MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε

Το MasterChef μπαίνει στον δρόμο προς τον μεγάλο τελικό

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε
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  • Ο ημιτελικός του MasterChef ξεκινά την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη με την ανακοίνωση των δύο φιναλίστ.
  • Ο μεγάλος τελικός αποτελείται από τέσσερα επεισόδια, με τον πρώτο να διεξάγεται σε εστιατόριο διεθνούς φήμης στη Βαρκελώνη.
  • Οι φιναλίστ θα παρουσιάσουν ξεχωριστά degustation menu με προσωπική γαστρονομική υπογραφή και θα έχουν καλεσμένους έκπληξη στο πλευρό τους.
  • Στον τελικό οι δύο διαγωνιζόμενοι θα εκτελέσουν μια απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής πιάτου υψηλής δυσκολίας παρουσία διεθνούς σεφ.
  • Ο νικητής θα ανακοινωθεί ζωντανά την Πέμπτη 25 Ιουνίου και θα κερδίσει 100.000€ συνολικά, ενώ ο δεύτερος θα λάβει 30.000€.
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Ο δέκατος κύκλος του «MasterChef» στο STAR ήρθε για να αποδείξει ότι ένα πρόγραμμα, όσα χρόνια κι αν περάσουν, μπορεί να αποτελέσει άλογο κούρσας στον μαραθώνιο της TV. Η επιτυχημένη συνταγή δεν χωρά ιδιαίτερα πειράματα, παρά μόνο μικρές γευστικές προσθήκες που τα στελέχη της Κηφισιάς πρόσθεσαν και το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο από ποτέ. Οι τρεις κριτές-σεφ, Πάνος Ιωαννίδης, Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Σωτήρης Κοντιζάς, είναι ο βασικός πυλώνας μιας μεγάλης επιτυχίας που κατάφερε να ανταγωνιστεί οποιονδήποτε αντίπαλο βρισκόταν απέναντί του. Άλλωστε, οι λάτρεις του «MasterChef» δεν αλλάζουν εύκολα συχνότητα.

Ο διαγωνισμός μαγειρικής, μετά από πέντε σχεδόν μήνες, ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία και οι εκπλήξεις είναι πολλές. Τα επεισόδια του ημιτελικού ξεκινούν αύριο, Τετάρτη 17 Ιουνίου, και θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη. Με την ολοκλήρωση του 2ου ημιτελικού, την Πέμπτη, θα γνωρίζουμε πλέον τους δύο φιναλίστ.

Θα ακολουθήσουν τέσσερα επεισόδια για τον μεγάλο τελικό. Η πρώτη ημέρα θα βρει τους φιναλίστ στη Βαρκελώνη, όπου θα διαγωνιστούν σε εστιατόριο διεθνούς φήμης. Τα επεισόδια #2 και #3 είναι αφιερωμένα ξεχωριστά στον κάθε φιναλίστ. Οι διαγωνιζόμενοι θα σχεδιάσουν και θα εκτελέσουν ένα ολοκληρωμένο degustation menu πολλών σταδίων, με τη δική τους γαστρονομική υπογραφή, ενώ στο πλευρό τους θα βρεθούν καλεσμένοι-έκπληξη.

Στον μεγάλο τελικό, οι δύο φιναλίστ θα κληθούν να ανταποκριθούν σε μια απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής πιάτου υψηλής δυσκολίας. Καλεσμένος θα είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος σεφ. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί, όπως κάθε χρόνο, ζωντανά την Πέμπτη 25 Ιουνίου σε έναν τελικό με εκπλήξεις, ανατροπές, συγκίνηση, μα κυρίως γεύση «MasterChef». Να σημειωθεί ότι ο νέος Έλληνας MasterChef θα κερδίσει συνολικά 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα. Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€.

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