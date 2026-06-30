Αποχωρεί ο Τάσος Αρνιακός από τον ΑΝΤ1 – Το επόμενο βήμα

Έχει συνδέσει το όνομά του με τον ΑΝΤ1, καθώς υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι για σχεδόν δύο δεκαετίες. Ο Τάσος Αρνιακός αποχωρεί από το κανάλι του Αμαρουσίου και η είδηση προκαλεί ερωτηματικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εδώ και καιρό υπήρχε δυσαρέσκεια από την πλευρά του γνωστού μετεωρολόγου για τον τηλεοπτικό χρόνο που τού δινόταν. Οι σχέσεις ήταν τεταμένες και, πριν από λίγα 24ώρα, τού ανακοινώθηκε ότι η συνεργασία ολοκληρώνεται επίσημα.

Την ίδια στιγμή, ο Τάσος Αρνιακός φαίνεται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με το Action 24. Μάλιστα, το πρωί της Τρίτης, μέσα από τη συχνότητα του σταθμού, ο Νίκος Υποφάντης επιβεβαίωσε με τον τρόπο του την εν λόγω εξέλιξη. Αφορμή στάθηκε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Espresso, στο οποίο η Αλεξάνδρα Καϋμένου διάβασε τίτλο πως ο Τάσος Αρνιακός αποσύρεται οριστικά από την τηλεόραση, μετά τη 19χρονη παρουσία του στον ΑΝΤ1. «Μμμ… ας κάνουν λίγο καλύτερο ρεπορτάζ», σχολίασε με νόημα ο Νίκος Υποφάντης. «Μάλλον θα πρέπει να κάνουν καλύτερο ρεπορτάζ», ανέφερε από την πλευρά της η δημοσιογράφος.













































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