Άλαν Γκρίνσπαν: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της FED σε ηλικία 100 ετών

Ο Γκρίνσπαν συνέβαλε στον καθορισμό του σύγχρονου αμερικανικού καπιταλισμού από τα τελευταία χρόνια της εποχής του Ψυχρού Πολέμου έως τις απαρχές της ψηφιακής εποχής

Παναγιώτης Βελισσάρης

Άλαν Γκρίνσπαν: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της FED σε ηλικία 100 ετών
FILE - Economist Alan Greenspan, chairman of the Federal Reserve from 1987 to 2006, is seen in his office in Washington, Oct. 18, 2013. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο επιφανής οικονομολόγος που καθοδήγησε τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των πέντε θητειών του ως πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας υπό τέσσερις προέδρους, πέθανε σε ηλικία 100 ετών, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του σε δήλωσή της.

Ο Γκρίνσπαν συνέβαλε στον καθορισμό του σύγχρονου αμερικανικού καπιταλισμού από τα τελευταία χρόνια της εποχής του Ψυχρού Πολέμου έως τις απαρχές της ψηφιακής εποχής. Διετέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) κατά τη διάρκεια μιας από τις μακροβιότερες περιόδους οικονομικής επέκτασης στην ιστορία των ΗΠΑ, μιας οικονομικής άνθησης που διήρκεσε από το 1991 έως το 2001, όπως παρατηρεί το nbcnews.

Ωστόσο, του αποδόθηκαν επίσης ευθύνες για αποφάσεις που, σύμφωνα με τους επικριτές του, δημιούργησαν τις συνθήκες για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-08, όπως η υποστήριξη της απορρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Richard Allen,Richard V. Allen,Alan Greenspan,Edward Mease III
Surrogates for Ronald Reagan, from left, Richard Allen, chief foreign policy advisor; Alan Greenspan, economist; and Edward Meese III, chief of staff and domestic affairs advisor, sit together Oct. 20, 1980 at a press conference at the St. Regis Hotel in New York City. The men reiterated Reagan's commitment to Israel and the candidate's position on a variety of issues. (AP Photo/Marty Lederhandler)AP

«Ο Άλαν απεβίωσε σήμερα το πρωί στο σπίτι μας, σε ηλικία 100 ετών, από επιπλοκές της νόσου του Πάρκινσον», ανέφερε η σύζυγός του Αντρέα Μίτσελ, σε δήλωσή της. «Ήταν ένας γίγαντας, ο οποίος συνέβαλε στη διαμόρφωση της αμερικανικής οικονομίας για δεκαετίες υπό προέδρους και των δύο κομμάτων, αλλά ήταν πάντα ειλικρινής όταν αναγνώριζε τα λάθη του», πρόσθεσε.

Η πρώτη επαφή του Γκρίνσπαν με τον πολιτικό κόσμο έγινε το 1967, όταν διετέλεσε σύμβουλος στην προεκλογική εκστρατεία του Ρίτσαρντ Νίξον για τις προεδρικές εκλογές του 1968. Ο Γκρίνσπαν συνέβαλε στη μετάβαση του Νίξον στο Οβάλ Γραφείο, αλλά αρνήθηκε να αναλάβει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση.

Συμβούλευε τον Νίξον σε ανεπίσημη βάση και, μετά την παραίτηση του Νίξον το 1974, ανέλαβε θέση στην κυβέρνηση του Προέδρου Τζέραλντ Φορντ ως πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων, όπου παρέμεινε μέχρι το 1977. Εφάρμοσε πολιτικές που, σε συνδυασμό με την αυστηρότερη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Πολ Βόλκερ, συνέβαλαν στη μείωση του πληθωρισμού από 11% σε 6,5%.

Το 1977, με την έναρξη της προεδρίας του Τζίμι Κάρτερ, ο Γκρίνσπαν επέστρεψε στην εταιρεία συμβούλων του στη Νέα Υόρκη και δέχτηκε θέση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, όπου είχε αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα στην οικονομία.

Ο Γκρίνσπαν επέστρεψε στα δημόσια αξιώματα όταν ο Ρόναλντ Ρέιγκαν τον διόρισε για να ολοκληρώσει τη θητεία του Βόλκερ ως προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Ο διορισμός του Γκρίνσπαν επικυρώθηκε από τη Γερουσία στις 11 Αυγούστου 1987, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ρέιγκαν.

Στις 19 Οκτωβρίου 1987, τη λεγόμενη «Μαύρη Δευτέρα», όταν ο δείκτης Dow Jones Industrial Average κατέρρευσε κατά περισσότερο από 22% — η μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ στον δείκτη blue-chip — ο Γκρίνσπαν ενήργησε άμεσα για να διατηρήσει τη ρευστότητα στις αγορές.

Έγινε διάσημος όταν οι μετοχές εκτοξεύτηκαν σε επίπεδα ρεκόρ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπιλ Κλίντον. Ο συγγραφέας Κρίστοφερ Χίτσενς τον χαρακτήρισε ως «την πιο απίθανη διασημότητα της Αμερικής», το περιοδικό The Economist τον αποκάλεσε «ροκ σταρ», ενώ οι θαυμαστές του τον αποκαλούσαν «τον μαέστρο».

Ο Γκρίνσπαν, ο οποίος διετέλεσε πέντε συνεχόμενες τετραετείς θητείες, αποχώρησε από το αξίωμα στις 31 Ιανουαρίου 2006. Κατέχει τη δεύτερη θέση ως προς τη διάρκεια θητείας ως πρόεδρος της FED, μετά τον Γουίλιαμ ΜακΤσέσνι Μάρτιν, ο οποίος διετέλεσε στο αξίωμα από το 1951 έως το 1970.

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