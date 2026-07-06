Τηλεθέαση: Με τι νούμερα αποχαιρέτησαν οι εκπομπές του Σαββατοκύριακου;

Snapshot Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA ολοκλήρωσε τη σεζόν με 19,9% τηλεθέαση στο σύνολο και 16,1% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN έκλεισε με 9,6% τηλεθέαση στο σύνολο και 12,5% στο δυναμικό κοινό.

Το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ σημείωσε 6,6% στο σύνολο και 3,9% στο δυναμικό κοινό και θα συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο με ενημερωτική προσέγγιση.

Η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται!» στον ALPHA ολοκλήρωσε με 17,3% στο σύνολο και 12,6% στο δυναμικό κοινό, με τη Ναταλία Γερμανού να ευχαριστεί το κοινό και τους συνεργάτες της. Snapshot powered by AI

Την Κυριακή 5 Ιουλίου, αρκετές από τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές και η τηλεθέαση έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Χαρακτηριστικά, ο Νίκος Μάνεσης ολοκλήρωσε μία εξαιρετική σεζόν «κόβοντας» πρώτος το νήμα. Το μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA σημείωσε 19,9% στο σύνολο και 16,1% στο δυναμικό κοινό.

Στο OPEN, η εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» έριξε αυλαία σημειώνοντας 9,6% και 12,5% αντίστοιχα. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές με την παρουσιάστρια να δηλώνει: «Μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, και όχι μόνο αριθμητικά, αλλά ποιοτικά, με την καλύτερη διάθεσή τους, ήταν εδώ για να δουλεύουν, μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Αν ξεκινούσαμε να λέμε τους ανθρώπους που θέλουμε να ευχαριστήσουμε, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, δεν θα είχαμε χρόνο βασικά. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον σταθμό, στο κανάλι που μας πίστεψε, που μας εμπιστεύτηκε, που μας έδωσε απόλυτη στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης, για όλες τις εκπομπές, τηλεοπτικής σεζόν, και μπορούμε και λέμε αυτή τη στιγμή καλό καλοκαίρι, αντίο, για ό,τι άλλο, για όπου και αν μας βγάλει η διαδρομή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, τους τηλεθεατές, και φυσικά σε όλους μας τους συνεργάτες. Και καλό καλοκαίρι».

Από την πλευρά του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε: «Καλό καλοκαίρι σε όλους παιδιά. Πάνω σε όλους και στα παιδιά εδώ κάτω, που μας βοήθησαν πάρα πολύ όλη την χρονιά. Ευχαριστούμε παιδιά για όλα, καλό καλοκαιράκι, και εις άλλα με υγεία».

Στη μεσημεριανή ζώνη, στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, το «Weekend Live» έκλεισε τη σεζόν με 6,6% στο σύνολο και 3,9% στο δυναμικό κοινό. Μάρτζυ Λαζάρου και Δημήτρης Πανόπουλος ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Σεπτέμβρη, καθώς η εκπομπή θα συνεχιστεί αλλά με ενημερωτική ματιά.

Όσον αφορά στη Ναταλία Γερμανού; Η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται!», στον ALPHA, κράτησε παρέα στο 17,3% του συνόλου και στο 12,6% του δυναμικού κοινού. Απευθυνόμενη στους στενούς συνεργάτες της, η Ναταλία Γερμανού είπε στο φινάλε της χρονιάς: «Άγγελε, ήταν τιμή μου που δούλεψα μαζί σου. Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Ελιάνα, είσαι κορίτσι για σπίτι, για γραφείο, για... παντού! Παναγιώτη, τα λόγια είναι περιττά. Εσύ κι εγώ για πάντα μαζί, σε αυτό το ανηφόρι που λένε ζωή». Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια θέλησε να ευχαριστήσει το τηλεοπτικό κοινό για τη στήριξη που της προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. «Κυρίες και κύριοι, σας άφησα για το τέλος, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο τελευταίος είναι αυτός που ρίχνει την αυλαία και είναι καμιά φορά και ο πιο σημαντικός. Όλα αυτά τα χρόνια που κάνω τηλεόραση, δεν θα την έκανα αν δεν ήσασταν εσείς. Μέσα από την καρδιά μου το πιο μεγάλο ευχαριστώ πάει σε εσάς», ανέφερε.

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