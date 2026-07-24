Νέα κλιμάκωση στην Ερυθρά Θάλασσα: Ξανά σε «υψηλό επίπεδο» η απειλή στο Μπαμπ αλ–Μαντέμπ

Αναβάθμιση της απειλής στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και το Στενό Μπαμπ αλ–Μαντέμπ, από «μεσαία» σε «υψηλή», ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες».

Η ενημέρωση ακολουθεί ανακοίνωση των Χούθι της Υεμένης για ναυτικό αποκλεισμό εις βάρος της Σαουδικής Αραβίας και την επίθεση εναντίον του MV ENCELIA, δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαιοειδών (oil products tanker) με σημαία Σαουδικής Αραβίας. Όπως επισημαίνεται, η απειλή αξιολογείται ως «μεσαία» στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα και ως «μεσαία» στον Κόλπο του Άντεν.

Δείτε εδώ το αρχείο:

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΑΣΠΙΔΕΣ»

Ολόκληρο το ενημερωτικό μήνυμα προς τη ναυτιλιακή βιομηχανία:

«Περιστατικά στην Ερυθρά Θάλασσα, το Μπαμπ αλ–Μαντέμπ και τον Κόλπο του Άντεν

Ημέρες χωρίς περιστατικό: 2

Τελευταίο αναφερόμενο περιστατικό: 22 Ιουλίου 2026

Γενική κατάσταση

Από τις 28 Φεβρουαρίου 2026, η σύγκρουση στην οποία εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν έχει αναδιαμορφώσει σημαντικά το περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας. Η σύγκρουση έχει σταδιακά επεκταθεί πέραν της ιρανικής επικράτειας, με στρατιωτικές επιχειρήσεις και αντίποινα να επηρεάζουν πολλαπλά μέτωπα.

Μετά την κατάρρευση της διπλωματικής δυναμικής που δημιουργήθηκε από το Μνημόνιο Κατανόησης του Ιουνίου, η κατάσταση ασφαλείας έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών υποδομών, ενώ το Ιράν έχει απαντήσει με άμεσες στρατιωτικές ενέργειες κατά αμερικανικών συμφερόντων. Ο κίνδυνος περαιτέρω περιφερειακής κλιμάκωσης παραμένει υψηλός, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές επαφές.

Οι δυνάμεις των Χούθι συνεχίζουν να απειλούν την εμπορική ναυτιλία που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνδέεται με την τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Τρέχουσα κατάσταση

Η ανακοίνωση των Χούθι για επιβολή ναυτικού εμπάργκο, στις 20 Ιουλίου 2026, και η επακόλουθη στοχοποίηση του πλοίου MV ENCELIA (IMO 9240172) στις 22 Ιουλίου 2026, συνιστούν σημαντική κλιμάκωση της εξαναγκαστικής ναυτικής στρατηγικής της οργάνωσης.

Οι ναυτικές επιχειρήσεις των Χούθι εκτιμάται με υψηλή πιθανότητα ότι αποσκοπούν στην άσκηση πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η επαναλειτουργία λιμένων και αεροδρομίων υπό τον έλεγχο των Χούθι, η καταβολή μισθών, ανθρωπιστικά μέτρα και ανταλλαγές κρατουμένων.

Ο όγκος της ναυτιλιακής κίνησης που διέρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα δεν έχει επηρεαστεί και παραμένει περίπου στα 43 πλοία ημερησίως.

Η EUNAVFOR ASPIDES συνεχίζει με σταθερό ρυθμό τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και την προστασία της ναυσιπλοΐας, εντός των διαθέσιμων μέσων και δυνατοτήτων της.

Το επίπεδο απειλής

Λαμβάνοντας υπόψη το πρότυπο συμπεριφοράς των Χούθι και δεδομένου ότι οι ανακοινώσεις απαγορεύσεων διέλευσης έχουν λειτουργήσει ως ένδειξη επικείμενων εχθρικών ενεργειών, το επίπεδο απειλής για τα πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα (RS), το Στενό Μπαμπ αλ–Μαντέμπ (BaM), τον Κόλπο του Άντεν (GoA) και την Αραβική Θάλασσα (AS) αξιολογείται ως εξής:

Μεσαίο επίπεδο απειλής: Βόρεια Ερυθρά Θάλασσα. Υψηλό επίπεδο απειλής: Νότια Ερυθρά Θάλασσα και Στενό Bab el-Mandeb. Μεσαίο επίπεδο απειλής: Κόλπος του Άντεν.

Μετά την επίθεση των Χούθι κατά του MV ENCELIA στις 22 Ιουλίου 2026, η περιφερειακή εκτίμηση απειλής επικαιροποιήθηκε. Το επίπεδο απειλής στη Βόρεια Ερυθρά Θάλασσα παραμένει Μεσαίο. Στη Νότια Ερυθρά Θάλασσα και στο Μπαμπ αλ–Μαντέμπ, το επίπεδο απειλής αυξήθηκε από Μεσαίο σε Υψηλό, λόγω του αυξημένου κινδύνου για την εμπορική ναυτιλία που συνδέεται με τη σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα. Το επίπεδο απειλής στον Κόλπο του Άντεν παραμένει Μεσαίο.

Συστάσεις

Υπό το φως των πρόσφατων περιστατικών και του αυξημένου επιπέδου απειλής, η EUNAVFOR ASPIDES συνιστά στα εμπορικά πλοία τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι συνδέονται με την τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, και τα οποία διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση.

Επιπλέον, κάθε πλοίο που έχει πρόσφατα προσεγγίσει, φορτώσει ή εκφορτώσει φορτίο σε σχετικούς λιμένες θα πρέπει να περιορίζει την έκθεσή του, μειώνοντας το ηλεκτρονικό του αποτύπωμα μέσω περιορισμού των εκπομπών AIS και περιορίζοντας κάθε δημόσια διαθέσιμη ψηφιακή πληροφορία που θα μπορούσε να διευκολύνει τη στοχοποίηση (πληροφορίες σχετικά με προηγούμενους και επόμενους λιμένες προσέγγισης).

Όλα τα πλοία θα πρέπει να συνεχίσουν να υποβάλλουν αιτήματα για υποστήριξη στο MSCIO.

Παρ’ ότι είναι ακόμη νωρίς για να αξιολογηθεί πλήρως η έκταση και η διάρκεια της ανανεωμένης απειλής, προηγούμενα πρότυπα ενεργειών δείχνουν ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αντιπλοϊκούς πυραύλους, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV), μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV) και μικρά σκάφη.

Σε απάντηση στο τρέχον περιβάλλον απειλών, η EUNAVFOR ASPIDES έχει ενισχύσει τα προστατευτικά μέτρα για την υποστήριξη των πλοίων. Καθώς τα διαθέσιμα στρατιωτικά μέσα παραμένουν αμετάβλητα, τα πλοία που ζητούν Close Protection ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερους χρόνους αναμονής.

Οι συστάσεις της EUNAVFOR ASPIDES προς τη ναυτιλιακή κοινότητα παραμένουν αμετάβλητες και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά: