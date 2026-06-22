Πέθανε ο «μεγιστάνας της μουσικής βιομηχανίας», Κλάιβ Ντέιβις, σε ηλικία 94 ετών

Ο «μεγιστάνας της μουσικής βιομηχανίας» Κλάιβ Ντέιβις, ο άνθρωπος πίσω από την διαδρομή μεγάλων αστέρων της μουσικής όπως η Γουίτνεϊ Χιούστον, πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Ο Ντείβις έφυγε από τη ζωή ειρηνικά στο σπίτι του στο Μανχάταν από φυσικά αίτια, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Για τον κόσμο, ο πατέρας μας ήταν θρύλος, του οποίου το όραμα, το ένστικτο και η αδιάκοπη επιδίωξη της τελειότητας διαμόρφωσε τη μουσική βιομηχανία », ανέφερε η οικογένεια του Ντέιβις. «Ανακάλυψε, καθοδήγησε και στήριξε μερικούς από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες στη σύγχρονη ιστορία της μουσικής, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στον πολιτισμό, που θα αντέξει για γενιές».

Ο Κλάιβ Ντέιβις / AP

«Για την οικογένειά του, ο Κλάιβ ήταν ο μπαμπάς και ο παππούς, η σταθερή παρουσία στο κέντρο της ζωής μας, η πηγή σοφίας, δύναμης, ενθάρρυνσης και άνευ όρων αγάπης. Όσο σπουδαία κι αν ήταν τα επαγγελματικά του επιτεύγματα, δεν έχασε ποτέ από τα μάτια του αυτό που είχε τη μεγαλύτερη σημασία: τους ανθρώπους που αγαπούσε».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι η οικογένειά του υπήρξε η «μεγαλύτερη περηφάνια και η βαθύτερη χαρά» του σε «κάθε κεφάλαιο της αξιοσημείωτης ζωής του».

«Σήμερα, τιμούμε όχι μόνο μια επιβλητική προσωπικότητα, της οποίας η επιρροή άλλαξε για πάντα τη μουσική, αλλά και τον άνθρωπο που καθοδήγησε την οικογένειά μας με χάρη, γενναιοδωρία και καλοσύνη», ανέφερε η οικογένεια. «Θα μας λείψει βαθιά, θα τον κρατάμε πάντα στην καρδιά μας και θα κουβαλάμε την αγάπη του μαζί μας για το υπόλοιπο της ζωής μας».

Ο Κλάιβ Ντέιβις με την Νταϊάνα Ρος / AP

Ο μουσικός παραγωγός νοσηλεύτηκε στη Νέα Υόρκη στις 29 Μαΐου λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού και, για προληπτικούς λόγους, εισήχθη στο νοσοκομείο.

Πριν από τη νοσηλεία του, ο Ντέιβις είχε εμφανιστεί στο δείπνο και τη δημοπρασία των Gordon Parks Foundation Awards στη Νέα Υόρκη, στις 19 Μαΐου.

Ο ιδρυτής της Arista Records είχε διαγνωστεί με παράλυση Bell τον Φεβρουάριο του 2021, με εκπρόσωπό του να δηλώνει τότε ότι «λάμβανε θεραπεία με αντιβιοτικά και στεροειδή» και ότι αναμενόταν «να αναρρώσει μέσα σε έξι έως οκτώ εβδομάδες».

Ο Ντέιβις έγινε γρήγορα ισχυρός παράγοντας της μουσικής βιομηχανίας. Αφού μπήκε στον χώρο στις αρχές της δεκαετίας του 1960, διορίστηκε πρόεδρος της Columbia Records σε ηλικία 35 ετών, το 1967.

Αφού επισκέφθηκε το Monterey Pop Festival εκείνη τη χρονιά, ο Κλάιβ Ντέιβις υπέγραψε συμβόλαιο με την Τζάνις Τζόπλιν και το συγκρότημά της, Big Brother and the Holding Company, στην Columbia — την πρώτη του μεγάλη κίνηση για την εμβληματική δισκογραφική εταιρεία.

Ο Κλάιβ Ντέιβις με την Αρίθα Φράνκλιν / AP

Στη συνέχεια, το 1974 έγινε ιδρυτής και πρόεδρος της Arista Records, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 2000, όταν ίδρυσε την J Records.

Υπό τη νεοσύστατη τότε δισκογραφική, ο ίδιος επέλεξε προσωπικά και πρότεινε στον Barry Manilow το τραγούδι «Mandy» του 1974, το οποίο έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία της εταιρείας.

Ανάμεσα στα εκατοντάδες singles που έφτασαν στην κορυφή των charts υπό την ηγεσία του ήταν: το «Greatest Love of All» της Whitney Houston, το «Bridge Over Troubled Water» των Simon & Garfunkel, το «Piano Man» του Billy Joel, το «Smooth» του Santana, το «Fallin’» της Alicia Keys και το «Since U Been Gone» της Kelly Clarkson, μεταξύ πολλών άλλων.

Ο Κλάιβ Ντέιβις / AP

Ο Ντέιβις διετέλεσε επικεφαλής δημιουργικού τομέα της Sony Music Entertainment από τα τέλη του 2008 έως τον θάνατό του.

Ήταν επίσης γνωστός για τα εμβληματικά πάρτι που διοργάνωνε κάθε χρόνο πριν από τα βραβεία Grammy, τα οποία ξεκίνησαν το 1975 και διακόπηκαν μόνο λόγω της διάγνωσής του με παράλυση Bell το 2021.

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