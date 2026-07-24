Άκης Παυλόπουλος: Με δάκρυα η τελευταία του ημέρα στον ΣΚΑΪ - Πώς χαιρέτησε κοινό και συνεργάτες

Μία ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα είναι η σημερινή για τον Άκη Παυλόπουλο και τους συνεργάτες του, καθώς ο παρουσιαστής αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ. Στο φινάλε του «Σήμερα», που αποχαιρετά για το καλοκαίρι, ο Άκης Παυλόπουλος είπε «αντίο» στο κοινό ενώ ενδιαφέρον έχουν τα λόγια του παρτενέρ του-Δημήτρη Οικονόμου.

«Εδώ συμβαίνει κάτι παράδοξο… Τι λένε οι προπονητές; Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει. Εδώ αλλάζει!», είπε αρχικά ο Δημήτρης Οικονόμου. Ο Άκης Παυλόπουλος τότε ανέφερε: «Εδώ το αλλάξαμε! Σας αποχαιρετάμε, ως δίδυμο! Ήταν τέσσερα υπέροχα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο για την εμπιστοσύνη του αυτά τα τέσσερα χρόνια. Να είστε καλά».

Λίγη ώρα νωρίτερα, η Μάρω Καρούση δεν άντεξε και συγκινήθηκε στον αέρα της εκπομπής «Σήμερα», όταν μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τον συνάδελφό της. «Ο Άκης είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει σε αυτή τη δουλειά. Εγώ είχα πολύ άγχος την πρώτη φορά που κάναμε μαζί εκπομπή. Με είχε πάρει τηλέφωνο να με γνωρίσει και του είπα ότι έχω άγχος. Με ρώτησε τι φοβάμαι πιο πολύ, του λέω… μην πέσω κάτω. Και μου λέει “αν πέσεις, θα πέσω κι εγώ”. Τον αγαπώ πολύ! Εις το επανιδείν», είπε εμφανώς συγκινημένη.

«Θέλουμε με πολλή αγάπη να αποχαιρετήσουμε τον Άκη Παυλόπουλο… Καλή συνέχεια, δεν θα χαθούμε», είπαν με τη σειρά τους οι «Αταίριαστοι».

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