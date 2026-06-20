Αυλαία και φύγαμε για καλοκαίρι! Πότε τελειώνουν σειρές και εκπομπές της βραδινής ζώνης

Σιγά σιγά η βραδινή παρέα των τηλεθεατών… μικραίνει!

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Αυλαία και φύγαμε για καλοκαίρι! Πότε τελειώνουν σειρές και εκπομπές της βραδινής ζώνης

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

LIFESTYLE
3'
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Σε mood διακοπών και καλοκαιριού αρχίζουν να μπαίνουν οι άνθρωποι της TV, αφού από την ερχόμενη εβδομάδα και σταδιακά τα προγράμματα της βραδινής ζώνης θα αποχαιρετούν το κοινό.

Χαρακτηριστικά, στο μέτωπο του ΑΝΤ1, την Τρίτη 30 Ιουνίου, η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;» θα κλείσει τον κύκλο της. Στις 24.00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα υποδεχτεί για τελευταία φορά, φέτος, στο πλατό του «The 2Νight Show» ξεχωριστούς καλεσμένους και με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια και μουσική θα ευχηθεί καλό καλοκαίρι. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, αυλαία ρίχνουν οριστικά οι σειρές «Grand Hotel» και «Παιχνίδια Εκδίκησης». Μία ημέρα μετά, τίτλοι τέλους πέφτουν για το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Don’t Forget the lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου, ενώ το ίδιο βράδυ ο Νίκος Χατζηνικολάου θα παρουσιάσει το τελευταίο «Ενώπιος Ενωπίω» της σεζόν. Ο δημοσιογράφος θα ανανεώσει το ραντεβού του για την επόμενη χρονιά.

Στο STAR, το δυνατό χαρτί είναι το «MasterChef». Ο διαγωνισμός μαγειρικής ολοκληρώνει την επιτυχημένη του πορεία την Πέμπτη 25 Ιουνίου και το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι θα επιστρέψει στις αρχές του 2027. Στον μεγάλο τελικό, οι δύο φιναλίστ Πάνος και Τάσος θα κληθούν να ανταποκριθούν σε μια απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής πιάτου υψηλής δυσκολίας. Καλεσμένος θα είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος σεφ. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί, όπως κάθε χρόνο, ζωντανά.

Στον ALPHA, η επιτυχημένη σειρά «Να μ’ αγαπάς» ολοκληρώνεται, την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στις 20.00. Οι οικογένειες Μανιάτη–Καλλιγά προσπαθούν να χτίσουν μια νέα ισορροπία πάνω στα συντρίμμια του παρελθόντος. Η Σοφία δέχεται μια απρόσμενη πρόταση, ο Άγγελος και ο Θεόφιλος σχεδιάζουν γενναιόδωρες κινήσεις για τη νέα γενιά και η καταδίκη του Μιχάλη Νικολούδη κλείνει οριστικά έναν σκοτεινό κύκλο. Την ίδια στιγμή, η ζωή συνεχίζεται.. Νέοι έρωτες γεννιούνται, παλιές πληγές επουλώνονται και η οικογένεια συγκεντρώνεται για τον γάμο του Ορφέα και της Φωτεινής. Μέσα σε συγκίνηση, γέλια και δάκρυα, το ζευγάρι ενώνεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα για όλους.

Στο ίδιο μέτωπο, ο «Άγιος Έρωτας» κλείνει έναν άκρως επιτυχημένο κύκλο, την Τρίτη 25 Ιουνίου. Οι σειρές «Μπαμπά σ’αγαπώ» και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», όπως και το «Σόι σου», θα κρατήσουν συντροφιά έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Στο MEGA, η ώρα του «αποχαιρετισμού» πλησιάζει και η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» ολοκληρώνεται στις 25 Ιουνίου. Στο τελευταίο «κεφάλαιο» της ιστορίας, οι μάσκες πέφτουν και οι λογαριασμοί του παρελθόντος ζητούν και λαμβάνουν επιτέλους εξόφληση. Δικαίωση και τιμωρία βαδίζουν χέρι – χέρι. Όσοι πάλεψαν για την ευτυχία τους, θα έχουν την ευκαιρία για μια νέα αρχή, μα όσοι πλήγωσαν και έχτισαν τις ζωές τους πάνω στον φόβο των άλλων, θα έρθουν αντιμέτωποι με τις πράξεις τους. Στο τέλος όλοι θα πάρουν, αυτό που τους αξίζει.

Στις 3 Ιουλίου, μετά από πέντε σεζόν, «Η Γη της ελιάς» θα αποχαιρετήσει οριστικά τους τηλεθεατές και η αγωνία των τηλεθεατών «χτυπά κόκκινο». Οι ήρωες θα έρθουν αντιμέτωποι με τη μοίρα και το φινάλε θα είναι λυτρωτικό για όλους.

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