Μάχη για την επιμέλεια των δίδυμων αδελφών του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Τέσσερις αιτήσεις για την επιμέλεια των δίδυμων αδελφών του 3χρονου που πέθανε από ασιτία εξετάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης

Μάχη για την επιμέλεια των δίδυμων αδελφών του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το αίτημα προσωρινής επιμέλειας του πατέρα που ζει στην Αδριανούπολη απορρίφθηκε στις 6 Ιουλίου.
  • Διεκδικητές της επιμέλειας είναι ο πατέρας, η πατρική γιαγιά, η μητρική θεία και η ανάδοχη οικογένεια των παιδιών.
  • Ο 3χρονος πέθανε τον Δεκέμβριο του 2025 από ασιτία, με τη μητέρα να κατηγορείται για ανθρωποκτονία διά παραλείψεως.
  • Η οριστική εκδίκαση των αιτήσεων για την επιμέλεια και της υπόθεσης της μητέρας έχει προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο και το τέλος του έτους αντίστοιχα.
Snapshot powered by AI

Τέσσερις διαφορετικές αιτήσεις για την επιμέλεια των δίδυμων αδελφών του τρίχρονου αγοριού, ο θάνατος του οποίου από ασιτία είχε προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο τον Δεκέμβριο του 2025 στην Αλεξανδρούπολη, βρίσκονται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης απέρριψε στις 6 Ιουλίου το αίτημα προσωρινής διαταγής που είχε καταθέσει ο πατέρας των παιδιών, ο οποίος κατοικεί στην Αδριανούπολη της Τουρκίας, ζητώντας να του ανατεθεί η επιμέλειά τους. Η οριστική εξέταση όλων των εκκρεμών αιτήσεων έχει προγραμματιστεί για τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Διεκδικητές της επιμέλειας είναι ο πατέρας των παιδιών, η γιαγιά από την πατρική πλευρά που επίσης διαμένει στην Αδριανούπολη, η θεία τους από την πλευρά της μητέρας, καθώς και η ανάδοχη οικογένεια που φιλοξενεί ήδη τα δίδυμα, μετά από εισαγγελική εντολή, σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Η πολύκροτη υπόθεση ήρθε στο φως στις 17 Δεκεμβρίου 2025, όταν η μητέρα μετέφερε το τρίχρονο παιδί χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Η ιατροδικαστική εξέταση απέδωσε τον θάνατο στην ασιτία, ενώ μετά την έρευνα των Αρχών η μητέρα συνελήφθη και στις 23 Δεκεμβρίου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως με ενδεχόμενο δόλο.

Από την πλευρά της, η κατηγορούμενη είχε υποστηρίξει ότι φρόντιζε κανονικά για τη διατροφή του παιδιού της, επισημαίνοντας πως το αγόρι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, για τα οποία είχε απευθυνθεί σε ειδικούς και ψυχολόγους. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να προσδιοριστεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: «Θα είναι τρέλα η επαναφορά της 13ης σύνταξης» - Η διεθνής κοινότητα μιλά για το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη για την επιμέλεια των δίδυμων αδελφών του 3χρονου που πέθανε από ασιτία - Τέσσερις αιτήσεις στο δικαστήριο

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Ένας μήνας επιπλέον στη θάλασσα και 2,5 εκατ. δολάρια: Πόσο κοστίζει στα δεξαμενόπλοια η κρίση στο Oρμούζ και το Μπαμπ αλ Μαντέμπ

13:14LIFESTYLE

Ο Jon Bon Jovi τερμάτισε πρόωρα συναυλία λόγω προβλήματος στη φωνή του

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Φθιώτιδας - «Προσέξτε τις επόμενες 12 ώρες»

13:04LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της με μια συγκινητική αναδρομή στα παιδικά της χρόνια

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Μέχρι και οι καμήλες λυγίζουν: Η κλιματική κρίση και η ακραία ζέστη «γονατίζουν» την Αφρική

13:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Red Code για 6 περιοχές το Σάββατο – Αναμένονται καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνοί και χαλάζι

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η μητέρα του μικρού Μπεν: «Τον άρπαξαν και τον πούλησαν - Οι 12.784 ημέρες ενός εφιάλτη»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Μετάλλιο Φιλντς: Δύο Κινέζοι κέρδισαν για πρώτη φορά το «Νόμπελ Μαθηματικών» - Έλυσαν πανάρχαια προβλήματα

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Ανακοινώθηκαν οι νικητές της κλήρωσης – Δείτε αν κερδίσατε

12:40ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου ζητά να συνεχιστεί η έρευνα - «Το κίνητρο ίσως δεν είναι αυτό που εμφανίζεται»

12:40LIFESTYLE

Μύκονος: Ο γυμνός influencer είχε ξαναχτυπήσει - Μπήκε σε καφέ και προσπάθησε να γδυθεί

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Λιμανάκια: Νεκρός ο οδηγός του Ι.Χ που ντεραπάρισε - Βίντεο

12:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα εποχή για την εθνική Γερμανίας: Ο Γιούργκεν Κλοπ ανέλαβε τη «Μάνσαφτ»

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Σύρο: Διαψεύδεται το σενάριο για τα ενοίκια - Το θύμα φέρεται να κουβαλούσε μαχαίρι, λοστό και αεροβόλο

12:27ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί έχετε φαγούρα στο τριχωτό της κεφαλής το καλοκαίρι;

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Κορωπί - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης κατά Τσίπρα: Το κόμμα του είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2, απλά με άλλο όνομα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Σύρο: Διαψεύδεται το σενάριο για τα ενοίκια - Το θύμα φέρεται να κουβαλούσε μαχαίρι, λοστό και αεροβόλο

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δραματική επιδείνωση του Super El Niño - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

09:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Αναλυτική πρόγνωση για κέντρο και προάστια

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Λιμανάκια: Νεκρός ο οδηγός του Ι.Χ που ντεραπάρισε - Βίντεο

13:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Red Code για 6 περιοχές το Σάββατο – Αναμένονται καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνοί και χαλάζι

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Αθηνά Ωνάση: Οι δύο ξαφνικές αλλαγές στη ζωή της που προκαλούν ερωτήματα

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Ανακοινώθηκαν οι νικητές της κλήρωσης – Δείτε αν κερδίσατε

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Κορωπί - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

07:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου - «Προσοχή σε Αττική και Χαλκιδική - Οι επικίνδυνες ώρες»

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η μητέρα του μικρού Μπεν: «Τον άρπαξαν και τον πούλησαν - Οι 12.784 ημέρες ενός εφιάλτη»

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Φθιώτιδας - «Προσέξτε τις επόμενες 12 ώρες»

21:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία εξπρές -Πότε θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

10:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Ποιο τμήμα έπεσε στο 12.925 από 17.350 - Ποιο ανέβηκε πάνω από 7.500 μόρια - Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

12:40ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου ζητά να συνεχιστεί η έρευνα - «Το κίνητρο ίσως δεν είναι αυτό που εμφανίζεται»

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση φωτιάς στη Γαλλία: Εκκενώνονται τα «γαλλικά Χάμπτονς» - Τουρίστες και ντόπιοι απομακρύνονται με βάρκες

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η κηδεία της Μαίρης Λίντα - Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη ο άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ – Ελεύθερη η σύζυγός του

10:36LIFESTYLE

Άκης Παυλόπουλος: Με δάκρυα η τελευταία του ημέρα στον ΣΚΑΪ - Πώς χαιρέτησε κοινό και συνεργάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ