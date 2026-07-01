Τηλεθέαση: Προβληματισμός στην πρωινή ζώνη – Πώς οι επαναλήψεις «ζορίζουν» τις ζωντανές εκπομπές

Το τοπίο στην πρωινή ζώνη είναι θολό και οι άνθρωποι της τηλεόρασης προβληματίζονται ιδιαίτερα για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Εκπομπές «κόβονται», μπάτζετ περιορίζονται και η τηλεθέαση έρχεται να βάλει τη δική της σφραγίδα στο νέο κεφάλαιο που διαμορφώνεται.

Χαρακτηριστικά, την Τρίτη, η επανάληψη της σειράς «Ρετιρέ», που αντικατέστησε το «Buongiorno» μετά το φινάλε του, χάρισε στο MEGA 10,8% στο σύνολο και 11,3% στο δυναμικό κοινό. «Η Πολυκατοικία», που ακολούθησε, έκανε 7,2% και 10,8%. Το σίριαλ «Ένας μήνας και κάτι», επίσης στην πρωινή ζώνη του Μεγάλου καναλιού, κράτησε παρέα στο 10,2% του συνόλου και στο 9% των τηλεθεατών 18-54.

Την ίδια ώρα, στην πρωινή ζώνη, η «Super Κατερίνα» του ALPHA σημείωσε 10,2% στο σύνολο και 7,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Breakfast@STAR» έκανε 8,8% στο σύνολο και 4,3% στους τηλεθεατές 18-54. Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» κατέγραψε 8,8% και 11,6%.

Στο τοπίο της ενημέρωσης, η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι» έκανε 12,3% στο σύνολο και 4,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, σημείωσε 11,1% και 3,7%. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» βρέθηκε στο 9,4% και στο 6%.

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