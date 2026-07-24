Συγκλονίζει η μητέρα του μικρού Μπεν: «Τον άρπαξαν και τον πούλησαν - Οι 12.784 ημέρες ενός εφιάλτη»

Snapshot Ο Μπεν Νίνταμ εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στην Κω το 1991 σε ηλικία 21 μηνών, χωρίς να βρεθούν ίχνη του.

Η μητέρα του πιστεύει ότι ο Μπεν απήχθη και πουλήθηκε παράνομα για υιοθεσία, απορρίπτοντας την εκδοχή δυστυχήματος.

Παρά τις επανειλημμένες απογοητεύσεις, συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις και έχει ξεκινήσει νέα έρευνα με ιδιωτική εταιρεία για την υπόθεση.

Εκφράζει παράπονα για τη χαμηλή χρηματοδότηση της έρευνας σε σύγκριση με άλλες εξαφανίσεις, όπως αυτή της Μαντλίν ΜακΚαν.

Η μητέρα εξακολουθεί να ζει με ενοχές και ελπίζει να μάθει κάποια μέρα την αλήθεια για την τύχη του γιου της. Snapshot powered by AI

Τριάντα πέντε χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ο μικρός Μπεν Νίνταμ εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στην Κω, όμως η μητέρα του, Κέρι Νίνταμ, εξακολουθεί να ζει με το ίδιο αναπάντητο ερώτημα: τι απέγινε το παιδί της.

Στις 24 Ιουλίου 1991, ο μόλις 21 μηνών Βρετανός εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει πίσω του το παραμικρό ίχνος, ενώ έπαιζε έξω από ένα αγρόκτημα στο οποίο οι παππούδες του πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης. Από τότε έχουν περάσει 12.784 ημέρες, χωρίς καμία οριστική απάντηση για την τύχη του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 35 χρόνων από την εξαφάνισή του, η μητέρα του παραχώρησε μια ιδιαίτερα συγκινητική συνέντευξη στη βρετανική εφημερίδα The Sun, μιλώντας για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε μαζί του, τις ενοχές που εξακολουθεί να κουβαλά και την πεποίθησή της ότι ο γιος της δεν πέθανε σε δυστύχημα, αλλά απήχθη και πουλήθηκε παράνομα για υιοθεσία.

«Οι αναμνήσεις μου είναι από όταν ήταν ακόμη μωρό»

Η Κέρι ήταν μόλις 19 ετών όταν μετακόμισε από το Σέφιλντ στην Ελλάδα, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στους γονείς της, Έντι και Κριστίν, αλλά και στον μικρότερο αδελφό της, οι οποίοι ζούσαν ήδη στην Κω.

Για να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένειά της, εργάστηκε σε ξενοδοχείο του νησιού. Την ημέρα της εξαφάνισης βρισκόταν στη δουλειά, έχοντας αφήσει τον μικρό Μπεν στη φροντίδα των παππούδων του.

«Οι αναμνήσεις μου από τον Μπεν είναι κυρίως από τότε που ήταν μωρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όταν πήγαινα στη δουλειά, μιμούνταν τους ήχους από τα πρόβατα και τις αγελάδες. Μιλούσε, γελούσε συνεχώς. Αυτές είναι οι εικόνες που έχω κρατήσει από εκείνον.»

Το τελευταίο πρωινό

Η Κέρι θυμάται με κάθε λεπτομέρεια το τελευταίο πρωινό που πέρασε με τον γιο της.

Όπως περιγράφει, τον άφησε στο τροχόσπιτο των γονιών της, όπου έτρωγε πρωινό, χωρίς να θέλει να καθίσει ήσυχος ούτε στιγμή.

«Ήταν όπως πάντα. Ένα ζωηρό, παιχνιδιάρικο παιδί. Κάθισα μαζί του όσο έτρωγε το πρωινό του, αλλά δεν ήθελε να φάει. Συνέχεια έτρεχε έξω να παίξει, επέστρεφε για μία κουταλιά και μετά ξανά έξω.»

Τον περιγράφει ως ένα παιδί γεμάτο περιέργεια.

«Ήταν πολύ σκανταλιάρης. Έβαζε τα χέρια του παντού.»

Η τελευταία εικόνα που έχει χαραχτεί στη μνήμη της είναι συγκλονιστική.

«Όταν έφυγα, είχε αυγό σε όλο του το πρόσωπο και στεκόταν στον κήπο.»

«Βασανίζω τον εαυτό μου εδώ και 35 χρόνια»

Παρά το γεγονός ότι γνωρίζει πως δεν ευθύνεται για όσα συνέβησαν, η μητέρα του Μπεν παραδέχεται ότι οι ενοχές δεν την εγκατέλειψαν ποτέ.

«Έχω τεράστιες ενοχές. Δεν θα έπρεπε, γιατί εκατομμύρια γονείς αφήνουν τα παιδιά τους στους παππούδες για να πάνε στη δουλειά. Ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό.»

Ωστόσο, όπως εξομολογείται, το μυαλό της επιστρέφει συνεχώς στην ίδια σκέψη.

«Αναρωτιέμαι συνέχεια: τι θα είχε συμβεί αν δεν είχα πάει στη δουλειά εκείνη την ημέρα; Αυτό με τρώει μέσα μου. Γιατί δεν πήρα απλώς άδεια; Δεν μου άρεσε καν εκείνη η δουλειά. Δούλευα μόνο γιατί χρειαζόμασταν χρήματα για να ζήσουμε στην Ελλάδα.»

Και συμπληρώνει:

«Καμιά φορά σταυρώνω τον ίδιο μου τον εαυτό. Σκέφτομαι συνεχώς: γιατί δεν έμεινα σπίτι εκείνη την ημέρα; Είναι αυτό το "κι αν..." που δεν με αφήνει ποτέ.»

Η θεωρία που δεν εγκατέλειψε ποτέ

Η υπόθεση της εξαφάνισης του Μπεν Νίνταμ έχει απασχολήσει επί δεκαετίες τόσο τις ελληνικές όσο και τις βρετανικές Αρχές.

Κατά καιρούς έχουν εξεταστεί πολλές θεωρίες, μεταξύ των οποίων και εκείνη που ήθελε ένα εκσκαπτικό μηχάνημα, το οποίο εργαζόταν κοντά στο σημείο, να παρέσυρε κατά λάθος το παιδί και στη συνέχεια το σώμα του να θάφτηκε χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Μάλιστα, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες ανασκαφές στην περιοχή, χωρίς όμως να εντοπιστούν ανθρώπινα λείψανα ή άλλα στοιχεία που να οδηγούν σε ασφαλές συμπέρασμα.

Η Κέρι, ωστόσο, απορρίπτει αυτή την εκδοχή.

Επιμένει πως ο γιος της έπεσε θύμα κυκλωμάτων εμπορίας παιδιών, τα οποία, όπως υποστηρίζει, δραστηριοποιούνταν εκείνη την περίοδο στην περιοχή.

«Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν», τονίζει.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να πιστέψουν ότι υπάρχουν τέτοια εγκλήματα, γιατί είναι φρικτά. Όμως εγώ τα έχω μελετήσει. Έχω διαβάσει γι' αυτά. Ξέρω ότι συνέβαιναν.»

Όπως αποκάλυψε, ήδη από τις πρώτες ημέρες μετά την εξαφάνιση, ο πατέρας της είχε πληροφορηθεί από κατοίκους της περιοχής ότι ένα ξανθό παιδί με γαλανά μάτια θα μπορούσε να πουληθεί έναντι μεγάλου χρηματικού ποσού για παράνομη υιοθεσία.

«Δεν ξέρω καν πώς θα έμοιαζε σήμερα»

Η σκέψη μιας πιθανής επανένωσης παραμένει ζωντανή, αν και η ίδια παραδέχεται ότι δυσκολεύεται πλέον να φανταστεί την εικόνα του.

«Είναι παράξενο, γιατί το μόνο που έχω είναι η φωτογραφία ηλικιακής προσομοίωσης. Την κοιτάζω και σκέφτομαι ότι ίσως έτσι να είναι σήμερα. Όμως οι πραγματικές μου αναμνήσεις είναι από τότε που ήταν ακόμη μωρό.»

Η απογοήτευση από το τεστ DNA

Τον περασμένο μήνα η Κέρι αποκάλυψε ότι ένας άνδρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος είχε επικοινωνήσει μαζί της τον Ιανουάριο πιστεύοντας ότι ίσως ήταν ο Μπεν, τελικά δεν είχε καμία βιολογική συγγένεια μαζί της, καθώς το τεστ DNA απέκλεισε το ενδεχόμενο.

Παρά τη νέα απογοήτευση, εξακολουθεί να πιστεύει ότι κάποια μέρα θα μάθει την αλήθεια.

Η τελευταία προσπάθεια για απαντήσεις

Η μητέρα του Μπεν θεωρεί πως βρίσκεται μπροστά στην τελευταία μεγάλη ευκαιρία να ανακαλύψει τι πραγματικά συνέβη το καλοκαίρι του 1991.

Όπως υποστηρίζει, πρόσφατα ενημερώθηκε ότι μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν ξεχασμένο φάκελο εγγράφων, ο οποίος ενδέχεται να περιέχει κρίσιμες πληροφορίες για την υπόθεση.

Η ίδια έχει ξεκινήσει συνεργασία με ιδιωτική ερευνητική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, η οποία της ανέφερε ότι μπορεί να εξασφαλίσει έγγραφα της Αστυνομίας της Κω, τα οποία προσπαθεί να αποκτήσει ήδη από το 2016.

Ωστόσο, για να χρηματοδοτήσει τη νέα αυτή έρευνα, αναγκάζεται να συγκεντρώσει χρήματα μέσω της πλατφόρμας GoFundMe.

Παράπονα για τη χρηματοδότηση της έρευνας

Η Κέρι έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά της για τη διαφορά που υπάρχει στη χρηματοδότηση της υπόθεσης του γιου της σε σύγκριση με εκείνη της Μαντλίν ΜακΚαν, η οποία εξαφανίστηκε στην Πορτογαλία το 2007.

Σύμφωνα με την ίδια, η έρευνα για τη ΜακΚαν έχει λάβει πάνω από δέκα φορές περισσότερους δημόσιους πόρους, ενώ εκείνη εξακολουθεί να προσπαθεί μόνη της να συγκεντρώσει χρήματα, ακόμη και για να αυξήσει την αμοιβή των 7.500 λιρών που προσφέρεται σε όποιον δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για την τύχη του Μπεν.

Τρεις δεκαετίες και πλέον μετά την εξαφάνιση που συγκλόνισε την Ελλάδα και τη Βρετανία, η υπόθεση του Μπεν Νίνταμ παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια των τελευταίων δεκαετιών. Και για τη μητέρα του, ο χρόνος δεν έχει απαλύνει ούτε τον πόνο ούτε τις ενοχές, καθώς εξακολουθεί να ελπίζει ότι κάποια μέρα θα μάθει τι πραγματικά συνέβη στο μικρό αγόρι που άφησε να παίζει στον κήπο εκείνο το μοιραίο πρωινό της 24ης Ιουλίου 1991.

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