Κοζάνη: Συνελήφθη 33χρονος που είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

Snapshot Συνελήφθη 33χρονος που είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Η σύλληψη έγινε στην Κοζάνη μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόδραση κρατουμένου.

Συνελήφθη επίσης 44χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην απόδραση.

Ο 33χρονος οδηγήθηκε ξανά στις φυλακές Κασσάνδρας και η δικογραφία της 44χρονης υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Κοζάνης. Snapshot powered by AI

Σε περιοχή της Κοζάνης εντοπίστηκε και συνελήφθη 33χρονος που είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Ο δραπέτης συνελήφθη μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Κοζάνης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και 44χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της συνέργειας σε απόδραση.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από τους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 33χρονο δραπέτη, σε περιοχή της Κοζάνης, καθόσον δεν είχε επιστρέψει μετά από άδεια στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας Χαλκιδικής, όπου εκτίει ποινή φυλάκισης 30 μηνών, για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 33χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απόδρασης κρατουμένου οδηγήθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της 44χρονης θα υποβληθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης