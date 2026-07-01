ΣΚΑΪ: Κλειδώνουν οι αποφάσεις για την επόμενη χρονιά - Ανοίγει ο δρόμος για μεταγραφές

Snapshot Ο ΣΚΑΪ έχει σχεδόν οριστικοποιήσει το πρόγραμμα για την τηλεοπτική σεζόν 2026

2027 με σημαντικές αλλαγές σε όλες τις ζώνες.

Στην πρωινή ζώνη, ο Δημήτρης Οικονόμου παραμένει στο «Σήμερα», ενώ νέοι παρουσιαστές θα ενταχθούν στο «Αταίριαστοι» και το μεσημεριανό δελτίο αναλαμβάνει ο Απόστολος Μαγγηριάδης.

Η μεσημεριανή ζώνη θα περιλαμβάνει ζωντανή εκπομπή με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, μετά το τέλος συνεργασίας με τον Κώστα Τσουρό.

Ο ΣΚΑΪ απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων της GBL, αποκτώντας πλεονέκτημα στις αθλητικές μεταδόσεις έναντι της ΕΡΤ.

Στη μυθοπλασία, ξεχωρίζει η νέα σειρά «Μπλε Ώρες» από τον Αντρέα Γεωργίου, ένα ερωτικό δράμα με μυστήριο, και προετοιμάζεται η σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα». Snapshot powered by AI

Ένα καυτό καλοκαίρι διανύουν τα περισσότερα κανάλια, με τις εκκρεμότητες να είναι πολλές, τις συμφωνίες να καθυστερούν και τους τηλεαστέρες να είναι σε αναμμένα κάρβουνα. Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, όμως, τα κομμάτια του παζλ ενώνονται σιγά σιγά και μοιάζει, αυτή τη στιγμή, να έχει διαμορφώσει το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματός του.

Στην πρωινή ζώνη θα συνεχίσει να χτυπά η καρδιά της ενημέρωσης. Ο Άκης Παυλόπουλος μπορεί να αποχωρεί, όμως ο Δημήτρης Οικονόμου θα παραμείνει πιστός στη θέση του και στην παρουσίαση του «Σήμερα». Οι πληροφορίες, μέχρι τώρα, θέλουν τα στελέχη να αναζητούν ένα πρόσωπο που θα βρεθεί στο πλευρό του. Τη σκυτάλη θα παίρνουν οι «Αταίριαστοι», ενώ θα συνεχίζουν Μαρία Αναστασοπούλου και Άρης Πορτοσάλτε με το «Live You». Το μεσημεριανό δελτίο περνάει, όπως φαίνεται, στα χέρια του Απόστολου Μαγγηριάδη που αποχωρεί από την ΕΡΤ για να βρεθεί σε ένα γνώριμο για εκείνον περιβάλλον.

Στη μεσημεριανή ζώνη, μετά τη λήξη της συνεργασίας ΣΚΑΪ - Κώστα Τσουρού, δράση αναλαμβάνουν Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος που χθες ολοκλήρωσαν την πορεία τους στην ΕΡΤ. Το δίδυμο θα αναλάβει μία ζωντανή εκπομπή, στα πρότυπα του «Στούντιο 4», καθώς η συνταγή είναι δοκιμασμένη και επιτυχημένη.

Στην απογευματινή ζώνη, οι ιθύνοντες σκέφτονται να ρίξουν στην αρένα κάποια από τις σειρές του Αντρέα Γεωργίου, ώστε η Λένα Φλυτζάνη και το κεντρικό δελτίο να λαμβάνουν επιτέλους ένα ισχυρό lead in.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΣΚΑΪ θα έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων της GBL. Ο Γιάννης Αλαφούζος κατάφερε να «υπερτερήσει» της πρότασης που είχε καταθέσει η ΕΡΤ και το κανάλι να αποκτά ισχυρό προβάδισμα στις αθλητικές μεταδόσεις.

Η μάχη στη βραδινή ζώνη

Το «Voice» έχει αποδείξει την αξία του και, τη νέα σεζόν, θα επιστρέψει με εκπλήξεις και ενδιαφέρουσες προσθήκες. Στον τομέα των σόου, θα δούμε και το «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη.

Στον νέο κύκλο του μοναδικού τηλεοπτικού, ψυχαγωγικού προγράμματος για την επιχειρηματικότητα, τέσσερις γνώριμοι, κορυφαίοι leaders του επιχειρείν, ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή και ο Γιάννης Τσιώρης, επιστρέφουν και είναι έτοιμοι να ακούσουν, να αμφισβητήσουν, να διαπραγματευτούν και, αν πειστούν, να επενδύσουν.

Μαζί τους τρεις νέοι Dragons με αξιοσημείωτη πορεία στο χώρο τους: η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς.

Ο ΣΚΑΪ επενδύει, όμως, ξανά στη μυθοπλασία και αυτό είναι το μεγάλοι στοίχημα. Μετά τη «χρυσή» συμφωνία με τον Ανδρέα Γεωργίου, το κανάλι θα βγάλει στον αέρα τη σειρά «Μπλε Ώρες». Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό ερωτικό δράμα, όπου οι τηλεθεατές ακολουθούν τους ήρωες σε μία διαδρομή γεμάτη μυστήριο και ανατροπές.

«Το πρώτο φως βάφει τον ορίζοντα μπλε. Το Πήλιο τυλίγεται με ένα γοητευτικό πέπλο και ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα γεμάτο πάθος και μυστικά έρχεται να σημάνει τις ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ. Εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα. Εκείνα τα λεπτά που ο χρόνος παγώνει για να χωρέσει τον έρωτα δύο ανθρώπων παγιδευμένων σε συμβατικούς γάμους. Δύο προσώπων που βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές: του Άγγελου και της Εύας. Και όταν μία στυγερή δολοφονία διαλύσει την πρωινή ομίχλη, οι βαθιά κρυμμένες αλήθειες θα απλωθούν παντού...

Οι ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων και δυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ίδια ομάδα ετοιμάζει και τη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες. Να σημειωθεί ότι ο σταθμός έχει στη φαρέτρα του και το «The Quiz with Balls!» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ενώ αναμένεται να αξιοποιηθεί σε πρότζεκτ και ο Γιώργος Λιανός. Άγνωστο παραμένει το τι θα συμβεί με τον νέο κύκλο του «Survivor», μετά το τραγικό γεγονός με τον Σταύρο Φλώρο.

Τι θα βλέπουμε τα Σαββατοκύριακα

Στη θέση της παραμένει η Φαίη Μαυραγάνη με το μαγκαζίνο «Καλημέρα», αλλά και οι «Δεκατιανοί» έχοντας χτίσει μία δυνατή σχέση με το κοινό.

Στη μεσημεριανή ζώνη το δίδυμο Δημήτρης Πανόπουλος - Μάρτζυ Λαζάρου συνεχίζουν με το «Weekend Live» τα μεσημέρια του Σαββάτου και της Κυριακής. Οι δύο παρουσιαστές έχουν ήδη ενημερωθεί ότι η εκπομπή, την επόμενη χρονιά, θα έχει πιο ενημερωτική κατεύθυνση καθώς η ψυχαγωγία μένει εκτός σκαλέτας.