Μουντιάλ 2026: Νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας ο Γιούργκεν Κλοπ

Snapshot Ο Γιούργκεν Κλοπ συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Γερμανίας.

Η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία πήρε την απόφαση μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της ομάδας στο Μουντιάλ 2026 στη φάση των «32».

Ο Κλοπ αντικαθιστά τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν και επιστρέφει στην προπονητική μετά από δύο χρόνια αποχής.

Προηγουμένως, ο Κλοπ είχε αναλάβει ρόλο διευθυντή ποδοσφαίρου στο δίκτυο ομάδων της Red Bull.

Οι λεπτομέρειες του μακροπρόθεσμου συμβολαίου και του σχεδίου του Κλοπ βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση. Snapshot powered by AI

Ο Γιούργκεν Κλοπ επιστρέφει στην προπονητική δράση, καθώς φέρεται να έχει συμφωνήσει να αναλάβει την εθνική ομάδα της Γερμανίας.

Η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία προχώρησε σε μια ηχηρή απόφαση μετά τη νέα αποτυχία της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόωρα στη φάση των «32» με τον αποκλεισμό από την Παραγουάη.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο αντικαταστάτης του Γιούλιαν Νάγκελσμαν θα είναι ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο 59χρονος τεχνικός επιστρέφει έτσι στους πάγκους μετά από δύο χρόνια, όταν και αποχώρησε από τη Λίβερπουλ.

??? BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! ?



Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.



RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Το προηγούμενο διάστημα είχε αναλάβει ρόλο διευθυντή ποδοσφαίρου στο δίκτυο ομάδων της Red Bull, ωστόσο πλέον αναμένεται να επιστρέψει ενεργά στην προπονητική, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γερμανίας.