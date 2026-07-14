Από κανάλι… σε κανάλι! Ολοκληρώνονται οι δυνατές μεταγραφές της νέας χρονιάς

Δύο εβδομάδες μετά το τέλος της τηλεοπτικής χρονιάς και τα στελέχη των καναλιών προσπαθούν να οριστικοποιήσουν συμφωνίες με ηχηρά πρόσωπα, ώστε να μπουν τα τελευταία κομμάτια στο παζλ των μεταγραφών!

Τα φώτα είναι στραμμένα στον ΑΝΤ1. Το κανάλι, λόγω της έλευσης του Βασίλη Παπαδρόσου, επενδύει ιδιαίτερα στον τομέα της ενημέρωσης. Έτσι, αναμένεται η έλευση του Άκη Παυλόπουλου για να βρεθεί στην πρωινή ζώνη και να στηρίξει ένα νέο εγχείρημα που θέλει το εν λόγω slot να ενδυναμώνεται για να φτάσει στα επιθυμητά νούμερα τηλεθέασης. Η ανακοίνωση, βέβαια, θα καθυστερήσει για λίγο ακόμα καθώς πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί τυπικά η συνεργασία του Παυλόπουλου με τον ΣΚΑΪ.

Στο ίδιο μέτωπο αναμένεται με ενδιαφέρον και η άφιξη της Σίας Κοσιώνη. Από την πρώτη στιγμή που αποχώρησε από τον σταθμό του Φαλήρου, η δημοσιογράφος μπήκε στο στόχαστρο του ΑΝΤ1. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις και η πρόταση αφορά σε δική της εκπομπή συνεντεύξεων, αλλά και σε θέση σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο.

Ο ΑΝΤ1, όμως, φαίνεται ότι δεν μένει εκεί! Βάζοντας στόχο να προκαλέσει τις εντυπώσεις και να τραβήξει τα φώτα, μπαίνει δυνατά και στο παιχνίδι της ψυχαγωγίας διεκδικώντας τη Φαίη Σκορδά! Η παρουσιάστρια, μετά τη λήξη της συνεργασίας της με το MEGA, είναι ελεύθερη στην τηλεοπτική αγορά και το κανάλι του Αμαρουσίου δικαίως την θεωρεί δυνατό πρόσωπο στη φαρέτρα του. Όλα δείχνουν ότι η συμφωνία «ψήνεται» και θα έχει ενδιαφέρον το αν θα βρεθεί στη ζώνη του Σαββατοκύριακου με εκπομπή ή με κάποιο εντυπωσιακό σόου, το οποίο και η ίδια έχει πει ότι θα ήθελε να κάνει.

Ενδιαφέρουσες μετακινήσεις θα δούμε και στον ΣΚΑΪ. Πριν από λίγες ημέρες, ο σταθμός ανακοίνωσε τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο. Το επιτυχημένο δίδυμο θα αναλάβει τη μεσημεριανή ζώνη με ένα μαγκαζίνο με συνεντεύξεις και παρεΐστικη διάθεση, στην ίδια φιλοσοφία με το «Στούντιο 4»!

Στον ΣΚΑΪ αναμένεται να καταφτάσει και ο Απόστολος Μαγγηριάδης, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ΕΡΤ. Ο δημοσιογράφος προορίζεται για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.

Στο μετερίζι του OPEN, η Κατερίνα Ζαρίφη θα βρεθεί στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Μετά τη λήξη της συνεργασίας της με το MEGA, η παρουσιάστρια θα είναι στο πλευρό της Ιωάννας Μαλέσκου και θα κρατούν παρέα στο κοινό. Στην ΕΡΤ1, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος θα είναι το νέο δίδυμο του «Στούντιο 4». Οι δύο παρουσιαστές θα αναλάβουν τη μεσημεριανή ζώνη με μία συνταγή δοκιμασμένη.

Εσωτερικές μετακινήσεις

Εκτός από τις μεταγραφές, το ενδιαφέρον τραβούν και οι εσωτερικές μετακινήσεις. Η Σίσσυ Χρηστίδου -μετά τη λήξη της συνεργασίας Φαίης Σκορδά και Μεγάλου καναλιού- θα βρεθεί στην καθημερινή πρωινή ζώνη του MEGA, παίρνοντας «μεταγραφή» από το Σαββατοκύριακο. Στον ΣΚΑΪ, αντίστοιχα, ο Γιάννης Πιτταράς θα αποχωρήσει από την εκπομπή «Δεκατιανοί» του ΣΚ για να βρεθεί στο πλευρό του Δημήτρη Οικονόμου στο μαγκαζίνο «Σήμερα».