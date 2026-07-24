Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει το 10ο Φεστιβάλ Δωδώνης και το 3ο Vikos Festival

Παραμένοντας σταθερά δίπλα σε σημαντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες της Ηπείρου, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συμμετέχει ως χορηγός στο 10ο Φεστιβάλ Δωδώνης και στο 3ο Vikos Festival, ενισχύοντας δύο θεσμούς που αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα και τη δημιουργική δυναμική του τόπου.

Το 3ο Vikos Festival πραγματοποιείται από τις 29 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου 2026, στο υπαίθριο θέατρο «Άγγελος Κίτσος», στο Μονοδένδρι Ζαγορίου. Με κεντρικό θεματικό άξονα τη Γυναίκα, η φετινή διοργάνωση παρουσιάζει ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, φωτίζοντας διαφορετικές εκφάνσεις της γυναικείας παρουσίας και δημιουργίας. Όλες οι παραστάσεις προσφέρονται δωρεάν στο κοινό, ενισχύοντας τον ανοιχτό και προσβάσιμο χαρακτήρα του φεστιβάλ. Στο πλευρό της διοργάνωσης βρίσκεται για ακόμη μια χρονιά και το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, στηρίζοντας έμπρακτα τον πολιτισμό και την ανάδειξη της κοινωνικής συμπερίληψης, μέσω της γυναικείας δημιουργίας.

Από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου 2026, το 10ο Φεστιβάλ Δωδώνης επιστρέφει στο εμβληματικό Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, με ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων και μουσικών συναυλιών. Συμπληρώνοντας δέκα χρόνια παρουσίας, ο θεσμός επιβεβαιώνει τη δυναμική και τη διαχρονική του αξία ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά σημεία αναφοράς της Ηπείρου. Μέσα από τη χορηγική του παρουσία, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ συμβάλλει στη συνέχιση και την περαιτέρω ανάδειξη μιας διοργάνωσης με ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα.

Η συνολική στήριξη των δύο διοργανώσεων επιβεβαιώνει τη διαχρονική σύνδεση του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ με τον τόπο του, την Ήπειρο, καθώς και τη σταθερή του προσήλωση σε πρωτοβουλίες που προάγουν τον πολιτισμό, αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ταυτότητα του τόπου και δημιουργούν εμπειρίες με ουσιαστικό και διαρκές αποτύπωμα.

Γιατί για το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, η ενίσχυση του πολιτισμού αποτελεί ουσιαστική επένδυση ανεξίτηλης αξίας, στον άνθρωπο, στον τόπο και στο μέλλον του.