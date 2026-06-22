Τα μεγάλα φινάλε της εβδομάδας – Ποιες σειρές τελειώνουν με ανατροπές

Snapshot Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» ολοκληρώνεται με σημαντικές ανατροπές, όπως η κατάρρευση της Σοφίας και η συμφιλίωση των οικογενειών Μανιάτη

Καλλιγά.

Στο «Άγιος Έρωτας», το φινάλε περιλαμβάνει δικαστικές ανατροπές, σοβαρές προσωπικές κρίσεις και την αγωνιώδη κατάσταση της Άννας στο νοσοκομείο.

Η σειρά «Μια νύχτα μόνο» κλείνει με την εξαφάνιση της Αρετής, την αποκάλυψη εκβιασμών και την προσπάθεια του Οδυσσέα να αντιμετωπίσει την Αλεξάνδρα.

Όλες οι σειρές κλείνουν με σημαντικές εξελίξεις που φέρνουν λύσεις σε παλιές συγκρούσεις και ανοίγουν δρόμους για νέα ξεκινήματα. Snapshot powered by AI

Κράτησαν συντροφιά στους τηλεθεατές, απασχόλησαν, κέρδισαν το στοίχημα με την τηλεθέαση, ωστόσο ήρθε η ώρα… να αποχαιρετήσουν οριστικά. Αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές ρίχνουν αυλαία αυτή την εβδομάδα και τα φινάλε θα καθηλώσουν.

«Να μ’ αγαπάς»: Φινάλε στις 25 Ιουνίου, στις 20.00, στον ALPHA

Ο ερχομός του μωρού της Φωτεινής και του Ορφέα στο πατρικό σκορπά χαμόγελα σε όλους, όμως η χαρά είναι πρόσκαιρη. Ο Λευτέρης ανοίγει την καρδιά του στη Ζωή και μια αποκάλυψη φέρνει τη λύτρωση ανάμεσά τους. Την ίδια στιγμή, ο Θεόφιλος λυγίζει από τις ενοχές για τον χαμό του Μάκη. Ενώ ο Χάρης παλεύει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη της Κατερίνας. Η οποία παραμένει διστακτική και δεν ξέρει αν θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Η Σοφία, παγιδευμένη στα αδιέξοδά της μετά το σκληρό τελεσίγραφο του Άγγελου, παραδίδεται στην απόγνωση. Και αποφασίζει να δώσει ένα οριστικό τέλος στη ζωή της.

Το σοκ από την ξαφνική κατάρρευση της Σοφίας φέρνει ανατροπές στις δυο οικογένειες. Καθώς η μεταφορά της σε ψυχιατρική κλινική αναγκάζει τον Θεόφιλο και τον Άγγελο να «παγώσουν» προσωρινά τις επικείμενες δικαστικές τους μάχες. Αλλά και να αναθεωρήσουν για τη στάση τους απέναντι της. Παράλληλα, ο Γιώργος προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα μετά την απρόσμενη πρόταση γάμου στην Εβίτα, ενώ η Βέρα εκφράζει τις δικές της ανασφάλειες για το μέλλον της με τον Θεόφιλο. Στο μεταξύ, η Κατερίνα, επηρεασμένη από τα λόγια της Στυλιανής, αποφασίζει να αφήσει πίσω τους φόβους της. Έτσι δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση της με τον Χάρη.

Βαίνοντας προς το τέλος οι ισορροπίες αποκαθίστανται. Η Σοφία στην κλινική δέχεται διαδοχικά τη Νικαίτη και τον Θεόφιλο, Παράλληλα, ο Χάρης αποφασίζει να μετακομίσει στην Αθήνα μαζί με την Κατερίνα. Ο Γιώργος παίρνει άτυπη άδεια από τον Θεόφιλο για τη σχέση του με την Εβίτα που κάνει τα πρώτα βήματα συμφιλίωσης με τη Βέρα. Ο Άγγελος δίνει στον Έκτορα κλειδί του διαμερίσματος, ενώ το μωρό της Φωτεινής ενώνει τους πάντες.

Εννέα μήνες μετά, οι οικογένειες Μανιάτη–Καλλιγά προσπαθούν να χτίσουν μια νέα ισορροπία πάνω στα συντρίμμια του παρελθόντος. Η Σοφία δέχεται μια απρόσμενη πρόταση, ο Άγγελος και ο Θεόφιλος σχεδιάζουν γενναιόδωρες κινήσεις για τη νέα γενιά. Η καταδίκη του Μιχάλη Νικολούδη κλείνει οριστικά έναν σκοτεινό κύκλο. Την ίδια στιγμή, η ζωή συνεχίζεται.. Νέοι έρωτες γεννιούνται, παλιές πληγές επουλώνονται… Ενώ η οικογένεια συγκεντρώνεται για τον γάμο του Ορφέα και της Φωτεινής. Μέσα σε συγκίνηση, γέλια και δάκρυα, το ζευγάρι ενώνεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα για όλους.

«Άγιος Έρωτας»: Φινάλε στις 23 Ιουνίου, στις 21.00, στον ALPHA

Ο Βεργάδης αιφνιδιάζει το δικαστήριο δηλώνοντας την ενοχή του Παύλου, ωστόσο ζητά να μην καταδικαστεί, επικαλούμενος ψυχική ασθένεια. Ο Αντρέας, προσπαθώντας να αποδείξει πως τα εγκλήματα πρέπει να πληρώνονται, ομολογεί δημόσια τη δική του εμπλοκή στο κύκλωμα λαθρεμπορίου. Την ίδια ώρα, η Άννα μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παλεύει για τη ζωή της αλλά και για τη ζωή του παιδιού της. Κι ενώ η απόφαση του δικαστηρίου προκαλεί σοκ και ανατρέπει τις προσδοκίες όλων, ο Νικόλαος μοιάζει αποφασισμένος να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του. Την ίδια στιγμή, μια αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της Σοφίας την φέρνει αντιμέτωπη με μια νέα δυσάρεστη έκπληξη.

Η ζωή της Άννας κρέμεται από μια κλωστή, ενώ η Ελένη και ο Νικηφόρος περιμένουν με αγωνία ένα θαύμα. Ο Στέφανος, συντετριμμένος από την προδοσία της Ειρήνης και του Πέτρου, φτάνει στα όριά του, αναγκάζοντας τον Κυριάκο να πάρει μια σκληρή απόφαση για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την οικογένειά του. Παράλληλα, η Θάλεια προσπαθεί να επανορθώσει αδικίες χρόνων, προσφέροντας στη Δώρα μια θέση στην οικογένεια που στερήθηκε, ενώ η Χριστίνα και ο Χάρης έρχονται αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα του Αντρέα.

«Μια νύχτα μόνο»: Φινάλε στις 25 Ιουνίου, στις 21.40, στο MEGA

Η Αρετή δίνει μάχη για τη ζωή της, ενώ ο Πετράκης διαισθάνεται ότι κάτι κακό συμβαίνει. Η Αλεξάνδρα εμφανίζεται στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθεί δήθεν στον Οδυσσέα, προκαλώντας την οργή της Ελένης. Η Άσπα περνά μια συγκινητική νύχτα με τις κόρες της, ενώ η Αλεξάνδρα κινεί ύπουλα τα νήματά της μέσα στο νοσοκομείο. Η Ελένη αποκαλύπτει στον αστυνόμο τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας προς την Αρετή, ζητώντας του να κρατήσει μυστικότητα. Ο Οδυσσέας απαιτεί απαντήσεις από την Αλεξάνδρα, ενώ ο Λυμπέρης της στήνει παγίδα. Ο κλοιός σφίγγει γύρω της και η Αρετή, σε κατάσταση πανικού, αποφασίζει να το σκάσει από το νοσοκομείο.

Η εξαφάνιση της Αρετής προκαλεί αναστάτωση. Ο Σταύρος αποκαλύπτει στον Οδυσσέα το μυστικό της μοιραίας νύχτας και τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας. Ο Οδυσσέας καταρρέει όταν συνειδητοποιεί πως η Αρετή πάλευε μόνη της. Ο Λυμπέρης ετοιμάζεται να κινηθεί εναντίον της Αλεξάνδρας, ενώ η Μαρίκα ανατρέπει τα πάντα. Ο Οδυσσέας στριμώχνει την Αλεξάνδρα έχοντας πλέον αποδείξεις, ενώ η Αρετή προσπαθεί να πάρει το παιδί της και να προλάβει την πτήση. Ο Σταύρος επιδιώκει να πάρει πίσω τις μετοχές του, και η Αννέζα ετοιμάζει μια έκπληξη για τον Πωλ. Ο Οδυσσέας αποφασίζει να βάλει τέλος στον εφιάλτη, ενώ η Μαρίκα κάνει την ύστατη προσπάθεια να αποτρέψει την Αρετή από τη φυγή της.

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