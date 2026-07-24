Ο Jon Bon Jovi τερμάτισε πρόωρα συναυλία λόγω προβλήματος στη φωνή του

Snapshot Η συναυλία των Bon Jovi στο Madison Square Garden τερματίστηκε πρόωρα λόγω προβλήματος στη φωνή του Τζον Μπον Τζόβι.

Ο Τζον Μπον Τζόβι ενημέρωσε το κοινό για τη διακοπή και υποσχέθηκε ότι η συναυλία θα επαναπρογραμματιστεί.

Ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει λοίμωξη στα ιγμόρεια, που προκάλεσε το πρόωρο τέλος της εμφάνισης.

Το 2022, ο Τζον Μπον Τζόβι υποβλήθηκε σε επανορθωτική επέμβαση στις φωνητικές χορδές και η τρέχουσα περιοδεία είναι η πρώτη μεγάλη μετά την επέμβαση.

Η περιοδεία περιλαμβάνει εμφανίσεις στο Madison Square Garden και μελλοντικές συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Snapshot powered by AI

Συναυλία των Bon Jovi στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη έληξε νωρίτερα εξαιτίας προβλημάτων με τη φωνή του Τζον Μπον Τζόβι.

Ο τραγουδιστής ζήτησε συγγνώμη από το κοινό και διαβεβαίωσε ότι η εμφάνιση θα προγραμματιστεί εκ νέου.

Περίπου 90 λεπτά μετά την έναρξη της συναυλίας, ο Τζον Μπον Τζόβι είπε στο πλήθος ότι θα έπρεπε να διακόψει την παράσταση καθώς δεν αισθανόταν και πολύ καλά.

«Δεν έχω μιλήσει με κανέναν για τίποτα, αλλά μην πετάξετε τα αποκόμματα των εισιτηρίων σας», είπε ο τραγουδιστής σύμφωνα με βίντεο θαυμαστή. «Θα βρούμε μία λύση, εντάξει;. Απλώς περιμένετε θα βρούμε πώς να επαναπρογραμματίσουμε τη συναυλία. Αλλά θα πρέπει να ηρεμήσω απόψε ανέφερε.

Εκπρόσωπος του συγκροτήματος δήλωσε στο People: «Ο Τζον Μπον Τζόβι μίλησε από τη σκηνή και είπε στους θαυμαστές του ότι πάλευε με μια λοίμωξη στα ιγμόρεια, η οποία οδήγησε στο πρόωρο τέλος της συναυλίας. Στο πλαίσιο των εμφανίσεων των Bon Jovi στο Madison Square Garden, ο Τζον έχει πει επανειλημμένα ότι ήταν χαρά του που επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος».

Ο τραγουδιστής υποβλήθηκε το 2022 σε επανορθωτική επέμβαση στις φωνητικές χορδές και κατέγραψε την πορεία της αποκατάστασής του στο ντοκιμαντέρ «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story».

Η περιοδεία του συγκροτήματος που περιλαμβάνει τις συναυλίες στο Madison Square Garden καθώς και επερχόμενες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία είναι η πρώτη μεγάλη των Bon Jovi μετά την επέμβαση.