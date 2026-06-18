Νέος έρωτας για τη Σακίρα - Ποιος σταρ του κινηματογράφου εμφανίζεται στο πλευρό της

Snapshot Η Σακίρα εμφανίστηκε δημόσια με τον 45χρονο Μεξικανό ηθοποιό Μανουέλ Γκαρσία

Ρούλφο, προκαλώντας φήμες για νέο έρωτα.

Το ζευγάρι βρέθηκε μαζί σε πολυτελές ξενοδοχείο και σε μπαρ στο Χόλιγουντ, ενώ η τραγουδίστρια βρισκόταν σε διάλειμμα από την περιοδεία της.

Ο Γκαρσία

Ρούλφο διατηρεί χαμηλό προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα και δεν έχει κάνει δηλώσεις για τη σχέση τους.

Η προηγούμενη γνωστή σχέση του ηθοποιού ήταν με την Όντρεϊ ΜακΓκρόου, με την οποία χώρισαν διακριτικά στις αρχές του 2026.

Η Σακίρα και ο Γκαρσία

Ρούλφο δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τη σχέση τους μέχρι στιγμής. Snapshot powered by AI

Φουντώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν την κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα να έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο 45χρονου κινηματογραφικού αστέρα.

Πρόσφατες φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν από το DeuxMoi, δείχνουν τη 49χρονη τραγουδίστρια να βγαίνει από ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες με έναν άνδρα δίπλα της. Αυτό όμως που προκάλεσαν το ενδιαφέρον των θαυμαστών της, ήταν η ταυτότητα του άνδρα, καθώς αναγνώρισαν τον Μεξικανό ηθοποιό Μανουέλ Γκαρσία - Ρούλφο

Η 49χρονη τραγουδίστρια και ο 45χρονος ηθοποιός του The Lincoln Lawyer εθεάθησαν να φεύγουν μαζί από το Sunset Tower Hotel, φαινομενικά μετά από ραντεβού, αυτή την εβδομάδα στο Λος Άντζελες. Mετά τις φωτογραφίες, χρήστες εντόπισαν το ζευγάρι να χορεύει σε ένα μπαρ στο Χόλιγουντ.

Ella dijo, si vamos a bailar, VAMOS A BAILAR.

Se cambió sus tacones por zapatillas.

Shakira bailando con Manuel García Rulfo en un bar en Hollywood. pic.twitter.com/7sxjnwWxqD — AndroShak (@DiAndrotoro) June 17, 2026

Οι φωτογραφίες, τραβήχτηκαν ενώ η Σακίρα βρισκόταν σε διάλειμμα από τις συναυλίες στο Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Πραγματοποίησε δύο παραστάσεις στο Λος Άντζελες την περασμένη εβδομάδα για να ξεκινήσει το νέο σκέλος της περιοδείας.

Ορισμένα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα χαρακτήρισαν τον ηθοποιό ως «υπέροχο τύπο και κύριο» και εξέφρασαν την ευχή τους να είναι ευτυχισμένη η Κολομβιανή καλλιτέχνιδα, ενώ άλλοι χρήστες επισήμαναν ότι η Σακίρα είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν αναζητούσε σύντροφο. Μέχρι στιγμής, ούτε η Σακίρα ούτε ο Γκαρσία-Ρούλφο έχουν κάνει κάποια δήλωση σχετικά με το θέμα.

Ο Γκαρσία-Ρούλφο διατηρεί χαμηλό προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ όπως έχει παραδεχθεί σε συνέντευξή του έχει διαγράψει τον λογαριασμό του στο Instagram δύο φορές, υποστηρίζοντας ότι προτιμά να μοιράζεται φωτογραφίες που σχετίζονται με τοπία, ζώα και αντικείμενα, αντί για περιεχόμενο που αφορά την προσωπική του ζωή.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με τις ερωτικές του σχέσεις.



Η σχέση του με την Όντρεϊ ΜακΓκρόου με την οποία υπήρχε διαφορά ηλικίας 21 ετών, ήταν μία από τις λίγες ερωτικές ιστορίες που έγιναν γνωστές στο ευρύ κοινό. Ο ηθοποιός και η κόρη των τραγουδιστών της κάντρι Τιμ ΜακΓκρόου και Φέιθ Χιλ, φέρεται να χώρισαν διακριτικά στις αρχές του 2026.

Εκτός από τον ρόλο του στο The Lincoln Lawyer του Netflix, ο Manuel είναι περισσότερο γνωστός για ταινίες όπως το Jurassic World Rebirth και το A Man Called Otto.