Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μαραθέα Παλαμά

Σε πλήρη κινητοποίηση η Πυροσβεστική με επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μαραθέα Παλαμά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Μαραθέα Παλαμά Καρδίτσας.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ.
  • Χρησιμοποιούνται έξι πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει κινητοποιήσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο.
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαραθέα, στον Παλαμά Καρδίτσας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και έξι πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει επίσης ένα ελικόπτερο (Ε/Π).

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