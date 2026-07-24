Νέα εποχή για την εθνική Γερμανίας: Ο Γιούργκεν Κλοπ ανέλαβε τη «Μάνσαφτ»

Η εποχή του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας άρχισε με κάθε επισημότητα την Παρασκευή (24/7), καθώς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γνωστοποίησε ότι θα είναι ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός.

Ο πρώην προπονητής των Μάιντς, Μπορούσια Ντόρτμουντ και Λίβερπουλ διαδέχεται επίσημα τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του και γίνεται ο 13ος κατά σειρά προπονητής της «Μάνσαφτ».

Στο πλευρό του Γιούργκεν Κλοπ θα βρίσκονται οι Πέτερ Κράβετς, Πεπ Λάιντερς και Σβεν Μπέντερ, οι οποίοι θα αποτελέσουν το προπονητικό του επιτελείο ως βοηθοί προπονητές.

Οι προηγούμενοι προπονητές της εθνικής Γερμανίας:

Ότο Νερτς (1923 – 1936): 13 χρόνια

Ζεπ Χέρμπεργκερ (1936 – 1964): 28 χρόνια

Χέλμουτ Σεν (1964 – 1978): 14 χρόνια

Γιουπ Ντέρβαλ (1978 – 1984): 6 χρόνια

Φραντς Μπεκενμπάουερ (1984 – 1990): 6 χρόνια

Μπέρτι Φογκτς (1990 – 1998): 8 χρόνια

Έριχ Ρίμπεκ (1998 – 2000): 2 χρόνια

Ρούντι Φέλερ (2000 – 2004): 4 χρόνια

Γιούργκεν Κλίνσμαν (2004 – 2006): 2 χρόνια

Γιόακιμ Λεβ (2006 – 2021): 15 χρόνια

Χάνσι Φλικ (2021 – 2023): 2 χρόνια

Γιούλιαν Νάγκελσμαν (2023 – 2026): 3 χρόνια

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