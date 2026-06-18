MEGA: Το μυστήριο με τη Φαίη Σκορδά, η σταθερή συνταγή και τα χαρτιά της prime time

Τι συμβαίνει στο Μεγάλο κανάλι με φόντο την επόμενη τηλεοπτική σεζόν

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

MEGA: Το μυστήριο με τη Φαίη Σκορδά, η σταθερή συνταγή και τα χαρτιά της prime time
LIFESTYLE
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  • Το MEGA επιλέγει να διατηρήσει σταθερά πρόσωπα και εκπομπές για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, αποφεύγοντας μεγάλες μεταγραφές.
  • Η Φαίη Σκορδά παραμένει στο κανάλι με αβεβαιότητες λόγω καθυστερήσεων στην ενεργοποίηση του συμβολαίου της, ενώ το "Buongiorno" θα συνεχιστεί με μειωμένο προϋπολογισμό και μικρότερο πάνελ.
  • Τα πρωινά προγράμματα "Κοινωνία ώρα MEGA", "Live News" και "Φως στο τούνελ" διατηρούνται με τα ίδια πρόσωπα λόγω της υψηλής τηλεθέασης.
  • Στη βραδινή ζώνη, το MEGA επενδύει στη μυθοπλασία με τις σειρές "Δύο μαύρα πουκάμισα", "Κάμπινγκ" και το θρίλερ "Σύγκρουση".
  • Οι νέες σειρές του καναλιού καλύπτουν ποικίλα είδη, από δραματικές ιστορίες και κωμωδίες μέχρι θρίλερ, εστιάζοντας σε ανθρώπινες σχέσεις και ψυχολογικές συγκρούσεις.
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Στη φετινή μεταγραφική περίοδο το MEGA φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένο να απασχολήσει ιδιαίτερα, καθώς οι περισσότερες αποφάσεις για τις εκπομπές έχουν ήδη ληφθεί. Οι ιθύνοντες επιθυμούν να «παίξουν» μπάλα με σταθερά πρόσωπα, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν «αγκάθια».

Το όνομα της Φαίης Σκορδά «παίζει» έντονα τις τελευταίες εβδομάδες. Η παρουσιάστρια έχει στο συμβόλαιό της το περιβόητο «+1», ωστόσο θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί για την ενεργοποίηση του μέχρι και τα τέλη Μαϊου. Κάτι που δεν συνέβη, δημιουργώντας έναν προβληματισμό, ίσως και μία αβεβαιότητα. Την ίδια ώρα, όμως, πηγές σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν ότι η παρουσιάστρια και τα στελέχη διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις. Το «Buongiorno», που αναμένεται να συνεχιστεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα μετρήσει απώλειες και αλλαγές. Όπως θα συμβεί σε όλη την πρωινή ζώνη, θα υπάρξει μείωση μπάτζετ. Η εν λόγω εξέλιξη θα επηρεάσει, σίγουρα, τον αριθμό των μελών που απαρτίζουν το πάνελ της οικοδέσποινας.

https://www.instagram.com/reel/DOIr7eKCI1u/

Το Μεγάλο κανάλι δεν θα μετακινήσει πρόσωπα και «συνταγές», που του φέρνουν υψηλά ποσοστά στους πίνακες της Nielsen. Έτσι, στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, θα συνεχίσει ακάθεκτο το «Κοινωνία ώρα MEGA». Πριν από λίγες ώρες, η Ανθή Βούλγαρη επιβεβαίωσε την είδηση και έτσι μαζί με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο θα ανανεώσουν ραντεβού για τον Σεπτέμβρη. Ο Νίκος Ευαγγελάτος, με το «Live News», και η Αγγελική Νικολούλη, με το «Φως στο τούνελ», σαρώνουν και θεωρούνται τα πιο δυνατά άλογα κούρσας στη μάχη της τηλεθέασης και των εντυπώσεων. Συνεπώς, η παραμονή τους θεωρείται κάτι περισσότερο από σίγουρη.

Σταθερή θα παραμείνει και η Μαρία Μπεκατώρου. Μπορεί η βραδινή εκδοχή του «Chase» να μην βγήκε ποτέ στον αέρα, αλλά η παρουσιάστρια έχει την εκτίμηση και τον σεβασμό των στελεχών. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Σίσσυ Χρηστίδου, που συνεχίζει στη ζώνη του Σαββατοκύριακου με το «Χαμογέλα και πάλι»…

https://www.instagram.com/reel/DZosVX-j3BQ/

Τι θα συμβεί στη βραδινή ζώνη

Στο MEGA, στη βραδινή ζώνη, η μυθοπλασία θα είναι ξανά η απόλυτη πρωταγωνίστρια. Το σίριαλ «Δύο μαύρα πουκάμισα» έχει «κλειδώσει». Πρόκειται για τη μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη, ενώ η υπόθεση αφορά σε μια ιστορία για όσα μας δένουν, όσα μας χωρίζουν και όσα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Κυρίως όμως, μιλούν για τις αλήθειες, που όσο κι αν προσπαθήσουν να κρυφτούν, πάντα βρίσκουν τον δρόμο τους προς το φως. Στην άγρια ομορφιά των ορεινών χωριών των Χανίων, εκεί όπου οι λέξεις έχουν βάρος και οι σιωπές κρύβουν πολλά, μια αγάπη θα ανατρέψει τα πάντα, θα διαλύσει -μέχρι πρότινος- άρρηκτους δεσμούς και θα ανοίξει πληγές. Όλα ξεκινούν μια νύχτα, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στην Κρήτη, όπου ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια. Μα η μοίρα περιμένει… ώσπου δεκαετίες αργότερα το παρελθόν επιστρέφει και ζητά δικαίωση.

Στο Μεγάλο κανάλι, θα προβληθεί και η σειρά «Κάμπινγκ». Οι Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη και Στρατής Χατζησταματίου, έχουν πάρει εδώ και καιρό το σενάριο στα χέρια τους. Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ο Ιορδάνης (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος), ένας φιλήσυχος και καθωσπρέπει λογιστής. Η απόφασή του να κάνει την προσωπική του επανάσταση είναι ριζική: εγκαταλείπει την παλιά του ζωή, αρπάζει μία βαλίτσα γεμάτη λεφτά και καταφεύγει με τα ανυποψίαστα παιδιά του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με τον επιβλητικό και ιδιόρρυθμο διευθυντή του κάμπινγκ, τον Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου). Ο «καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, με τη δική του ιδιαίτερη κοσμοθεωρία, γίνεται ο καταλύτης για τη μεταμόρφωση του Ιορδάνη από έναν «αόρατο άνθρωπο» σε κεντρικό πρόσωπο μιας σειράς από απρόβλεπτες περιπέτειες. Η συνάντηση δύο εκ διαμέτρου αντίθετων χαρακτήρων αποτελεί τον πυρήνα μιας εκρηκτικής και άκρως κωμικής συνύπαρξης.

Η αρχική λίστα με τις νέες σειρές του MEGA, για την επόμενη σεζόν, συμπληρώνεται με το θρίλερ «Σύγκρουση». Σε σενάριο των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Αλέκου Κυράνη, είναι μια διεισδυτική ματιά στον πυρήνα των ανθρώπινων σχέσεων, στη δύναμη της έλξης και της ανθρώπινης αδυναμίας. Είναι μία σύγχρονη ιστορία, που εξερευνά τα όρια της προσωπικής ευθύνης και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και τη βολική εκδοχή της. Όταν ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) αναλαμβάνει την υπεράσπισή του. Στην προσπάθειά της να τον αθωώσει, παρασύρεται σε έναν λαβύρινθο αμφιβολιών και αμφιλεγόμενων στοιχείων. Κι όσο η δίκη προχωρά, τόσο πιο προσωπική, συναισθηματικά και ηθικά, γίνεται η εμπλοκή της, ώσπου θα βρεθεί αντιμέτωπη όχι μόνο με την υπόθεση, αλλά και με τη συνείδησή της.

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