Θεσσαλονίκη: Τραγικό δυστύχημα με νεκρή 71χρονη – Παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο

Snapshot Μια 71χρονη γυναίκα σκοτώθηκε Θεσσαλονίκη όταν παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο.

Το δυστύχημα συνέβη στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενώ η γυναίκα διέσχιζε εκτός διάβασης πεζών.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ο 61χρονος οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη και η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 71χρονη γυναίκα το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) στη Θεσσαλονίκη, όταν παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 13:00 το μεσημέρι στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της οδού Περδίκα. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, η άτυχη γυναίκα κινούνταν πεζή εκτός διάβασης πεζών, όταν παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ένας 61χρονος.

Η 71χρονη διακομίστηκε εσπευσμένα με πολλαπλά τραύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να την κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Ο 61χρονος οδηγός του τουριστικού λεωφορείου συνελήφθη από τις αρχές, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

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