Κυψέλη: Από τον Μάρτιο ήταν γνωστές οι ρωγμές - Έγγραφες διαβεβαιώσεις ζητούν οι κάτοικοι

Στις 22 Μαρτίου εμφανίστηκαν οι πρώτες ρηγματώσεις

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κυψέλη: Από τον Μάρτιο ήταν γνωστές οι ρωγμές - Έγγραφες διαβεβαιώσεις ζητούν οι κάτοικοι
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  • Οι πρώτες ρωγμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα του Μετρό εμφανίστηκαν στις 22 Μαρτίου και επηρέασαν περίπου 200 διαμερίσματα.
  • Παρά τις καταγγελίες και αιτήματα των κατοίκων, οι εργασίες συνεχίστηκαν για 47 ημέρες μετά την εμφάνιση των ζημιών και σταμάτησαν στις 8 Μαΐου.
  • Η ανάδοχος εταιρεία διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας, ενώ ο υφυπουργός Υποδομών δήλωσε ότι έχει αναλάβει τις αποκαταστάσεις και τις αποζημιώσεις.
  • Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ζημιές οφείλονται σε φαινόμενο υποχώρησης εδάφους που είναι πιο σοβαρό από σεισμό, καθώς επηρεάζει κυρίως το έδαφος.
  • Οι κάτοικοι ζητούν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, την καταβολή αποζημιώσεων και ασφαλείς συνθήκες για τη συνέχιση των έργων στη γραμμή 4.
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Από τον Μάρτιο είναι γνωστό το πρόβλημα με τις ρωγμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, από τα έργα του Μετρό στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζουν έκτοτε καθημερινά με την αγωνία της κατάρρευσης κάποιου κτιρίου.

Το μεγάλο ερώτημα που εδώ και μήνες δεν έχει απαντηθεί είναι αν τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές από τον μετροπόντικα, κατά τη διάνοιξη της Γραμμής 4, έχουν στατική επάρκεια.

Από τις 22 Μαρτίου οι πρώτες ρηγματώσεις

Σύμφωνα με το MEGA, οι πρώτες ρηγματώσεις εμφανίστηκαν γύρω στις 22 Μαρτίου. Πέντε ημέρες αργότερα οι κάτοικοι προχώρησαν σε καταγγελία στην Άμεση Δράση και έως τις 17 Απριλίου είχαν αποστείλει δύο email στην ανάδοχο εταιρεία ζητώντας τις ακριβείς μετρήσεις που είχαν γίνει.

Οι ένοικοι, ωστόσο, δεν έλαβαν ποτέ επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις. Και παρότι είχαν προηγηθεί καταγγελίες και έγγραφες αναφορές, οι εργασίες συνεχίστηκαν για 47 ημέρες από την εμφάνιση των πρώτων ζημιών. Το φαινόμενο εξελίχθηκε, έχει επηρεάσει περί τα 200 διαμερίσματα, με τα έργα να αναστέλλονται τελικώς στις 8 Μαΐου.

Η ανάδοχος εταιρεία, έπειτα από ελέγχους που διενήργησε, διαβεβαίωσε πως δεν τίθεται θέμα στατικής επάρκειας των κτιρίων της περιοχής.

«Δεν υπάρχει ζήτημα ούτε είναι ένα εξελισσόμενο φαινόμενο. (Ο ανάδοχος) έχει επέμβει σε όσους θέλησαν να επιτρέψουν να επέμβει με δικιά του ευθύνη και δικές του δαπάνες, έχει αναλάβει επίσης να πληρώσει όλους όσους ήθέλαν να κάνουν αποκατάσταση των κτιρίων τους», δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών.

Έγγραφες διαβεβαιώσεις ζητούν οι κάτοικοι

Το μεσημέρι της Πέμπτης, αντιπροσωπεία των κατοίκων συναντήθηκε με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας «Ελληνικό Μετρό», στη διάρκεια της οποίας ζήτησαν τρία πράγματα.

Αρχικά ζήτησαν να υπάρχουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων και ο έλεγχος της πιστοποίησης να γίνει από ανεξάρτητο φορέα, από έναν δημόσιο φορέα. Επιπλέον, αιτήθηκαν να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις των ζημιών, όπως προβλέπει ο νόμος. Τέλος, ο δήμαρχος, αλλά και οι κάτοικοι ζήτησαν η συνέχιση του έργου στη γραμμή 4 να γίνει με εγγυημένες συνθήκες ασφάλειας.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Επιβάλλεται άμεσος έλεγχος»

Η έντονη ανησυχία των κατοίκων προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του γνωστού σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου. Οι επίμονες αναφορές των πολιτών για ρωγμές, αλλά κυρίως για πόρτες και παράθυρα που σφηνώνουν ξαφνικά στα διαμερίσματά τους, κινητοποίησαν τον έμπειρο επιστήμονα. Ο ίδιος, αφού συνομίλησε με μηχανικούς, αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα αυτό.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει, τα φαινόμενα αυτά δεν αποτελούν απλές αισθητικές φθορές. Αντίθετα, μαρτυρούν πιθανές εδαφικές καθιζήσεις που παραμορφώνουν τον σκελετό των κτιρίων, μειώνοντας την αντισεισμική τους αντοχή. Κι όμως, η κρατική μηχανή πρέπει να κινηθεί ταχύτερα. Όπως σημείωσε ο ίδιος, η ενεργοποίηση των ειδικών τεχνικών επιτροπών του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας σε άμεση συνεργασία με το ΤΕΕ αποτελεί μονόδρομο. Την ίδια ώρα, η ανάγκη για επίσημους ελέγχους γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική για την ασφάλεια της περιοχής.

Η ανάρτηση Παπαδόπουλου

Οι φόβοι κατοίκων για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη αναδεικνύεται σε σημαντικό θέμα. Συνομιλώντας και με μηχανικούς κάνω ορισμένες σκέψεις.

  1. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι εκτός από ρωγμές και άλλες αστοχίες στα διαμερίσματα σφήνωσαν πόρτες και παράθυρα. Αν αυτό συμβαίνει, τότε τα συγκεκριμένα κτίρια έχουν υποστεί παραμόρφωση, δηλαδή αλλαγή σχήματος, πιθανότατα εξαιτίας μεταβολών στη στάθμη του εδάφους θεμελίωσης, π.χ. καθίζηση ή άνοδο.
  2. Οι ρωγμές και άλλες αστοχίες ενδεχομένως έχουν απομειώσει την αντισεισμική αντοχή που θα είχαν τα κτίρια αν δεν είχαν υποστεί αυτές τις φθορές.
  3. Επιβάλλεται άμεσος και επίσημος έλεγχος με πρώτο και κύριο στόχο την προστασία της ζωής. Το κράτος έχει ήδη συγκροτημένες τεχνικές επιτροπές ειδικών μηχανικών για τον προσεισμικό έλεγχο των δημόσιων κτιρίων. Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, μετά από συνεννόηση με το ΤΕΕ, είναι δυνατόν ορισμένες από τις επιτροπές να επιθεωρήσουν άμεσα τις συγκεκριμένες πολυκατοικίες, να εφαρμόσουν τα γνωστά πρωτόκολλα ελέγχου και να διαπιστώσουν τόσο τη στατική τους επάρκεια όσο και την τυχόν επικινδυνότητα των άλλων φθορών. Το κράτος πρέπει να είναι ευαίσθητο, ευέλικτο και αποτελεσματικό όταν υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή.Οι πολίτες πρέπει να είναι ενήμεροι και διεκδικητικοί.

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