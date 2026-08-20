Φωτιά τώρα στις Σέρρες - Χωρίς ενεργό μέτωπο σε Λακωνία και Καρδίτσα

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στο Παραλίμνιο Σερρών, σε ρεματιά.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Η κατάσταση στη Σέρρες δεν προκαλεί μεγάλη ανησυχία, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα.

Δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα πυρκαγιάς σε Λακωνία και Καρδίτσα, όπου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική περιοχή στο Παραλίμνιο Σερρών, σε σημείο μέσα σε ρεματιά.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά.

Η εικόνα από το σημείο, μέχρι στιγμής, δεν προκαλεί μεγάλη ανησυχία, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων ή επέκτασης της πυρκαγιάς.

Χωρίς ενεργά μέτωπα σε Λακωνία και Καρδίτσα

Την ίδια ώρα, χωρίς ενεργά μέτωπα είναι οι πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί νωρίτερα σε Λακωνία και Καρδίτσα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν σε επιφυλακή.

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