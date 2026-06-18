Πέθανε η ηθοποιός Ντέιβ Τσέις από το «The Ring», σε ηλικία 35 ετών

Η 35χρονη ηθοποιός έπαθε σηψαιμία που προκλήθηκε από μηνιγγίτιδα και λοίμωξη του αίματος 

Ανθή Κουρεντζή

Πέθανε η ηθοποιός Ντέιβ Τσέις από το «The Ring», σε ηλικία 35 ετών
Η Ντέιβ Τσέις / AP
LIFESTYLE
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Θλίψη σκόρπισε στον χώρο του θεάματος η είδηση θανάτου της ηθοποιού Ντέιβ Τσέις, σε ηλικία 35 ετών.

Η Τσέις, που έγινε γνωστή ως η φωνή της «Λίλο» στο «Lilo & Stitch» και ως Σαμάρα Μόργκαν στην ταινία τρόμου «The Ring» πέθανε την Τρίτη, έπειτα από σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το TMZ.

Daveigh Chase

Η Ντέιβ Τσέις / AP

Μάλιστα σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο σύντροφός της, Ρόι Ερνάντεζ, η ηθοποιός κατέληξε εξαιτίας μηνιγγίτιδας και λοίμωξης του αίματος, οι οποίες προκάλεσαν σηψαιμία και οδήγησαν τελικά στην κατάρρευση του οργανισμού της.

Όπως έγινε γνωστό, η Τσέις είχε νοσηλευτεί νωρίτερα μέσα στον μήνα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες λόγω σοβαρού υποσιτισμού, ενώ η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί δραματικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ερνάντεζ ανέφερε ότι η ζωή τους άλλαξε ριζικά όταν η ηθοποιός διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα και πολλαπλές σοβαρές λοιμώξεις του αίματος. Όπως υποστήριξε, οι γιατροί τον είχαν προειδοποιήσει πως η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και ότι ενδεχομένως να της απέμενε ελάχιστος χρόνος ζωής.

«Θέλω να κάνω πράγματα που θα αλλάζουν τη ζωή κάποιου»

Η Ντέιβ Τσέις είχε εκφράσει την επιθυμία να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων, χρόνια πριν από τον τραγικό θάνατό της σε ηλικία 35 ετών.

«Θέλω απλώς να δημιουργώ κάτι που αγαπώ και που οι άνθρωποι θα σέβονται», είχε δηλώσει η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο Interview το 2009. «Θέλω να κάνω πράγματα που θα αλλάζουν τη ζωή κάποιου, όχι κάτι που θα ξεχάσει την επόμενη μέρα».

Daveigh Chase

Η Ντέιβ Τσέις / AP

Στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε ότι η πορεία της προς το Χόλιγουντ ξεκίνησε από μια απρόσμενη ανατροπή. Το 1998, η μητέρα της τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στο Λος Άντζελες και οι γιατροί της συνέστησαν να μην οδηγήσει για έξι μήνες.

Έτσι, αντί να επιστρέψουν στο σπίτι τους μετά το οδικό τους ταξίδι, η Τσέις άρχισε να κυνηγά το όνειρό της στην υποκριτική, σε ηλικία μόλις οκτώ ετών.

Στην πορεία, χάρισε τη φωνή της στη Λίλο στη δημοφιλή ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney «Lilo & Stitch», ενώ ήταν επίσης η αγγλόφωνη φωνή της Τσιχίρο στην οσκαρική ταινία του Hayao Miyazaki Spirited Away.

Daveigh Chase

Η Ντέιβ Τσέις / AP

Έγινε ακόμη ευρύτερα γνωστή ως η τρομακτική μικρή Σαμάρα στην ταινία τρόμου «The Ring», δίπλα στη Ναόμι Γουοτς.

Παράλληλα, εμφανίστηκε στην ταινία Donnie Darko ως αδελφή του ήρωα που υποδύθηκε ο Jake Gyllenhaal, αλλά και στη σειρά του HBO Big Love, όπου ενσάρκωσε την ανήλικη σύζυγο του θρησκευτικού ηγέτη που υποδυόταν ο Harry Dean Stanton.

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