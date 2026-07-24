Τραγωδία στα Λιμανάκια: Νεκρός ο οδηγός του Ι.Χ που ντεραπάρισε - Βίντεο
Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που αποκολλήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι από την οροφή του αυτοκινήτου
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Την τελευταία του πνοή άφησε ο νεαρός οδηγός που τραυματίστηκε βαριά σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/7), στα Λιμανάκια στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη.
Το αυτοκίνητο του νεαρού εξετράπη της πορείας του, έπεσε πάνω στα βράχια και στη συνέχεια κατέληξε ντεραπαρισμένο στο οδόστρωμα.
Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που αποκολλήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι από την οροφή του αυτοκινήτου.
Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο αλλά δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο νεαρός προσπάθησε να αποφύγει ταξί που έκανε αναστροφή επιτόπου.
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