Αλεξανδρούπολη: Μάχη για την επιμέλεια των δίδυμων αδελφών του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Snapshot Το αίτημα προσωρινής επιμέλειας του πατέρα που ζει στην Αδριανούπολη απορρίφθηκε στις 6 Ιουλίου.

Διεκδικητές της επιμέλειας είναι ο πατέρας, η πατρική γιαγιά, η μητρική θεία και η ανάδοχη οικογένεια των παιδιών.

Ο 3χρονος πέθανε τον Δεκέμβριο του 2025 από ασιτία, με τη μητέρα να κατηγορείται για ανθρωποκτονία διά παραλείψεως.

Η οριστική εκδίκαση των αιτήσεων για την επιμέλεια και της υπόθεσης της μητέρας έχει προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο και το τέλος του έτους αντίστοιχα. Snapshot powered by AI

Τέσσερις διαφορετικές αιτήσεις για την επιμέλεια των δίδυμων αδελφών του τρίχρονου αγοριού, ο θάνατος του οποίου από ασιτία είχε προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο τον Δεκέμβριο του 2025 στην Αλεξανδρούπολη, βρίσκονται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης απέρριψε στις 6 Ιουλίου το αίτημα προσωρινής διαταγής που είχε καταθέσει ο πατέρας των παιδιών, ο οποίος κατοικεί στην Αδριανούπολη της Τουρκίας, ζητώντας να του ανατεθεί η επιμέλειά τους. Η οριστική εξέταση όλων των εκκρεμών αιτήσεων έχει προγραμματιστεί για τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Διεκδικητές της επιμέλειας είναι ο πατέρας των παιδιών, η γιαγιά από την πατρική πλευρά που επίσης διαμένει στην Αδριανούπολη, η θεία τους από την πλευρά της μητέρας, καθώς και η ανάδοχη οικογένεια που φιλοξενεί ήδη τα δίδυμα, μετά από εισαγγελική εντολή, σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Η πολύκροτη υπόθεση ήρθε στο φως στις 17 Δεκεμβρίου 2025, όταν η μητέρα μετέφερε το τρίχρονο παιδί χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Η ιατροδικαστική εξέταση απέδωσε τον θάνατο στην ασιτία, ενώ μετά την έρευνα των Αρχών η μητέρα συνελήφθη και στις 23 Δεκεμβρίου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως με ενδεχόμενο δόλο.

Από την πλευρά της, η κατηγορούμενη είχε υποστηρίξει ότι φρόντιζε κανονικά για τη διατροφή του παιδιού της, επισημαίνοντας πως το αγόρι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, για τα οποία είχε απευθυνθεί σε ειδικούς και ψυχολόγους. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να προσδιοριστεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.