Ο Jon Bon Jovi τερμάτισε πρόωρα συναυλία λόγω προβλήματος στη φωνή του

Ο Τζον Μπον Τζόβι παρά το πρόβλημα που αντιμετώπισε, δεσμεύτηκε στο κοινό του πως θα επαναπρογραμματιστεί η συναυλία προκειμένου να επανορθώσει 

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

Ο Jon Bon Jovi τερμάτισε πρόωρα συναυλία λόγω προβλήματος στη φωνή του
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η συναυλία των Bon Jovi στο Madison Square Garden τερματίστηκε πρόωρα λόγω προβλήματος στη φωνή του Τζον Μπον Τζόβι.
  • Ο Τζον Μπον Τζόβι ενημέρωσε το κοινό για τη διακοπή και υποσχέθηκε ότι η συναυλία θα επαναπρογραμματιστεί.
  • Ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει λοίμωξη στα ιγμόρεια, που προκάλεσε το πρόωρο τέλος της εμφάνισης.
  • Το 2022, ο Τζον Μπον Τζόβι υποβλήθηκε σε επανορθωτική επέμβαση στις φωνητικές χορδές και η τρέχουσα περιοδεία είναι η πρώτη μεγάλη μετά την επέμβαση.
  • Η περιοδεία περιλαμβάνει εμφανίσεις στο Madison Square Garden και μελλοντικές συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.
Snapshot powered by AI

Συναυλία των Bon Jovi στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη έληξε νωρίτερα εξαιτίας προβλημάτων με τη φωνή του Τζον Μπον Τζόβι.

Ο τραγουδιστής ζήτησε συγγνώμη από το κοινό και διαβεβαίωσε ότι η εμφάνιση θα προγραμματιστεί εκ νέου.

Περίπου 90 λεπτά μετά την έναρξη της συναυλίας, ο Τζον Μπον Τζόβι είπε στο πλήθος ότι θα έπρεπε να διακόψει την παράσταση καθώς δεν αισθανόταν και πολύ καλά.

«Δεν έχω μιλήσει με κανέναν για τίποτα, αλλά μην πετάξετε τα αποκόμματα των εισιτηρίων σας», είπε ο τραγουδιστής σύμφωνα με βίντεο θαυμαστή. «Θα βρούμε μία λύση, εντάξει;. Απλώς περιμένετε θα βρούμε πώς να επαναπρογραμματίσουμε τη συναυλία. Αλλά θα πρέπει να ηρεμήσω απόψε ανέφερε.

Εκπρόσωπος του συγκροτήματος δήλωσε στο People: «Ο Τζον Μπον Τζόβι μίλησε από τη σκηνή και είπε στους θαυμαστές του ότι πάλευε με μια λοίμωξη στα ιγμόρεια, η οποία οδήγησε στο πρόωρο τέλος της συναυλίας. Στο πλαίσιο των εμφανίσεων των Bon Jovi στο Madison Square Garden, ο Τζον έχει πει επανειλημμένα ότι ήταν χαρά του που επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος».

Ο τραγουδιστής υποβλήθηκε το 2022 σε επανορθωτική επέμβαση στις φωνητικές χορδές και κατέγραψε την πορεία της αποκατάστασής του στο ντοκιμαντέρ «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story».

Η περιοδεία του συγκροτήματος που περιλαμβάνει τις συναυλίες στο Madison Square Garden καθώς και επερχόμενες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία είναι η πρώτη μεγάλη των Bon Jovi μετά την επέμβαση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:33ΥΓΕΙΑ

Ξυπνάτε μέσα στη νύχτα; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν το «μυστικό» για καλύτερο ύπνο

13:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: «Θα είναι τρέλα η επαναφορά της 13ης σύνταξης» - Η διεθνής κοινότητα μιλά για το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη για την επιμέλεια των δίδυμων αδελφών του 3χρονου που πέθανε από ασιτία - Τέσσερις αιτήσεις στο δικαστήριο

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Ένας μήνας επιπλέον στη θάλασσα και 2,5 εκατ. δολάρια: Πόσο κοστίζει στα δεξαμενόπλοια η κρίση στο Oρμούζ και το Μπαμπ αλ Μαντέμπ

13:14LIFESTYLE

Ο Jon Bon Jovi τερμάτισε πρόωρα συναυλία λόγω προβλήματος στη φωνή του

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Φθιώτιδας - «Προσέξτε τις επόμενες 12 ώρες»

13:04LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της με μια συγκινητική αναδρομή στα παιδικά της χρόνια

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Μέχρι και οι καμήλες λυγίζουν: Η κλιματική κρίση και η ακραία ζέστη «γονατίζουν» την Αφρική

13:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Red Code για 6 περιοχές το Σάββατο – Αναμένονται καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνοί και χαλάζι

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η μητέρα του μικρού Μπεν: «Τον άρπαξαν και τον πούλησαν - Οι 12.784 ημέρες ενός εφιάλτη»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Μετάλλιο Φιλντς: Δύο Κινέζοι κέρδισαν για πρώτη φορά το «Νόμπελ Μαθηματικών» - Έλυσαν πανάρχαια προβλήματα

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Ανακοινώθηκαν οι νικητές της κλήρωσης – Δείτε αν κερδίσατε

12:40ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου ζητά να συνεχιστεί η έρευνα - «Το κίνητρο ίσως δεν είναι αυτό που εμφανίζεται»

12:40LIFESTYLE

Μύκονος: Ο γυμνός influencer είχε ξαναχτυπήσει - Μπήκε σε καφέ και προσπάθησε να γδυθεί

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Λιμανάκια: Νεκρός ο οδηγός του Ι.Χ που ντεραπάρισε - Βίντεο

12:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα εποχή για την εθνική Γερμανίας: Ο Γιούργκεν Κλοπ ανέλαβε τη «Μάνσαφτ»

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Σύρο: Διαψεύδεται το σενάριο για τα ενοίκια - Το θύμα φέρεται να κουβαλούσε μαχαίρι, λοστό και αεροβόλο

12:27ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί έχετε φαγούρα στο τριχωτό της κεφαλής το καλοκαίρι;

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Κορωπί - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Σύρο: Διαψεύδεται το σενάριο για τα ενοίκια - Το θύμα φέρεται να κουβαλούσε μαχαίρι, λοστό και αεροβόλο

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δραματική επιδείνωση του Super El Niño - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

09:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Αναλυτική πρόγνωση για κέντρο και προάστια

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Λιμανάκια: Νεκρός ο οδηγός του Ι.Χ που ντεραπάρισε - Βίντεο

13:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Red Code για 6 περιοχές το Σάββατο – Αναμένονται καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνοί και χαλάζι

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Ανακοινώθηκαν οι νικητές της κλήρωσης – Δείτε αν κερδίσατε

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Αθηνά Ωνάση: Οι δύο ξαφνικές αλλαγές στη ζωή της που προκαλούν ερωτήματα

07:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου - «Προσοχή σε Αττική και Χαλκιδική - Οι επικίνδυνες ώρες»

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Φθιώτιδας - «Προσέξτε τις επόμενες 12 ώρες»

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

10:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Ποιο τμήμα έπεσε στο 12.925 από 17.350 - Ποιο ανέβηκε πάνω από 7.500 μόρια - Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Κορωπί - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

21:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία εξπρές -Πότε θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η μητέρα του μικρού Μπεν: «Τον άρπαξαν και τον πούλησαν - Οι 12.784 ημέρες ενός εφιάλτη»

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση φωτιάς στη Γαλλία: Εκκενώνονται τα «γαλλικά Χάμπτονς» - Τουρίστες και ντόπιοι απομακρύνονται με βάρκες

12:40ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου ζητά να συνεχιστεί η έρευνα - «Το κίνητρο ίσως δεν είναι αυτό που εμφανίζεται»

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η κηδεία της Μαίρης Λίντα - Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη ο άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ – Ελεύθερη η σύζυγός του

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν ECMWF και GEFS για τη βροχή στην Αττική - Ανάλυση Θοδωρή Κολυδά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ