογραφίες - Βίντεο: Χάρης Γκίκας

Οι κάτοικοι παραμένουν αναστατωμένοι και ζητούν ενημέρωσε για τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί.Το Newsbomb πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και κατέγραψε εικόνες από κτίρια όπου οι κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν εμφανιστεί ρωγμές και φθορές.

Δείτε το ρεπορτάζ του Νewsbomb - Εικόνα: Χάρης Γκίκας:

Ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, κάτοικος της περιοχής, περιγράφει την αγωνία των ενοίκων της πολυκατοικίας του: «Οι ρωγμές δημιουργήθηκαν μετά το πέρασμα του μετροπόντικα. Όλα τα διαμερίσματα έχουν υποστεί φθορές, άλλες μικρότερες και άλλες μεγαλύτερες. Εμείς δεν νιώθουμε ασφαλείς. Θέλουμε τις μετρήσεις της στατικότητας του κτιρίου, γιατί ζούμε με τον φόβο του τι μπορεί να συμβεί σε έναν σεισμό», αναφέρει.

Όπως λέει, οι ρωγμές εμφανίστηκαν στους κοινόχρηστους χώρους αλλά και στα διαμερίσματα. «Με το που πέρασε ο μετροπόντικας κάτω από την πολυκατοικία μας δημιουργήθηκαν αυτές οι ρωγμές. Όσο προχωρούσε, οι ρωγμές μεγάλωναν. Ακόμη και η πόρτα του ασανσέρ παρουσίασε πρόβλημα», σημειώνει.

Ρωγμές πάνω από το φρεάτιο του ανελκυστήρα

Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνονται με κόκκινο χρώμα τα σημεία στην οδό Κυψέλης και Σπετσών όπου, σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων, έχουν καταγραφεί προβλήματα σε κτίρια:

Στον παρακάτω χάρτη σημειώνονται με κόκκινο τα κτίρια στην οδό Κυψέλης και Σπετσών όπου έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με τους κατοίκους, προβλήματα και ρωγμές. Newsbomb / Εβελίνα Καράτζιου

«Οι ρωγμές συνεχίζουν να μεγαλώνουν»

Ο Βασίλης Πισσανός υποστηρίζει ότι οι φθορές δεν περιορίζονται σε μία μόνο πολυκατοικία.

«Όλο το κτίριο έχει ρωγμές. Έχουν εμφανιστεί ζημιές σε πολλές πολυκατοικίες της περιοχής και υπάρχουν παράθυρα που πλέον δεν ανοίγουν ούτε κλείνουν», αναφέρει.

Ο ίδιος εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο ενός σεισμού.

Ρωγμή στο σημείο επαφής δύο γειτονικών πολυκατοικιών

«Έχουμε καταγράψει περίπου 20 πολυκατοικίες με προβλήματα και σχεδόν 200 διαμερίσματα. Δεν μας εγγυάται κανείς τι θα συμβεί σε έναν επόμενο σεισμό», λέει.

«Ζούμε με φόβο, μειώνεται και το εισόδημα μας γιατί δεν μπορούμε να νοικιάσουμε τα σπίτια μας»

Η Τασούλα Παζίου εξηγεί ότι οι πρώτες ρωγμές εμφανίστηκαν λίγες ημέρες μετά τη διέλευση του μετροπόντικα και σταδιακά αυξήθηκαν.

«Στην αρχή ήταν πολύ μικρές και δύσκολα τις παρατηρούσες. Στη συνέχεια όμως άρχισαν να μεγαλώνουν και να εμφανίζονται νέες. Σήμερα υπάρχουν οριζόντιες, κάθετες και διαγώνιες ρωγμές σε όλο το κτίριο, ενώ παράθυρα και πόρτες δεν κλείνουν πλέον σωστά», αναφέρει.

Φωτογραφία που αποτυπώνει τις ζημιές Newsbomb

Όπως τονίζει, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα.

Ρωγμές σε μπαλκόνι διαμερίσματος ισογείου στην Κυψέλη Newsbomb

«Δεν είναι το αισθητικό κομμάτι που μας απασχολεί. Θέλουμε να ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί το κτίριο σε έναν σεισμό. Ζούμε με φόβο και ζητάμε γραπτές διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των κατοικιών μας».

Ζημιές σε εσωτερικό τοίχο πολυκατοικίας, όπως καταγγέλλουν οι ένοικοι της περιοχής. Newsbomb

Η ίδια αναφέρεται και στις επιπτώσεις που είχε η κατάσταση στους ενοικιαστές της.

Εικόνα από τις φθορές που, σύμφωνα με κατοίκους, παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικία της Κυψέλης Newsbomb

«Μειώνεται το εισόδημα μας, δεν μπορούμε να νοικιάσουμε τα σπίτια μας.Οι άνθρωποι έφυγαν από το διαμέρισμα μου γιατί φοβήθηκαν. Δεν πρόκειται να το νοικιάσω ξανά μέχρι να είμαι βέβαιη ότι όποιος μείνει μέσα θα είναι ασφαλής».

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ρωγμές στο σημείο που χωρίζει δύο γειτονικές πολυκατοικίες, καθώς και περιμετρικά της ταράτσας Newsbomb

«Το υπόγειο πλημμυρίζει συνεχώς»

Ο Στέφανος Κομνηνέλλης, ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης στην πλατεία Κυψέλης, περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η επιχείρησή του.

«Τα τελευταία χρόνια, από τότε που ξεκίνησαν τα έργα, έχουμε συνέχεια προβλήματα. Το υπόγειό μου πλημμυρίζει κάθε φορά που βρέχει, έχουν καταστραφεί τρόφιμα και μηχανήματα, ενώ η σκόνη και η περίφραξη έχουν επηρεάσει σημαντικά την κίνηση του καταστήματος», λέει.

Όπως σημειώνει, η επιχείρηση συνεχίζει να λειτουργεί με δυσκολία.

«Η δουλειά έχει πέσει κατακόρυφα. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε το μαγαζί ανοιχτό».

Χάρτης με την πορεία της Γραμμής 4 του Μετρό και τα σημεία όπου κάτοικοι της Κυψέλης αναφέρουν ότι έχουν εμφανιστεί ρωγμές και φθορές σε κτίρια Domisi / Δήμος Αθηναίων

«Δεν είμαστε αντίθετοι στο Μετρό»

Η Λίζα Τρύφωνος υπογραμμίζει ότι οι κάτοικοι δεν είναι απέναντι στο έργο, αλλά ζητούν να αισθάνονται ασφαλείς.

«Είμαστε υπέρ του Μετρό, όμως έχουμε και τις ζωές μας. Έχουν εμφανιστεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές πολυκατοικίες και οι άνθρωποι ζουν με αγωνία. Θέλουμε να γνωρίζουμε ότι τα σπίτια μας είναι ασφαλή», αναφέρει.

Εικόνα από φθορές σε τοίχους στο εσωτερικού σπιτιού που, σύμφωνα με κατοίκους, παρουσιάστηκαν με τα έργα του μετρό Newsbomb

Όπως λέει, οι κάτοικοι δυσκολεύονται ακόμη και να καλύψουν το κόστος ιδιωτικών ελέγχων.

«Οι μηχανικοί κοστίζουν χιλιάδες ευρώ και δεν είναι εύκολο για έναν κάτοικο να ανταποκριθεί. Το μόνο που ζητάμε είναι να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για την ασφάλεια των σπιτιών μας».

Σκάλα με ρωγμές από αυλή σπιτιού Newsbomb

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