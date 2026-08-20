Αλεξανδρούπολη: Η κόκκινη καρδιά πήρε τη θέση του «Σταμάτη» στα φανάρια για τους πεζούς

Μια διαφορετική πινελιά στην πόλη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Αλεξανδρούπολη: Η κόκκινη καρδιά πήρε τη θέση του «Σταμάτη» στα φανάρια για τους πεζούς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Αλεξανδρούπολη, μια κόκκινη καρδιά αντικατέστησε το παραδοσιακό κόκκινο σύμβολο «Σταμάτης» σε φανάρια πεζών στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.
  • Η πρωτοβουλία ανήκει στον δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη και αποσκοπεί στην ευχάριστη αναμονή των πεζών και την υπενθύμιση των αγαπημένων τους προσώπων.
  • Η ιδέα βασίζεται σε εμπειρία του δημάρχου από την Ισλανδία και σχετίζεται με την προσπάθεια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και μείωσης παραβιάσεων από πεζούς.
  • Στο μέλλον προβλέπεται επέκταση της εφαρμογής της κόκκινης καρδιάς σε όλα τα φανάρια πεζών της Λεωφόρου Δημοκρατίας και γύρω από σχολεία.
  • Η αλλαγή στο σύμβολο στο φανάρι στοχεύει στη βελτίωση της διάθεσης των πολιτών και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, χωρίς να επιλύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης.
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Μια μικρή αλλά ξεχωριστή αλλαγή έκανε την εμφάνισή της από χθες στην Αλεξανδρούπολη, καθώς μια κόκκινη καρδιά αντικατέστησε το παραδοσιακό κόκκινο σύμβολο «Σταμάτης» σε φωτεινό σηματοδότη για τους πεζούς στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, την κεντρική λεωφόρο της πόλης.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Γιάννη Ζαμπούκη, και εφαρμόζεται αρχικά στον φωτεινό σηματοδότη μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών, ένα σημείο όπου καθημερινά καταγράφεται σημαντική κίνηση τόσο πεζών όσο και οχημάτων.

Μια ιδέα που ήρθε από την Ισλανδία

Η εικόνα της κόκκινης καρδιάς δεν είναι καινούργια για τον δήμαρχο. Όπως εξηγεί ο ίδιος στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, την είχε συναντήσει πριν από αρκετά χρόνια στους δρόμους της Ισλανδίας.

«Είχα δει την κόκκινη καρδιά πριν χρόνια στους δρόμους της Ισλανδίας και ήταν μία ευχάριστη εικόνα στη θέα της οποίας ασυναίσθητα χαμογέλασα», δηλώνει.

Η ιδέα, ωστόσο, έμεινε για χρόνια στο πίσω μέρος του μυαλού του, καθώς μετά την επιστροφή του στην Αλεξανδρούπολη ακολούθησε μια απαιτητική καθημερινότητα, με βασικό μέλημα τη συνεχή βελτίωση της ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της πόλης.

Η αυξημένη κίνηση «έφερε» ξανά την καρδιά

Αυτό που επανέφερε την εικόνα της κόκκινης καρδιάς στη σκέψη του δημάρχου ήταν η αυξημένη κίνηση που παρουσιάζει η Αλεξανδρούπολη τα τελευταία χρόνια.

Η κίνηση πεζών και οχημάτων είναι ιδιαίτερα έντονη, κυρίως από τις αρχές της άνοιξης μέχρι και το τέλος του φθινοπώρου, σε μια πόλη που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Έτσι, η κόκκινη καρδιά βρήκε τη θέση της στον φωτεινό σηματοδότη, αρχικά μόνο για τους πεζούς.

αλεξανδρούπολη - καρδιά

«Σκέψου στο φανάρι αυτούς που αγαπάς»

Πίσω από την πρωτοβουλία δεν βρίσκεται μόνο η προσπάθεια να γίνει πιο ευχάριστος ο χρόνος αναμονής στο φανάρι. Ο Γιάννης Ζαμπούκης θέλει η εικόνα της καρδιάς να λειτουργεί και ως μια μικρή υπενθύμιση των ανθρώπων που αγαπάμε.

«Στόχος είναι ταυτόχρονα με την ακινητοποίηση των πεζών να ενεργοποιείται στη θέα της καρδιάς το συναίσθημα, η χαρά στη σκέψη αγαπημένων προσώπων που περιμένουν να μας δουν».

Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί, η δική του «μετάφραση» του συμβόλου είναι: «Σκέψου στο φανάρι αυτούς που αγαπάς».

Η σκέψη αυτή, σύμφωνα με τον δήμαρχο, μπορεί να δώσει διαφορετικό νόημα στα λίγα δευτερόλεπτα αναμονής. Αντί ο πεζός να εκνευρίζεται ή να επιχειρεί να περάσει τον δρόμο πριν ανάψει το πράσινο, μπορεί να θυμηθεί τους ανθρώπους που τον περιμένουν.

Η καρδιά μπορεί να γίνει «σύμμαχος» της οδικής ασφάλειας

Η ιδέα συνδέεται έτσι και με την προσπάθεια να περιοριστούν οι παραβιάσεις της σήμανσης από τους πεζούς.

«Σ' αυτά τα δευτερόλεπτα που διαρκεί το στοπ, σκέψου τους αγαπημένους σου, αυτούς που σε περιμένουν και σταδιακά -όσο κι αν βιαζόμαστε- ο χρόνος της αναμονής ίσως δε μας κάνει να δυσανασχετούμε και δεν επιχειρούμε να διασχίσουμε το δρόμο παραβιάζοντας τη σήμανση», σημειώνει ο κ. Ζαμπούκης.

Η κόκκινη καρδιά, επομένως, επιχειρεί να μετατρέψει μια καθημερινή στιγμή αναμονής σε μια πιο ανθρώπινη εμπειρία, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης των κανόνων για την ασφαλή διέλευση των πεζών.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο, την πρώτη φάση μιας ευρύτερης προσπάθειας.

«Στο επόμενο διάστημα σκεφτόμαστε να επεκταθεί σε όλα τα φανάρια πεζών κατά μήκος της Λεωφόρου Δημοκρατίας αλλά και έξω από τα σχολεία», αναφέρει.

Με αυτόν τον τρόπο, η κόκκινη καρδιά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πιο αναγνωρίσιμο στοιχείο στους δρόμους της Αλεξανδρούπολης, δίνοντας έναν διαφορετικό τόνο στις διαβάσεις πεζών.

Μια μικρή αλλαγή στη διάθεση της καθημερινότητας

Ο Γιάννης Ζαμπούκης αναγνωρίζει ότι ένα διαφορετικό σύμβολο σε ένα φανάρι δεν μπορεί από μόνο του να λύσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης.

Μπορεί, όμως, να λειτουργήσει ως μια μικρή παρέμβαση που αλλάζει, έστω για λίγα δευτερόλεπτα, τη διάθεση των ανθρώπων.

«Ακόμη κι αν η εικόνα της κόκκινης καρδιάς δεν λύνει κάποιο πρόβλημα -εν προκειμένω το κυκλοφοριακό- ωστόσο μπορεί να βελτιώσει έστω και στιγμιαία τη διάθεση που είναι η κινητήριος δύναμη σε μία καθημερινότητα υψηλών ταχυτήτων», καταλήγει ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης.

*Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

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