Πάνος και Τάσος διεκδικούν το έπαθλο στο φετινό MasterChef

Στις 25 Ιουνίου το «MasterChef» ολοκληρώνει την πορεία του, για τη φετινή σεζόν, στο STAR, και από το βράδυ της Πέμπτης γνωρίζουμε τους δύο φιναλίστ. Πάνος και Τάσος, έπειτα από αμέτρητες μαγειρικές δοκιμασίες, φτάνουν στην εβδομάδα του τελικού και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Στο χθεσινό επεισόδιο, ο Πάνος, ο Χρήστος και ο Γιώργος, κλήθηκαν να αντιγράψουν ένα πιάτο υψηλών απαιτήσεων του Ανδρέα Καραπάνου, αντάξιο της ημιτελικής φάσης. Χρήστος και Γιώργος δεν τα κατάφεραν, με τον Πάνο να περνά στον εξώστη για να συναντήσει τον Τάσο.

«Αυτός, ο οποίος παίρνει το δεύτερο εισιτήριο μετά τον Τάσο για τον μεγάλο φετινό τελικό του πιο απαιτητικού, του πιο δύσκολου MasterChef 10, έχοντας κάνει την καλύτερη προσπάθεια στη σημερινή αντιγραφή, είναι ο Πάνος», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Ο Πάνος «λύγισε» στο άκουσμα του ονόματός του, σε μία από τις ελάχιστες φορές που τον βλέπουμε τόσο φορτισμένο.

«Πολλές φορές είμαι έτσι, αλλά το κρύβω. Δεν μπορώ να εκφράσω τι σκέφτομαι τώρα μέσα στο κεφάλι μου, δεν το έχω συνειδητοποιήσει πάρα πολύ καλά, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Βλέπεις ότι οι κόποι σου ανταμείβονται», δήλωσε εμφανώς χαρούμενος ο Πάνος.

Την ερχόμενη εβδομάδα, θα ακολουθήσουν τέσσερα επεισόδια για τον μεγάλο τελικό. Η πρώτη ημέρα θα βρει τους φιναλίστ στη Βαρκελώνη, όπου θα διαγωνιστούν σε εστιατόριο διεθνούς φήμης. Τα επεισόδια #2 και #3 είναι αφιερωμένα ξεχωριστά στον κάθε φιναλίστ. Οι διαγωνιζόμενοι θα σχεδιάσουν και θα εκτελέσουν ένα ολοκληρωμένο degustation menu πολλών σταδίων, με τη δική τους γαστρονομική υπογραφή, ενώ στο πλευρό τους θα βρεθούν καλεσμένοι-έκπληξη.

Στον μεγάλο τελικό, οι δύο φιναλίστ θα κληθούν να ανταποκριθούν σε μια απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής πιάτου υψηλής δυσκολίας. Καλεσμένος θα είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος σεφ. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί, όπως κάθε χρόνο, ζωντανά την Πέμπτη 25 Ιουνίου σε έναν τελικό με εκπλήξεις, ανατροπές, συγκίνηση. Να σημειωθεί ότι ο νέος Έλληνας MasterChef θα κερδίσει συνολικά 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα. Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€.

Ποιοι είναι οι δύο φιναλίστ

Ο Πάνος είναι 29 χρόνων, εργάζεται ως επαγγελματίας μάγειρας έχοντας διατελέσει Chef de Partie στο εστιατόριο MOS του Άμστερνταμ, ενώ προτού ασχοληθεί με τη μαγειρική εργαζόταν ως barman. Όπως αναφέρει, η μαγειρική, η οποία μπήκε εντελώς τυχαία στη ζωή του, τον βοήθησε να είναι πειθαρχημένος, ενώ την αγάπησε λόγω της δημιουργικότητας που τη χαρακτηρίζει.

https://www.instagram.com/reel/Cu6evPAoaCs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Όσον αφορά στον Τάσο; Είναι 29 ετών, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και από νεαρή ηλικία ασχολείται με τη μαγειρική, η οποία είναι η προσωπική του διέξοδος.

Στην αρχή ασχολήθηκε με τη ζαχαροπλαστική και μετέπειτα με τη μαγειρική, ενώ τα τελευταία εννιά χρόνια εργάζεται ως μάγειρας σε διάφορα εστιατόρια Είναι λάτρης της λατινοαμερικάνικης και της ιαπωνικής κουζίνας, τις οποίες θέλει να «παντρεύει» με την ελληνική, ενώ επιθυμεί να ασχοληθεί και με την κορεάτικη.

https://www.instagram.com/reel/DKjf-PdojYv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης