Τηλεθέαση: Ποια ενημερωτική εκπομπή βλέπει το κοινό το καλοκαίρι

Συνεχίζουν να κρατούν παρέα και να ενημερώνουν το κοινό οι εκπομπές της πρωινής ζώνης. Χωρίς τον ανταγωνισμό της ψυχαγωγίας, τα μαγκαζίνο δίνουν μάχη για την πρώτη θέση στην τηλεθέαση και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Συγκεκριμένα, χθες Πέμπτη, το μαγκαζίνο «Κοινωνία ώρα MEGA» στην καλοκαιρινή του εκδοχή σημείωσε 15,8% στο σύνολο και 17,3% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 19,7% στο σύνολο και 8,5% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» έκανε 16,6% στο σύνολο και 6,2% στους τηλεθεατές 18-54.

Στη συνέχεια, οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 20,5% στον ΣΚΑΪ και 8,7% στο δυναμικό κοινό φέρνοντας υψηλά ποσοστά στο γενικό μερίδιο. Το «Live You», που πήρε το lead in, έκανε 17% στο σύνολο και 7,4% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά στο «10 Παντού», στο OPEN, βρέθηκε στο 11,9% του συνόλου και στο 6,2% του δυναμικού κοινού.

Όπως αποτυπώνεται, όλες οι ενημερωτικές εκπομπές έχουν ανεβάσει στροφές στο σύνολο, ωστόσο οι περισσότερες κρατούν χαμηλά ποσοστά στο δυναμικό κοινό. Από την ερχόμενη Δευτέρα, στο παιχνίδι μπαίνει και ο ΑΝΤ1 με την καλοκαιρινή εκπομπή με τον Νίκο Ρογκάκο.

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