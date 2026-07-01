ΣΚΑΪ: Κλειδώνουν οι αποφάσεις για την επόμενη χρονιά - Ανοίγει ο δρόμος για μεταγραφές

Όσα ετοιμάζουν τα στελέχη του ΣΚΑΪ για την τηλεοπτική χρονιά 2026 - 2027

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

ΣΚΑΪ: Κλειδώνουν οι αποφάσεις για την επόμενη χρονιά - Ανοίγει ο δρόμος για μεταγραφές
STUDIO FOTOGENIA
LIFESTYLE
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ΣΚΑΪ έχει σχεδόν οριστικοποιήσει το πρόγραμμα για την τηλεοπτική σεζόν 2026
  • 2027 με σημαντικές αλλαγές σε όλες τις ζώνες.
  • Στην πρωινή ζώνη, ο Δημήτρης Οικονόμου παραμένει στο «Σήμερα», ενώ νέοι παρουσιαστές θα ενταχθούν στο «Αταίριαστοι» και το μεσημεριανό δελτίο αναλαμβάνει ο Απόστολος Μαγγηριάδης.
  • Η μεσημεριανή ζώνη θα περιλαμβάνει ζωντανή εκπομπή με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, μετά το τέλος συνεργασίας με τον Κώστα Τσουρό.
  • Ο ΣΚΑΪ απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων της GBL, αποκτώντας πλεονέκτημα στις αθλητικές μεταδόσεις έναντι της ΕΡΤ.
  • Στη μυθοπλασία, ξεχωρίζει η νέα σειρά «Μπλε Ώρες» από τον Αντρέα Γεωργίου, ένα ερωτικό δράμα με μυστήριο, και προετοιμάζεται η σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».
Snapshot powered by AI

Ένα καυτό καλοκαίρι διανύουν τα περισσότερα κανάλια, με τις εκκρεμότητες να είναι πολλές, τις συμφωνίες να καθυστερούν και τους τηλεαστέρες να είναι σε αναμμένα κάρβουνα. Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, όμως, τα κομμάτια του παζλ ενώνονται σιγά σιγά και μοιάζει, αυτή τη στιγμή, να έχει διαμορφώσει το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματός του.

Στην πρωινή ζώνη θα συνεχίσει να χτυπά η καρδιά της ενημέρωσης. Ο Άκης Παυλόπουλος μπορεί να αποχωρεί, όμως ο Δημήτρης Οικονόμου θα παραμείνει πιστός στη θέση του και στην παρουσίαση του «Σήμερα». Οι πληροφορίες, μέχρι τώρα, θέλουν τα στελέχη να αναζητούν ένα πρόσωπο που θα βρεθεί στο πλευρό του. Τη σκυτάλη θα παίρνουν οι «Αταίριαστοι», ενώ θα συνεχίζουν Μαρία Αναστασοπούλου και Άρης Πορτοσάλτε με το «Live You». Το μεσημεριανό δελτίο περνάει, όπως φαίνεται, στα χέρια του Απόστολου Μαγγηριάδη που αποχωρεί από την ΕΡΤ για να βρεθεί σε ένα γνώριμο για εκείνον περιβάλλον.

Στη μεσημεριανή ζώνη, μετά τη λήξη της συνεργασίας ΣΚΑΪ - Κώστα Τσουρού, δράση αναλαμβάνουν Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος που χθες ολοκλήρωσαν την πορεία τους στην ΕΡΤ. Το δίδυμο θα αναλάβει μία ζωντανή εκπομπή, στα πρότυπα του «Στούντιο 4», καθώς η συνταγή είναι δοκιμασμένη και επιτυχημένη.

Στην απογευματινή ζώνη, οι ιθύνοντες σκέφτονται να ρίξουν στην αρένα κάποια από τις σειρές του Αντρέα Γεωργίου, ώστε η Λένα Φλυτζάνη και το κεντρικό δελτίο να λαμβάνουν επιτέλους ένα ισχυρό lead in.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΣΚΑΪ θα έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων της GBL. Ο Γιάννης Αλαφούζος κατάφερε να «υπερτερήσει» της πρότασης που είχε καταθέσει η ΕΡΤ και το κανάλι να αποκτά ισχυρό προβάδισμα στις αθλητικές μεταδόσεις.

Η μάχη στη βραδινή ζώνη

Το «Voice» έχει αποδείξει την αξία του και, τη νέα σεζόν, θα επιστρέψει με εκπλήξεις και ενδιαφέρουσες προσθήκες. Στον τομέα των σόου, θα δούμε και το «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη.

Στον νέο κύκλο του μοναδικού τηλεοπτικού, ψυχαγωγικού προγράμματος για την επιχειρηματικότητα, τέσσερις γνώριμοι, κορυφαίοι leaders του επιχειρείν, ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή και ο Γιάννης Τσιώρης, επιστρέφουν και είναι έτοιμοι να ακούσουν, να αμφισβητήσουν, να διαπραγματευτούν και, αν πειστούν, να επενδύσουν.

Μαζί τους τρεις νέοι Dragons με αξιοσημείωτη πορεία στο χώρο τους: η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς.

Ο ΣΚΑΪ επενδύει, όμως, ξανά στη μυθοπλασία και αυτό είναι το μεγάλοι στοίχημα. Μετά τη «χρυσή» συμφωνία με τον Ανδρέα Γεωργίου, το κανάλι θα βγάλει στον αέρα τη σειρά «Μπλε Ώρες». Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό ερωτικό δράμα, όπου οι τηλεθεατές ακολουθούν τους ήρωες σε μία διαδρομή γεμάτη μυστήριο και ανατροπές.

mple-wresbana-mparmpa.jpg

«Το πρώτο φως βάφει τον ορίζοντα μπλε. Το Πήλιο τυλίγεται με ένα γοητευτικό πέπλο και ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα γεμάτο πάθος και μυστικά έρχεται να σημάνει τις ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ. Εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στη μέρα. Εκείνα τα λεπτά που ο χρόνος παγώνει για να χωρέσει τον έρωτα δύο ανθρώπων παγιδευμένων σε συμβατικούς γάμους. Δύο προσώπων που βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές: του Άγγελου και της Εύας. Και όταν μία στυγερή δολοφονία διαλύσει την πρωινή ομίχλη, οι βαθιά κρυμμένες αλήθειες θα απλωθούν παντού...

Οι ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων και δυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ίδια ομάδα ετοιμάζει και τη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες. Να σημειωθεί ότι ο σταθμός έχει στη φαρέτρα του και το «The Quiz with Balls!» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ενώ αναμένεται να αξιοποιηθεί σε πρότζεκτ και ο Γιώργος Λιανός. Άγνωστο παραμένει το τι θα συμβεί με τον νέο κύκλο του «Survivor», μετά το τραγικό γεγονός με τον Σταύρο Φλώρο.

Τι θα βλέπουμε τα Σαββατοκύριακα

Στη θέση της παραμένει η Φαίη Μαυραγάνη με το μαγκαζίνο «Καλημέρα», αλλά και οι «Δεκατιανοί» έχοντας χτίσει μία δυνατή σχέση με το κοινό.

kalhmera.jpg

Στη μεσημεριανή ζώνη το δίδυμο Δημήτρης Πανόπουλος - Μάρτζυ Λαζάρου συνεχίζουν με το «Weekend Live» τα μεσημέρια του Σαββάτου και της Κυριακής. Οι δύο παρουσιαστές έχουν ήδη ενημερωθεί ότι η εκπομπή, την επόμενη χρονιά, θα έχει πιο ενημερωτική κατεύθυνση καθώς η ψυχαγωγία μένει εκτός σκαλέτας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά αλιευτικά σκάφη ανοιχτά των Κυθήρων - Για πρώτη φορά, αντίδραση του δημάρχου, ζητάει «επείγουσα ενήμερωση»

07:03ΕΛΛΑΔΑ

Έφτιαξαν τοιχογραφία του «Ιησού από τη Ναζαρέτ» σε χωριό του Ηρακλείου - Το μήνυμα του δημιουργού

07:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: «Καταιγίδα» το Μεξικό, νίκησε εύκολα το Εκουαδόρ και συνεχίζει στους «16»

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τσιμεντάρει» την Κοινοβουλευτική Ομάδα ο Μητσοτάκης – Ψηφιακή πλατφόρμα για πλήρη ενημέρωση βουλευτών και το βλέμμα στη ΔΕΘ

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στη Λητή: Φόβοι πως η δεύτερη σορός είναι του 12χρονου αγνοούμενου αγοριού

06:52LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Κλειδώνουν οι αποφάσεις για την επόμενη χρονιά - Ανοίγει ο δρόμος για μεταγραφές

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Το ηχητικό του τρόμου: «Της έκοψε τα χέρια, τα έχει στο στόμα του» - Νεκρή 31χρονη από επίθεση αλιγάτορα

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Ιουλίου

06:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απόστολος Τσιτσιπάς: Με στίχους του Γιάννη Ρίτσου επιβεβαίωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Στέφανο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με ηλιοφάνεια αλλά και τοπικές βροχές η Τετάρτη – Στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία

05:58ΠΑΙΔΕΙΑ

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις – Δείτε την εγκύκλιο

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 11 Ιουλίου

05:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Στις 18 Απριλίου και 2 Μαΐου και οι προεδρικές εκλογές

04:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 1η Ιουλίου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χωρίς τήρηση του μνημονίου, δεν θα υπάρξουν νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

04:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο θρυλικός «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου

04:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Με καθυστέρηση η σέντρα στο Μεξικό – Εκουαδόρ λόγω καιρού

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Στα άκρα ο Νετανιάχου – Διέταξε την ολοκληρωτική καταστροφή των υποδομών της Χεζμπολάχ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
04:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο θρυλικός «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 30/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

01:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Με μπροστάρη τον εκπληκτικό Εμπαπέ, η Γαλλία… ισοπέδωσε τη Σουηδία

06:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απόστολος Τσιτσιπάς: Με στίχους του Γιάννη Ρίτσου επιβεβαίωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Στέφανο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λήτη: Τραγική εξέλιξη στις έρευνες για τον 12χρονο που αγνούνταν - Αναμένεται ταυτοποίηση της σορού

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Το ηχητικό του τρόμου: «Της έκοψε τα χέρια, τα έχει στο στόμα του» - Νεκρή 31χρονη από επίθεση αλιγάτορα

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα ζευγάρι αποταμίευσε ένα εκατομμύριο ευρώ και συνταξιοδοτήθηκε πριν τα 40

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 ετών - Σήμερα η κηδεία του στην Κάρυστο

21:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Προ των πυλών» τρίτο σφοδρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη – Σε συναγερμό ξανά οι Αρχές

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Χάπια και κάνναβη στις τοξικολογικές του 65χρονου Ιταλού- Νέα μαρτυρία για τη διπλή δολοφονία

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Πλήρωσε με τη ζωή του για μία φωτογραφία - Έπεσε σε γκρεμό από ύψος 150 μέτρων

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Καρέ – καρέ η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, δείτε εικόνες

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι δύσκολο να βλέπω τους γονείς μου να ζουν τόσο άνετα οικονομικά, ενώ εγώ δυσκολεύομαι»

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμερα η πιο ζεστή μέρα - Τι έρχεται στην Ελλάδα έως και τις 10 Ιουλίου

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στη Λητή: Φόβοι πως η δεύτερη σορός είναι του 12χρονου αγνοούμενου αγοριού

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει» – Η φράση μηχανικού λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία

10:58LIFESTYLE

Αποχωρεί ο Τάσος Αρνιακός από τον ΑΝΤ1 – Το επόμενο βήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ