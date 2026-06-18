Πέθανε ο πατέρας της Ούμα Θέρμαν, Ρόμπερτ: Ήταν ο πρώτος δυτικός μοναχός του Δαλάι Λάμα

Προτού γίνει παγκοσμίως γνωστός καθηγητής στο Columbia University ή τιμηθεί με το βραβείο Padma Shri, ο Ρόμπερτ Θέρμαν - πατέρας της διάσημης ηθοποιού Ούμα Θέρμαν - έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Δυτικός που χειροτονήθηκε Θιβετιανός βουδιστής μοναχός από τον ίδιο τον Δαλάι Λάμα.

Όταν έφυγε από τη ζωή στις 16 Ιουνίου 2026, σε ηλικία 84 ετών, άφησε πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη, αφιερωμένη στη γεφύρωση της θιβετιανής σοφίας με το δυτικό κοινό και στη διατήρηση ενός πολιτισμού που υπηρέτησε με πάθος.

Ο Ρόμπερτ Θέρμαν / AP

Γνωστός στο ευρύ κοινό τόσο ως χαρισματικός διανοούμενος όσο και ως πατέρας της ηθοποιού Ούμα Θέρμαν, ο Ρόμπερτ έζησε μια ζωή που χαρακτηρίστηκε από ανήσυχο πνεύμα και επαναστατική διάθεση.

Από αντάρτης στην Κούβα σε πνευματικό αναζητητή

Η πορεία του προς τον βουδισμό μόνο συμβατική δεν ήταν.

Γεννημένος στο Manhattan στις 3 Αυγούστου 1941, διέθετε από νεαρή ηλικία μια ανυπότακτη προσωπικότητα. Το 1958 αποβλήθηκε από την Phillips Exeter Academy επειδή εγκατέλειψε κρυφά το σχολείο με σκοπό να ενταχθεί στο αντάρτικο του Fidel Castro στην Cuba.

Ωστόσο, η πραγματική καμπή στη ζωή του ήρθε το 1961, όταν ένα σοβαρό ατύχημα, την ώρα που άλλαζε λάστιχο στο αυτοκίνητό του, του κόστισε το αριστερό του μάτι.

Ο τότε 20χρονος Θέρμαν εγκατέλειψε τις σπουδές του στο Χάρβαρντ χώρισε από την πρώτη του σύζυγο και ξεκίνησε ένα μακρύ ταξίδι αναζήτησης στην Ασία, το οποίο έμελλε να αλλάξει οριστικά τη ζωή του.

Όταν έφτασε τελικά στην Ινδία, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και με μακριά γενειάδα, ο Θέρμαν γνώρισε Θιβετιανούς λάμα που ζούσαν εξόριστοι.

«Ήμουν στον παράδεισο. Από τη στιγμή που γνώρισα τους Θιβετιανούς, κατάλαβα ότι είχαν αυτό που αναζητούσα», είχε εξομολογηθεί.

Ο Ρόμπερτ Θέρμαν αποδείχθηκε ιδιοφυΐα, κατακτώντας τη θιβετιανή γλώσσα μέσα σε λίγους μόλις μήνες. Η ευφυΐα του τράβηξε την προσοχή του Δαλάι Λάμα και έτσι γεννήθηκε μια βαθιά φιλία που κράτησε μια ολόκληρη ζωή.

Ο Ρόμπερτ Θέρμαν και ο Δαλάι Λάμα / AP

Παρότι χειροτονήθηκε μοναχός από τον Δαλάι Λάμα το 1965, αργότερα εγκατέλειψε το μοναχικό σχήμα έπειτα από συμβουλή του μέντορά του, Geshe Wangyal, ο οποίος πίστευε ότι θα μπορούσε να προωθήσει αποτελεσματικότερα τον βουδισμό στη Δύση ως πανεπιστημιακός και δάσκαλος.

Ο Θέρμαν επέστρεψε στο Χάρβαρντ, όπου απέκτησε διδακτορικό στις Ινδικές Σπουδές, και στη συνέχεια αφιέρωσε περισσότερες από τρεις δεκαετίες ως καθηγητής Ινδοθιβετιανών Βουδιστικών Σπουδών στο Columbia University.

Τόσο μέσα στις πανεπιστημιακές αίθουσες όσο και μέσα από περισσότερα από 20 βιβλία — ανάμεσά τους τα επιτυχημένα Inner Revolution και η αναγνωρισμένη μετάφρασή του του The Tibetan Book of the Dead — έκανε τον βουδισμό πιο προσιτό στο δυτικό κοινό, παρουσιάζοντάς τον ως έναν οδηγό για μια ηθική και ουσιαστική ζωή.

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