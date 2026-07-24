ΣΚΑΪ: «Αταίριαστοι» και «Live You» έριξαν αυλαία – Ποιοι παίρνουν τη σκυτάλη

Snapshot Οι εκπομπές «Αταίριαστοι» και «Live You» ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους για τη φετινή σεζόν και θα επιστρέψουν τον επόμενο χρόνο.

Από τις 27 Ιουλίου, ο ΣΚΑΪ θα συνεχίσει την πρωινή ενημέρωση με τις εκπομπές «Πρωινή ενημέρωση» και «ONLINE» καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι νέες ενημερωτικές εκπομπές θα περιλαμβάνουν ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις και ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με παρουσίαση από ομάδα δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ.

Οι ώρες μετάδοσης της «Πρωινής ενημέρωσης» θα είναι 06:00 κατά τις καθημερινές και 07:00 τα Σαββατοκύριακα, ενώ το «ONLINE» θα προβάλλεται στις 09:50 τις καθημερινές.

Το τηλεοπτικό κοινό ευχαρίστησαν οι παρουσιαστές και η διοίκηση του ΣΚΑΪ, τονίζοντας τη σταθερότητα των εκπομπών παρά τις αλλαγές στα μέσα ενημέρωσης. Snapshot powered by AI

Την Παρασκευή, οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ αποχαιρέτησαν το κοινό. Μετά την αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου από το «Σήμερα», «Αταίριαστοι» και «Live You» ολοκληρώθηκαν για φέτος ενώ θα επιστρέψουν τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

«Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο εδώ στον ΣΚΑΙ», είπε αρχικά ο Χρήστος Κούτρας στους «Αταίριαστους».

«Όλα τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες, που δεν τους βλέπετε, που κάνουν πάρα πολλές δουλειές… Που δεν θα είχαμε καμία δυνατότητα εμείς να εμφανιζόμαστε μπροστά σας, αν δεν ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εσάς, τη διοίκηση του ΣΚΑΙ… Σε έναν κόσμο που αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλάζουν πράγματα και στα κανάλια προφανώς, εμείς παραμένουμε σταθερά και του χρόνου εδώ θα είμαστε. Ραντεβού τέλος Αυγούστου», πρόσθεσε.

«Σήμερα σας αποχαιρετούμε ένας ένας, όπως έχετε καταλάβει, έχουμε πάρει σειρά από νωρίς το πρωί», είπε αρχικά η Μαρία Αναστασοπούλου στο «Live You».

«Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στον Άκη μας, στον Άκη Παυλόπουλο», πρόσθεσε. Ο Άρης Πορτοσάλτε είπε από την πλευρά του: «Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, καλή τύχη και όλα τα καλά, να του έρθουν όλα βολικά. Είχαμε συμπορευτεί και τα πρωινά ήταν ωραία, είχαμε και καλή, ωραία κόντρα και απ’ όλα».

Οι προαναφερθείσες εκπομπές έχουν πάρει το πράσινο φως για του χρόνου, ωστόσο από Δευτέρα η ενημέρωση θα συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ΣΚΑΪ. Από τις 27 Ιουλίου, καθημερινά (Δευτέρα – Κυριακή), οι ενημερωτικές εκπομπές «Πρωινή ενημέρωση» και «ONLINE» θα δίνουν τον παλμό της επικαιρότητας για όλα τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες.

Με ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, καλεσμένους και ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ θα βρίσκονται στις επάλξεις καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, για να μεταδίδουν άμεσα και αμερόληπτα όλες τις εξελίξεις.Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και για έναν περίπου μήνα, η «Πρωινή ενημέρωση» θα μεταδίδεται Δευτέρα έως Παρασκευή στις 06.00 και Σαββατοκύριακο στις 07.00 και το «ONLINE» από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 09.50.

Οι δημοσιογράφοι που θα αναλάβουν την παρουσίαση των δύο αυτών εκπομπών είναι (αλφαβητικά) οι: Νίκος Ανδρίτσος, Δέσποινα Βλεπάκη, Μαρία Βούσουλα, Κωνσταντίνος Δαυλός, Σταύρος Ιωαννίδης, Μάρτζυ Λαζάρου, Τίνα Μιχαηλίδου, Χρύσα Μπάτου, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Αθηνά Παπακώστα, Ηρώ Ράντου, Χρυσόστομος Τσούφης.

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