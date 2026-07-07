Τηλεθέαση: Τι νούμερα «τσιμπάνε» οι ενημερωτικές εκπομπές – Η έκπληξη των επαναλήψεων

Η τηλεόραση έχει μπει σε ρυθμούς καλοκαιριού, με τις ενημερωτικές εκπομπές να παραμένουν στις επάλξεις και τις ψυχαγωγικές να έχουν πάρει άδεια καθώς ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή! Έτσι, η τράπουλα της τηλεθέασης μοιράζεται ξανά με αποτέλεσμα να βλέπουμε διαφορές στα μηχανάκια της Nielsen.

Χαρακτηριστικά, χθες Δευτέρα, το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 20,9% στο σύνολο και 13,3% στο δυναμικό κοινό. Το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ σημείωσε 20,1% στο σύνολο και 9,1% στους τηλεθεατές 18-54. Στο ίδιο μέτωπο, οι «Αταίριαστοι» έκαναν 22,4% στο σύνολο και 18,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, κατέγραψε 15% και 11,7% αντίστοιχα.

Στο μέτωπο του OPEN, η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» έκανε 13,4% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «10 Παντού» βρέθηκε στο 13,1% του συνόλου και στο 5,3% του δυναμικού κοινού.

Στην πρωινή ζώνη, έκπληξη αποτελεί η επανάληψη της σειράς «Ρετιρέ». Η θρυλική σειρά του MEGA κατάφερε, χθες, να κάνει 15,6% στο σύνολο και 21,2% στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης