Τηλεθέαση: Προβληματισμός στην πρωινή ζώνη – Πώς οι επαναλήψεις «ζορίζουν» τις ζωντανές εκπομπές

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το πρωί της Τρίτης;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Προβληματισμός στην πρωινή ζώνη – Πώς οι επαναλήψεις «ζορίζουν» τις ζωντανές εκπομπές

Η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου

LIFESTYLE
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Το τοπίο στην πρωινή ζώνη είναι θολό και οι άνθρωποι της τηλεόρασης προβληματίζονται ιδιαίτερα για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Εκπομπές «κόβονται», μπάτζετ περιορίζονται και η τηλεθέαση έρχεται να βάλει τη δική της σφραγίδα στο νέο κεφάλαιο που διαμορφώνεται.

Χαρακτηριστικά, την Τρίτη, η επανάληψη της σειράς «Ρετιρέ», που αντικατέστησε το «Buongiorno» μετά το φινάλε του, χάρισε στο MEGA 10,8% στο σύνολο και 11,3% στο δυναμικό κοινό. «Η Πολυκατοικία», που ακολούθησε, έκανε 7,2% και 10,8%. Το σίριαλ «Ένας μήνας και κάτι», επίσης στην πρωινή ζώνη του Μεγάλου καναλιού, κράτησε παρέα στο 10,2% του συνόλου και στο 9% των τηλεθεατών 18-54.

Την ίδια ώρα, στην πρωινή ζώνη, η «Super Κατερίνα» του ALPHA σημείωσε 10,2% στο σύνολο και 7,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Breakfast@STAR» έκανε 8,8% στο σύνολο και 4,3% στους τηλεθεατές 18-54. Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» κατέγραψε 8,8% και 11,6%.

Στο τοπίο της ενημέρωσης, η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι» έκανε 12,3% στο σύνολο και 4,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, σημείωσε 11,1% και 3,7%. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» βρέθηκε στο 9,4% και στο 6%.

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