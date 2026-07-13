Τηλεθέαση: Ποια εκπομπή έκανε την έκπληξη στην πρωινή ζώνη της Κυριακής;

Snapshot Στην πρωινή ζώνη της Κυριακής, η εκπομπή «Τώρα μαζί» του OPEN σημείωσε 9,9% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 15,2% στο σύνολο και 5,8% στο δυναμικό κοινό.

Το «Mega Σαββατοκύριακο» είχε 12,4% στο σύνολο και 4,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 ετών.

Οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ σημείωσαν 21,3% στο σύνολο και 14,7% στο δυναμικό κοινό, ξεπερνώντας το 20% και κάνοντας την έκπληξη στην ενημερωτική ζώνη της Κυριακής.

Ο Γιάννης Πιτταράς αναμένεται να μετακινηθεί στην καθημερινή ζώνη, στο πλευρό του Δημήτρη Οικονόμου στην εκπομπή «Σήμερα». Snapshot powered by AI

Η ζώνη του Σαββατοκύριακου έχει «ερημώσει» από τα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο, καθώς οι παρουσιαστές ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι! Οι δημοσιογράφοι της ενημέρωσης, όμως, παραμένουν στις επάλξεις και τα μηχανάκια της Nielsen δίνουν τον παλμό.

Χαρακτηριστικά, στην πρωινή ζώνη της Κυριακής, το μαγκαζίνο «Τώρα μαζί» του OPEN κατέγραψε 9,9% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ σημείωσε 15,2% στο σύνολο και 5,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Mega Σαββατοκύριακο» βρέθηκε στο 12,4% του συνόλου και στο 4,3% των τηλεθεατών 18 54.

Οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ σημείωσαν 21,3% στο σύνολο και 14,7% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «έσπασε» το φράγμα του 20% και έκανε την έκπληξη στη χθεσινή ενημερωτική αρένα. Μάλιστα, είναι από τις εκπομπές που απασχολούν ιδιαίτερα, καθώς ο Γιάννης Πιτταράς αναμένεται να μετακινηθεί στην καθημερινή αρένα, στο πλευρό του Δημήτρη Οικονόμου, στο «Σήμερα».

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