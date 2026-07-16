Κυψέλη: Πραγματογνώμονες του ΤΕΕ θα κάνουν ελέγχους στα κτίρια με τις ρωγμές

Snapshot Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος συγκάλεσε σύσκεψη για τις ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης λόγω της διέλευσης του μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα ορίσει ανεξάρτητους πραγματογνώμονες για τον έλεγχο των ζημιών στα κτίρια, χωρίς κόστος για τους ιδιώτες.

Θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν την επανέναρξη των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας, με παρουσίαση των μέτρων ασφαλείας στο κοινό.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων και πλήρη αποζημιώσεις για τους πληγέντες κατοίκους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων ζήτησε άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια των κατοίκων, διερεύνηση των αιτιών των βλαβών και συνεχή ενημέρωση του κοινού. Snapshot powered by AI

Σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο πραγματοποιήθηκε ενώ εντείνεται η ανησυχία των κατοίκων για τις ρωγμές που έχουν παρουσιαστεί σε εκατοντάδες σπίτια στην Κυψέλη από σημεία όπου περνάει ο μετροπόντικας που διανοίγει τις σήραγγες για τη γραμμή 4 του μετρό.

Αποφασίστηκε να οριστούν ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες από το ΤΕΕ για τον έλεγχο των ζημιών, ενώ αναμένεται να εκπονηθεί και ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σήραγγας .

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό η σύσκεψη έγινε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέματα αφενός την αντιμετώπιση των ζημιών που παρατηρήθηκαν σε διαμερίσματα της Κυψέλης μετά την διέλευση του TBM (μετροπόντικα) «ΝΙΚΗ» και αφετέρου την ασφαλή επανέναρξη της διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4.

Είχε προηγηθεί συνάντηση μηχανικών της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», και της αναδόχου κοινοπραξίας, υπό τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας κ.κ. Χρήστο Καραδήμα και Χρήστο Φαφούτη, με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, συνεργάτες του και εκπροσώπους των ενοίκων των επηρεασθέντων κτιρίων.

Στη διάρκειά της και σε εποικοδομητικό κλίμα, τα στελέχη της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ενημέρωσαν τους συνομιλητές τους για τα πραγματικά περιστατικά στην διέλευση από την περιοχή της Κυψέλης και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που ακολουθεί το έργο και άκουσαν τις απόψεις τους.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στη σύσκεψη υπό τον υφυπουργό αποφασίστηκαν:

«Η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» θα αιτηθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, τον ορισμό πραγματογνωμόνων, οι οποίοι θα επισκεφθούν τα κτίρια και τα διαμερίσματα στα οποία έχουν εμφανισθεί ζημίες και θα εκδώσουν σχετικά πορίσματα για την κατάσταση των κατασκευών. Η σχετική δαπάνη δεν θα βαρύνει τους ιδιώτες.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να υπάρξει και η τεκμηριωμένη γνώμη τρίτων προς το έργο ειδικών, ώστε να εδραιωθεί η αίσθηση ασφαλείας των ενοίκων και να επιβεβαιωθεί η επάρκεια των αποκαταστάσεων τις οποίες υποχρεούται από την σύμβασή της να εκτελέσει -και εκτελεί ήδη όπου έχει ζητηθεί- η ανάδοχος κοινοπραξία. Στη διάθεση των πραγματογνωμόνων θα τεθούν όλα τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί εφόσον θεωρηθούν απαραίτητα για το έργο τους.

Προκειμένου στις αμέσως προσεχείς εβδομάδες να επανεκκινήσουν οι εργασίες διάνοιξης της σήραγγας, εκπονείται για λογαριασμό της αναδόχου κοινοπραξίας μελέτη των συνθηκών διάτρησης και των ιδιαίτερων γεωτεχνικών συνθηκών από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

Τα πορίσματα και η μεθοδολογία της σχετικής έκθεσης θα παρουσιαστούν πριν από την έναρξη των εργασιών, ώστε να υπάρξει δημόσια πληροφόρηση σχετικά με τα επιπρόσθετα μέτρα που υιοθετούνται για την πλήρη ασφάλεια των υπερκείμενων κατασκευών και των χρηστών τους, στο ιδιαίτερο γεωτεχνικό περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται σε αυτήν τη φάση, το έργο της Γραμμής 4».

«Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. διαβεβαιώνει για μία ακόμη φορά, ότι τα στελέχη της εταιρίας και οι επιλεγέντες κατά περίπτωση ανάδοχοι των μελετών και των έργων της, διαθέτουν στο ακέραιο την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την υλοποίηση έργων αστικού σιδηροδρόμου και στα πιο δυσμενή περιβάλλοντα, ενώ και στα συμβατικά τεύχη υιοθετούν τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα για θέματα ασφαλείας και για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών. Παράλληλα, βασική μέριμνα της εταιρίας αποτελεί και η θεμελίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ασφάλεια και την ποιότητα των έργων.» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Τι δήλωσε ο Δούκας

Νωρίτερα, ο Χάρης Δούκας μετά από συναντήσεις που είχε με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκων της Κυψέλης, δήλωσε: «Στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους κατοίκους και είχαμε μία πολύ αναλυτική συζήτηση με στελέχη και τη διοίκηση της “Ελληνικό Μετρό”. Συζητήσαμε για όλα τα κρίσιμα θέματα. Ζητήσαμε, πρώτον, να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων και ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι εντάξει στατικά. Δεύτερον, να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις, όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή, για όλους αυτούς τους λόγους, ο μετροπόντικας έχει σταματήσει. Περιμένουμε, από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες να μας ενημερώσουν για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία το αμέσως επόμενο διάστημα. Τρίτον, ζητάμε αναλυτική ενημέρωση μόλις εκδοθεί το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, σχετικά με τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών στην Κυψέλη. Είμαστε εδώ μαζί με τους κατοίκους για να παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις. Θέλουμε τη Γραμμή 4 του Μετρό, αλλά θέλουμε όλα να γίνονται σε συνθήκες ασφάλειας, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις».

Οι εκπρόσωποι των κατοίκων παρουσίασαν την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή και μετέφεραν τις ανησυχίες και τα αιτήματά τους για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων. Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του, ζήτησε την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των κατοίκων και της περιουσίας τους, την πλήρη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τις βλάβες, την ταχεία αποκατάστασή τους, καθώς και τη διαρκή ενημέρωση των πολιτών για την εξέλιξη των σχετικών ενεργειών.

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