Δύο Κινέζοι κέρδισαν το κορυφαίο βραβείο μαθηματικών στον κόσμο - Έλυσαν προβλήματα ενός αιώνα

Snapshot Οι Κινέζοι μαθηματικοί Χονγκ Γουάνγκ και Γιου Ντενγκ κέρδισαν το Μετάλλιο Φιλντς, το κορυφαίο βραβείο μαθηματικών στον κόσμο, για την επίλυση προβλημάτων που παρέμεναν άλυτα πάνω από έναν αιώνα.

Η 35χρονη Χονγκ Γουάνγκ είναι η τρίτη γυναίκα που λαμβάνει το Μετάλλιο Φιλντς και διδάσκει στις ΗΠΑ και τη Γαλλία.

Η Γουάνγκ και ο Ντενγκ έλυσαν δύο σημαντικά προβλήματα: το ερώτημα του Σοίτσι Κακέγια για τη μικρότερη περιοχή που σαρώνει ένα περιστρεφόμενο μολύβι σε τρισδιάστατο χώρο και το Έκτο Πρόβλημα του Χίλμπερτ σχετικά με τη συμπεριφορά συνόλων σωματιδίων.

Το Μετάλλιο Φιλντς απονέμεται κάθε τέσσερα χρόνια σε μαθηματικούς κάτω των 40 ετών και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.500 δολαρίων.

Το επίτευγμα των δύο Κινέζων μαθηματικών προκάλεσε ευρεία κάλυψη και ενθουσιασμό στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης. Snapshot powered by AI

Οι Κινέζοι μαθηματικοί Χονγκ Γουάνγκ και Γιου Ντενγκ έλαβαν μαζί με τον Τζον Πάρντον από τις ΗΠΑ και τον Τζέικον Τσίμερμαν από τον Καναδά το κορυφαίο βραβείο μαθηματικών στον κόσμο, κερδίζοντας από 10.500 δολάρια.Οι δύο Κινέζοι κέρδισαν για την επίλυση προβλημάτων που ταλαιπωρούσαν τους μαθηματικούς για περισσότερο από έναν αιώνα. Και η 35χρονη Γουάνγκ, η οποία διδάσκει στις ΗΠΑ και τη Γαλλία, είναι μόλις η τρίτη γυναίκα που λαμβάνει αυτή την τιμή.

Το Μετάλλιο Φιλντς, που θεωρείται το αντίστοιχο του βραβείου Νόμπελ στα μαθηματικά, απονεμήθηκε την Πέμπτη στις ΗΠΑ, καθώς οι ανθρώπινοι υπολογισμοί αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες προκλήσεις από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το επίτευγμα έγινε δεκτό με ενθουσιασμό στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα hashtag «Μετάλλιο Φιλντς» και «Πρώτοι Κινέζοι μαθηματικοί που κέρδισαν Μετάλλια Φιλντς» συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, από το Weibo μέχρι το Rednote. «Υπερηφάνεια για όλο τον κινεζικό λαό», αναφέρει ένα σχόλιο ενός χρήστη του Weibo. «Γινόμαστε μάρτυρες της ιστορίας», είπε ένας άλλος.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης κάλυψαν επίσης εκτενώς τους δύο ακαδημαϊκούς, με άρθρα που περιέγραφαν λεπτομερώς τα πάντα, από το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα έως τη σημασία του επιτεύγματός τους για τη χώρα. «Για την κινεζική μαθηματική κοινότητα, αυτό είναι ένα όνειρο που ελπίζουμε να πραγματοποιήσουμε εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο Σινγκ-Τουνγκ Γιάου, ο πρώτος Κινέζος που κατέκτησε το μετάλλιο Φιλντς.

Μαζί με τον συνάδελφό της, Γιου Ντενγκ η Γουάνγκ απάντησε σε ένα ερώτημα που έθεσε ο Ιάπωνας μαθηματικός Σοίτσι Κακέγια το 1917: Αν περιστρέψετε ένα μολύβι έτσι ώστε να το γυρίσετε εντελώς, ποια είναι η μικρότερη περιοχή που σαρώνει;

Ανέλυσαν το πρόβλημα με βάση την υπόθεση ότι το μολύβι επέπλεε σε έναν τρισδιάστατο χώρο και όχι σε μια επίπεδη επιφάνεια. Δημοσίευσαν τη μελέτη τους πέρυσι. «Αν αυτή η εικασία γοητεύει τόσο πολύ τους ανθρώπους, είναι επειδή αυτό το είδος φαινομένου εμφανίζεται φυσικά σε προβλήματα από πολύ διαφορετικούς τομείς», δήλωσε η Γουάνγκ στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο Ντενγκ, ένας 37χρονος καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, τιμήθηκε για το έργο του στην επίλυση ενός ακόμη προβλήματος αιώνα. Το 1900, ο Γερμανός μαθηματικός Ντέιβιντ Χίλμπερτ έθεσε το ερώτημα που θα γινόταν γνωστό ως το Έκτο Πρόβλημα του Χίλμπερτ: πώς μπορεί να υπολογιστεί η συμπεριφορά ενός συνόλου με βάση την κίνηση των μεμονωμένων σωματιδίων. Ο Ντενγκ έλυσε το πρόβλημα εξετάζοντας τη συμπεριφορά των αερίων.

Είπε ότι είναι «πραγματικά μεγάλη τιμή που το όνομά μου αναφέρεται στη λίστα όλων αυτών των σπουδαίων μαθηματικών που πάντα θαύμαζα». Η Γουάνγκ έχει εργαστεί στην αρμονική ανάλυση, η οποία εξετάζει την κίνηση των κυμάτων. Το Μετάλλιο Φιλντς απονέμεται κάθε τέσσερα χρόνια σε εξαιρετικούς μαθηματικούς κάτω των 40 ετών.

Γεννημένη το 1991 στην τουριστική πόλη Γκουιλίν, στη νότια περιοχή Γκουανγκσί, η Γουάνγκ «πήδηξε» δύο τάξεις στο δημοτικό σχολείο και εισήχθη στο φημισμένο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου το 2007 σε ηλικία 16 ετών. Αν και αρχικά σπούδασε γεωεπιστήμες, ένα χρόνο αργότερα μεταγράφηκε στο τμήμα μαθηματικών. Μετά την αποφοίτησή της, συνέχισε τις σπουδές της στο εξωτερικό, στο Πανεπιστήμιο Paris-Sud και στην École Polytechnique στη Γαλλία, και απέκτησε το διδακτορικό της στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT).

Τώρα είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και μόνιμη καθηγήτρια στο γαλλικό Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES). Το βράδυ της Πέμπτης, έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τη συνεχάρη για το μετάλλιο. «Ενσαρκώνει την αριστεία της έρευνάς μας και της εκπαίδευσής μας», δήλωσε ο Μακρόν σε μια ανάρτηση στο X. «Επιλέξτε τη Γαλλία για την επιστήμη», πρόσθεσε.

Ο Ντενγκ, ο οποίος άρχισε να συμμετέχει σε διαγωνισμούς μαθηματικών από το δημοτικό σχολείο, εισήχθη στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου το 2007 - την ίδια χρονιά με τη Γουάνγκ - αλλά μεταγράφηκε στο MIT το 2009. Απέκτησε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο από το 2024.