Μέχρι και οι καμήλες λυγίζουν: Η κλιματική κρίση και η ακραία ζέστη «γονατίζουν» την Αφρική

Οι καμήλες είναι σχεδιασμένες από τη φύση τους να αντέχουν τις υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο η συνεχώς αυξανόμενη ζέστη τους δημιουργεί σοβαρά προβλήματα με τα ποσοστά ασθενειών και θνησιμότητας τους να αγγίζει ιστορικά υψηλά ποσοστά 

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μέχρι και οι καμήλες λυγίζουν: Η κλιματική κρίση και η ακραία ζέστη «γονατίζουν» την Αφρική
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι καμήλες, αν και ανθεκτικές στη ζέστη, υποφέρουν πλέον από σοβαρά προβλήματα υγείας και υψηλή θνησιμότητα λόγω της αυξανόμενης θερμοκρασίας στην Αφρική.
  • Στην περιοχή Αφάρ της Αιθιοπίας, οι καμήλες αντιμετωπίζουν εγκαύματα, φουσκάλες και απώλεια τριχώματος εξαιτίας της ακραίας ζέστης και της καυτής άμμου.
  • Στη Σομαλία, σχεδόν το 46% των νοικοκυριών που εκτρέφουν καμήλες έχουν υποστεί απώλειες λόγω ξηρασίας, με ποσοστό θνησιμότητας έως 73% σε ορισμένες περιοχές.
  • Η Βόρεια Αφρική είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη περιοχή της ηπείρου, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 50°C και αυξανόμενα κύματα καύσωνα.
  • Ειδικοί ζητούν μέτρα όπως βελτιωμένη πρόσβαση σε νερό και κτηνιατρική φροντίδα για την προστασία των καμήλων και της ζωής στις αφρικανικές ερήμους.
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Οι καμήλες, γνωστές ως τα «πλοία της ερήμου» χάρη στην αντοχή τους στις ακραίες συνθήκες, φαίνεται πως δεν μένουν πλέον ανεπηρέαστες από την κλιματική κρίση και τις υψηλές θερμοκρασίες. Η ολοένα και πιο έντονη ζέστη στην Αφρική προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία και την επιβίωσή τους, ανησυχώντας επιστήμονες και κτηνοτρόφους.

Στην περιοχή Αφάρ της βορειοανατολικής Αιθιοπίας, μία από τις θερμότερες και πιο άνυδρες περιοχές του πλανήτη, οι νομάδες παρατηρούν δραματικές αλλαγές. Ο Άλι Ουμέρ, που διατηρεί περίπου 500 καμήλες, περιγράφει ότι τα ζώα υποφέρουν από φουσκάλες στα πόδια και παθαίνουν συχνά εγκαύματα από την καυτή άμμο, ενώ ακόμα και όταν ξαπλώνουν για να ξεκουραστούν, λόγω της ζέστης χάνουν μεγάλο μέρος από το τρίχωμά τους.

Καμήλες
Camels are silhouetted against the rising sun at the annual cattle fair in Pushkar, in the western Indian state of Rajasthan, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Rajesh Kumar Singh)AP

«Μέσα σε έναν μήνα πέθαναν οκτώ καμήλες λόγω της ακραίας ζέστης. Ακόμη και ο άνεμος, που άλλοτε δρόσιζε την περιοχή, πλέον μεταφέρει καυτό αέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο BBC.

Μελέτες δείχνουν ότι οι αυξανόμενες θερμοκρασίες προκαλούν θερμικό στρες, αφυδάτωση, εξάντληση και μεγαλύτερη ευπάθεια σε ασθένειες. Παράλληλα, η ξηρασία περιορίζει τα διαθέσιμα αποθέματα νερού, τη βλάστηση και τις σκιερές περιοχές που είναι απαραίτητες για την επιβίωση των ζώων.

Στη Σομαλία, έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο κατέγραψε ότι σχεδόν το 46% των νοικοκυριών που εκτρέφουν καμήλες έχει υποστεί απώλειες λόγω της ξηρασίας. Στην περιοχή Σουλ, το ποσοστό θνησιμότητας των ζώων αγγίζει το 73%.

https://www.instagram.com/p/DbKY55GAL9j/

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), η Βόρεια Αφρική είναι η περιοχή που θερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ήπειρο, ενώ τα κύματα καύσωνα έχουν αυξηθεί σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες. Το 2024 αρκετές χώρες της περιοχής κατέγραψαν θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Κτηνίατροι στην Κένυα αναφέρουν σημαντική αύξηση περιστατικών υπερθερμίας στις καμήλες, με τις απώλειες να έχουν αυξηθεί πάνω από 15% τα τελευταία δύο χρόνια.

Παρότι οι καμήλες διαθέτουν είναι «σχεδιασμένες» από τη φύση τους να αντέχουν θερμοκρασίες έως περίπου 40°C, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η συνεχής άνοδος της θερμοκρασίας ξεπερνά πλέον τις αντοχές τους.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι απαιτούνται μέτρα, όπως καλύτερη πρόσβαση σε νερό, επιπλέον τροφή και ενισχυμένη κτηνιατρική φροντίδα, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες και να προστατευθεί ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της ζωής στις ερήμους της Αφρικής.

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