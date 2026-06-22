Ντέρτι: Οι πρωταγωνιστές της μεγάλης παραγωγής του ΑΝΤ1

Στην παραγωγή μυθοπλασίας «Ντέρτι» επενδύει ο ANT1 για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, στη βραδινή ζώνη. Μια δυνατή ιστορία, που ξεδιπλώνεται μέσα από το σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρου Καλκόβαλη και παίρνει σάρκα και οστά υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σπύρου Ρασιδάκη, αναμένεται να καθηλώσει.

Άξιοι αναφοράς είναι και οι πρωταγωνιστές, που βλέπουμε στο νέο τρέιλερ. Η Ξένια (Κλέλια Ρένεση), η Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου), ο Αλέκος (Τάσος Νούσιας), ο Πασχάλης (Φάνης Μουρατίδης), η Βούλα (Ευαγγελία Συριοπούλου), ο Λεωνίδας (Λεωνίδας Κακούρης), η Μάρθα (Θεοδώρα Σιάρκου), ο Άρης (Νικόλας Χαλκιαδάκης), θα παρασύρουν το κοινό με τις προσωπικές τους υποθέσεις.

Πάτρα, 1987… Τα νέον φώτα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι» ανάβουν. Και η ιστορία ξεκινά. Μια ιστορία που γράφεται σε 9/8 και μιλάει για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Παίζοντας ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, εκεί που όλα γιγαντώνονται και κανείς δεν χωρά πια στο «παραμύθι» που έχει φτιάξει για τη ζωή του, αποκαλύπτεται ο πυρήνας των ηρώων. Πρόσωπα που κρύβουν πληγές, που σβήνουν ίχνη, που ξεγελούν βλέμματα. Πρόσωπα που πιστεύουν πως μπορούν να αφήσουν πίσω τους πολλά. Έναν τόπο. Ένα όνομα. Έναν έρωτα. Και συχνά το καταφέρνουν ή έτσι νομίζουν. Εκείνο, όμως, που δεν μπορούν να αφήσουν ποτέ πίσω τους είναι ο πραγματικός τους εαυτός. Αυτός που προχωρά πάντα μαζί τους. Γιατί στο τέλος, αυτό που μας ορίζει δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που πραγματικά είμαστε.

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