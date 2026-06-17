Γιώργος Παρτσαλάκης: Από τη «Γη της ελιάς» στις «Μπλε ώρες» - Ο ρόλος του

Snapshot Ο Γιώργος Παρτσαλάκης συμμετέχει στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ «Μπλε ώρες», υποδυόμενος τον Αχιλλέα Στεργίου, έναν πατέρα που επιστρέφει στο Πήλιο μετά τη σύνταξή του.

Η σειρά «Μπλε ώρες» είναι γραμμένη από τη Βάνα Δημητρίου και σκηνοθετημένη από τον Αντρέα Γεωργίου.

Η πλοκή περιλαμβάνει έναν απαγορευμένο έρωτα, το μυστήριο μιας δολοφονίας και τις σχέσεις δύο ισχυρών οικογενειών με επαγγελματικό συνεταιρισμό.

Η ιστορία εξελίσσεται στο βουνό των Κενταύρων και παρουσιάζει τις συγκρούσεις, τα μυστικά και τις προσωπικές ιστορίες των κατοίκων της περιοχής.

Οι χαρακτήρες Νικολέτα και Στράτος Στεργίου έχουν σημαντικό ρόλο στην οικογενειακή επιχείρηση και τις προσωπικές τους σχέσεις. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις για τη νέα σειρά του ΣΚΑΪ, «Μπλε ώρες», που θα αποτελέσει ένα από τα δυνατά χαρτιά του καναλιού στη βραδινή ζώνη της επόμενης σεζόν.

Μέσα από το νέο teaser, που είναι στον αέρα, βλέπουμε τρεις ακόμη ηθοποιούς να μπαίνουν στην ιστορία που υπογράφει η Βάνα Δημητρίου. Ο Γιώργος Παρτσαλάκης, μετά τη «Γη της ελιάς», υποδύεται στο νέο σίριαλ τον Αχιλλέα Στεργίου, πατέρα της Νικολέτας και του Στράτου, που, μόλις βγαίνει στη σύνταξη, επιστρέφει στον τόπο καταγωγής του, το Πήλιο, για να ηρεμήσει. Είναι ντόμπρος, δεν μασάει τα λόγια του και δεν χαρίζεται σε κανέναν. Με τον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) είναι καλοί φίλοι από το παρελθόν.

Η Ελένη Βαΐτσου ενσαρκώνει τη Νικολέτα Στεργίου, παιδική φίλη της Εύας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ). Είναι ερωτευμένη με τον Πέτρο (Γιάννης Ποιμενίδης), παρόλο που της φέρθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Εργατική, αλλά μοναχική, έχει αναλάβει με επιτυχία τα οικογενειακά κτήματα.

Ο Κωνσταντίνος Τσίτσιος υποδύεται τον Στράτο Στεργίου. Φίλος και ο ίδιος με την Εύα, δουλεύει στην οικογενειακή επιχείρηση, ενώ τα καλοκαίρια εργάζεται και στο ξενοδοχείο της οικογένειας Αντωνιάδη στη Σκιάθο.

Η σειρά του Αντρέα Γεωργίου μιλά για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων και δυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων.

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