Γιατί έχετε φαγούρα στο τριχωτό της κεφαλής το καλοκαίρι;

Snapshot Η ζστη, ο ιδρώτας, το κολύμπι, η έκθεση στον ήλιο και τα προϊόντα περιποίησης μπορούν να προκαλέσουν φαγούρα στο τριχωτό της κεφαλής το καλοκαίρι λόγω ερεθισμού ή επιδείνωσης υπαρχουσών καταστάσεων.

Η φαγούρα μπορεί να οφείλεται σε πιτυρίδα, έκζεμα, ηλιακό έγκαυμα, δερματίτιδα εξ επαφής ή θυλακίτιδα, και η σωστή αντιμετώπιση εξαρτάται από την αιτία.

Το ξέπλυμα με γλυκό νερό μετά το κολύμπι και η χρήση καπέλου και αντηλιακού SPF 30 ή υψηλότερου μπορούν να μειώσουν τον ερεθισμό και την φλεγμονή στο τριχωτό της κεφαλής.

Η χρήση απαλών, χωρίς άρωμα σαμπουάν και η αποφυγή σφιχτών καπέλων και βαριών προϊόντων styling βοηθούν στην ανακούφιση από τη φαγούρα.

Σε περίπτωση επίμονης φαγούρας, πόνου, πρήξιμου, πύου, ανοιχτών πληγών ή τριχόπτωσης, απαιτείται ιατρική εξέταση από δερματολόγο για σωστή διάγνωση και θεραπεία. Snapshot powered by AI

Το καλοκαίρι μπορεί να μετατρέψει ένα ελαφρώς ευαίσθητο τριχωτό της κεφαλής σε ένα με έντονη φαγούρα. Η ζέστη, ο ιδρώτας, το κολύμπι, η έκθεση στον ήλιο και τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών μπορούν να διαταράξουν το προστατευτικό φράγμα του τριχωτού της κεφαλής ή να επιδεινώσουν ήδη υπάρχουσες καταστάσεις.

Η «καλοκαιρινή φαγούρα» δεν είναι φυσικά κάποια δερματολογική διάγνωση. Μπορεί να προέρχεται από απλό ερεθισμό, πιτυρίδα, έκζεμα, ηλιακό έγκαυμα, δερματίτιδα εξ επαφής ή φλεγμονή των θυλάκων των τριχών και η σωστή αντίδραση εξαρτάται από την εκάστοτε αιτία.

Γιατί η ζέστη και ο ιδρώτας προκαλούν φαγούρα στο τριχωτό της κεφαλής;

Ο ιδρώτας βοηθά στην ψύξη του σώματος, αλλά όταν στεγνώνει, το αλάτι και η υγρασία μπορούν να ερεθίσουν το ευαίσθητο δέρμα. Η ζέστη αυξάνει επίσης την παραγωγή λιπαρότητας, ενώ τα καπέλα, τα κράνη και τα πυκνά μαλλιά μπορούν να παγιδεύσουν τον ιδρώτα κοντά στο τριχωτό της κεφαλής. Αυτό το ζεστό, υγρό περιβάλλον μπορεί να επιδεινώσει τη φλεγμονή και να ενθαρρύνει τη συσσώρευση λιπαρότητας, νεκρού δέρματος και προϊόντων περιποίησης μαλλιών.

Για άτομα με σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, η εφίδρωση μπορεί να προκαλέσει έξαρση. Η πάθηση συνήθως προκαλεί φαγούρα με λευκά ή κιτρινωπά λέπια και μπορεί επίσης να επηρεάσει τα φρύδια, τα αυτιά ή τα πλάγια της μύτης. Ωστόσο, η πιτυρίδα δεν είναι αποκλειστικά ένα καλοκαιρινό πρόβλημα. Ο κρύος, ξηρός καιρός μπορεί επίσης να την επιδεινώσει.

Ποιες καλοκαιρινές συνήθειες μπορούν να ερεθίσουν το τριχωτό της κεφαλής;

Το κολύμπι είναι μια συχνή αιτία. Το χλώριο και το αλμυρό νερό μπορούν να ερεθίσουν τον δερματικό φραγμό, ιδιαίτερα σε άτομα με έκζεμα ή ευαίσθητο δέρμα. Το ξέπλυμα των μαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής με γλυκό νερό μετά το κολύμπι μειώνει τον χρόνο που αυτοί οι ερεθιστικοί παράγοντες παραμένουν σε επαφή με το δέρμα.

Το ηλιακό έγκαυμα μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία, ξεφλούδισμα και κνησμό, ειδικά κατά το μήκος μιας χωρίστρας ή σε σημεία όπου τα μαλλιά αραιώνουν. Ένα καπέλο με πλατύ γείσο προσφέρει αξιόπιστη προστασία. Το εκτεθειμένο δέρμα του τριχωτού της κεφαλής μπορεί επίσης να χρειάζεται ένα ευρέος φάσματος και ανθεκτικό στο νερό αντηλιακό με SPF 30 ή υψηλότερο.

Τα νέα αντηλιακά, τα ξηρά σαμπουάν, τα σπρέι styling, οι βαφές μαλλιών και τα αρωματισμένα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν ερεθιστική ή αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής. Αυτό συχνά προκαλεί έντονο κνησμό με ερυθρότητα, απολέπιση, αίσθημα καύσου ή έκκριση υγρού.

Μπορεί να είναι θυλακίτιδα και όχι πιτυρίδα;

Ναι. Η θυλακίτιδα επηρεάζει τους θύλακες των τριχών και μπορεί να μοιάζει με μικρά κνησμώδη ή ευαίσθητα σπυράκια, μερικές φορές με κρούστα ή πύον. Η θερμότητα, η υγρασία, η τριβή και η υπερβολική εφίδρωση μπορούν να κάνουν τους θύλακες πιο εύκολο να ερεθιστούν ή να μολυνθούν. Ένα σφιχτό καπέλο ή κράνος μπορεί να αυξήσει την τριβή και να παγιδεύσει τον ιδρώτα.

Σε αντίθεση με την πιτυρίδα, η θυλακίτιδα συνήθως προκαλεί ξεχωριστά εξογκώματα και όχι μόνο χαλαρές νιφάδες. Οι επίμονες ή επώδυνες δερματικές βλάβες θα πρέπει να εξετάζονται από δερματολόγο αντί να αντιμετωπίζονται επανειλημμένα με κοινά προϊόντα του εμπορίου “κατά της πιτυρίδας”.

Πώς θα βρείτε ανακούφιση από τη φαγούρα στο τριχωτό της κεφαλής το καλοκαίρι

Πλύνετε το τριχωτό της κεφαλής μετά από έντονη εφίδρωση και κολύμπι, χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και ένα απαλό, χωρίς άρωμα σαμπουάν. Αποφύγετε το ξύσιμο, το πολύ ζεστό νερό, τα σφιχτά καπέλα και τα βαριά προϊόντα styling που αφήνουν υπολείμματα.

Εάν το τριχωτό της κεφαλής είναι λιπαρό και ξεφλουδίζει, ένα σαμπουάν κατά της πιτυρίδας που περιέχει κετοκοναζόλη, σουλφίδιο του σεληνίου ή πυριθειόνη ψευδαργύρου μπορεί να βοηθήσει. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας και σταματήστε εάν σας προκαλεί κάψιμο ή εξάνθημα. Η υφή των μαλλιών και η κατάσταση του τριχωτού της κεφαλής επηρεάζουν τις ανάγκες πλύσης, επομένως το συχνότερο πλύσιμο δεν είναι αυτόματα καλύτερο για όλους.

Πότε πρέπει να πάτε σε δερματολόγο

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν η φαγούρα επιμένει, συνεχίζει να επιστρέφει ή συνοδεύεται από πόνο, πρήξιμο, πύον, ανοιχτές πληγές, παχιές πλάκες ή ανομοιόμορφη τριχόπτωση.

Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να υποδηλώνουν ψωρίαση, δερματίτιδα εξ επαφής, λοίμωξη ή δακτυλίτιδα του τριχωτού της κεφαλής (tinea capitis) και όχι συνηθισμένο καλοκαιρινό ερεθισμό.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να αναπτύξω ξαφνικά αλλεργία σε ένα σαμπουάν που χρησιμοποιώ εδώ και χρόνια;

Ναι. Η αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής μπορεί να αναπτυχθεί μετά από επαναλαμβανόμενη έκθεση, ακόμη και όταν ένα προϊόν ήταν προηγουμένως καλά ανεκτό. Ένας δερματολόγος μπορεί να κάνει δοκιμές σε μικρές περιοχές του δέρματος, για να εντοπίσει το υπεύθυνο συστατικό.

Σημαίνει η φαγούρα στο τριχωτό της κεφαλής ότι χάνω μαλλιά;

Συνήθως όχι. Ωστόσο, η σοβαρή φλεγμονή, η μυκητιασική λοίμωξη και το επαναλαμβανόμενο δυνατό ξύσιμο μπορεί να προκαλέσουν σπάσιμο ή προσωρινή τριχόπτωση. Γενικώς θα πρέπει να αξιολογούνται από ειδικό τυχόν νέες περιοχές τριχόπτωσης.

Συμπέρασμα

Ένα τριχωτό της κεφαλής που παρουσιάζει μεγαλύτερη φαγούρα το καλοκαίρι συχνά αντιδρά στον ιδρώτα, την παγιδευμένη υγρασία, το κολύμπι, την έκθεση στον ήλιο και τη συσσώρευση προϊόντων. Ο απαλός καθαρισμός, το άμεσο ξέπλυμα και η αντηλιακή προστασία του τριχωτού της κεφαλής μπορεί να βοηθήσουν, αλλά τα εξογκώματα, οι πληγές, η επίμονη φλεγμονή και η τριχόπτωση χρειάζονται σωστή διάγνωση.

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