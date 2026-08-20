Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μαραθέα Παλαμά

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Μαραθέα Παλαμά Καρδίτσας.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ.

Χρησιμοποιούνται έξι πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει κινητοποιήσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαραθέα, στον Παλαμά Καρδίτσας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και έξι πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει επίσης ένα ελικόπτερο (Ε/Π).

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